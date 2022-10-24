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Україна (5684) Євросоюз (12769)

Україна отримала дорожню карту для приєднання до системи Механізму цивільного захисту ЄС

єс

Україна отримала дорожню карту, щоб офіційно стати частиною системи Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, передає Цензор.НЕТ.

"В отриманому документі зазначено конкретні кроки, які мають бути зроблені в Україні, перед набуттям повноправного членства в системі", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що тривалість процесу вступу залежить від обох сторін - і України, і Євросоюзу, проте в результаті Українська держава може отримувати ще ефективнішу допомогу від європейських партнерів, а також допомагати іншим країнам.

"Механізм цивільного захисту ЄС - це найбільша у світі система надання міжнародної оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях, до якої входять 32 країни, зокрема 28 країн-членів та чотири країни-кандидати в ЄС", - підсумували в МВС.

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Потрібно спочатку щурів з великими зірками кучмовських часів звідти "сцяними тряпками" погнати, а то вони чинять спротив реформам вже 20 років ...
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24.10.2022 14:14 Відповісти
Механизм цивiльного захисту работает. Израильтяне грохнули в Сирии дронозавод с комплектующими. Традиционно. с утра пораньше в понедельник кацапы начинали атаковать нас по воздуху. В этот понедельник утреннее небо было чистым, кацапы не атаковали ни дронами , ни ракетами...
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24.10.2022 14:26 Відповісти
Надеюсь, что Украина в 23 году получит карту для присоеденения к НАТО и ЕС.
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24.10.2022 16:55 Відповісти
 
 