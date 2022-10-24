Вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини: Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство"

Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави.

Про це у Facebook повідомив заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокуратура кваліфікувала дії лише одного злочинця по статті "умисне вбивство" — Вільцанюка. Двом іншим — Ігнатенку і Котирлу інкримінують… хуліганство. Хуліганство! Троє відморозків на лексусі серед білого дня в Києві напали на добровольця, а потім вбили його, і це називається не співучасть у вбивстві з обтяжуючими обставинами, а хуліганство.

Ігнатенко. Старший серед цих трьох. Інших двоє — охоронці-тітушки. Три судимості. Епізод з викраденням фермера, який вдалося порішати через "закінчення строків давності". 100% кримінальник. Сусіди свідчать, що хамив за українську мову та кривлявся на привітання "Слава Україні".

Котирло. Тітушка. Проходив по статті про тілесні ушкодження. Відмазався.

Вільцанюк. Тітушка. Зараз під судом за шахрайство (дзвонив пенсіонерам і видурював з них гроші). Це не завадило йому отримати дозвіл на карабін під вже час воєнного стану. В суді по шахрайству за нього вписувались спортивні клуби, пов’язані з ОПЗЖ. Це саме ті тітухани медведчука і ківи, які за планом "спецоперації" мали "брать власть в Кієвє за трі дня" разом з російськими військами", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.

Читайте: У Києві затримали чоловіка, який застрелив військовослужбовця під час дорожнього конфлікту, - Нацполіція. ФОТО