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Іллєнко (45) Київ (19116) Свобода (255) вбивство (3031)

Вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини: Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство"

щербина

Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави.

Про це у Facebook повідомив заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокуратура кваліфікувала дії лише одного злочинця по статті "умисне вбивство" — Вільцанюка. Двом іншим — Ігнатенку і Котирлу інкримінують… хуліганство. Хуліганство! Троє відморозків на лексусі серед білого дня в Києві напали на добровольця, а потім вбили його, і це називається не співучасть у вбивстві з обтяжуючими обставинами, а хуліганство.

Ігнатенко. Старший серед цих трьох. Інших двоє — охоронці-тітушки. Три судимості. Епізод з викраденням фермера, який вдалося порішати через "закінчення строків давності". 100% кримінальник. Сусіди свідчать, що хамив за українську мову та кривлявся на привітання "Слава Україні".

Котирло. Тітушка. Проходив по статті про тілесні ушкодження. Відмазався.

Вільцанюк. Тітушка. Зараз під судом за шахрайство (дзвонив пенсіонерам і видурював з них гроші). Це не завадило йому отримати дозвіл на карабін під вже час воєнного стану. В суді по шахрайству за нього вписувались спортивні клуби, пов’язані з ОПЗЖ. Це саме ті тітухани медведчука і ківи, які за планом "спецоперації" мали "брать власть в Кієвє за трі дня" разом з російськими військами", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.

Читайте: У Києві затримали чоловіка, який застрелив військовослужбовця під час дорожнього конфлікту, - Нацполіція. ФОТО

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Топ коментарі
+47
Хулиганство? Три быдлана-бандюка убили молодого мужика и оставили ребенка сиротой и двое из них даже не сядут, слов нет..
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24.10.2022 14:24
+45
Надеюсь бойцы ,,Свободы,, их физически устранят...
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24.10.2022 14:24
+39
схоже, з таким кривосуддям, на нас чекає, найближчим часом, справжня громадянська війна
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24.10.2022 14:29
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Давайте вже і третьому ківовському сєпару *********...
Коли буде змінений ригопортновський кодекс, який і був призначений на розвал країни?
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24.10.2022 14:22 Відповісти
схоже, з таким кривосуддям, на нас чекає, найближчим часом, справжня громадянська війна
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24.10.2022 14:29 Відповісти
я пам`ятаю....якийсь клоун обіцяв в передвиборчій кампанії Громадянам України...право на носіння зброї....
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24.10.2022 14:49 Відповісти
Ну а чему удивляться? Взяли и порешали вопрос на "хулиганство", вместо убийства группой лиц. И пресловутые "титушки" у нас как были безнаказанны ещё с далёкого 2014-го, так и продолжают оставаться таковыми и вот мы все видим, к чему всё это приводит. Привет прокуратуре, где сплошное купи-продай
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24.10.2022 14:24 Відповісти
Хочу дізнатись про них більше лише після чорної стрічки на їхніх фото.
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24.10.2022 14:24 Відповісти
Хулиганство? Три быдлана-бандюка убили молодого мужика и оставили ребенка сиротой и двое из них даже не сядут, слов нет..
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24.10.2022 14:24 Відповісти
Там частина 4 296ої статті. Від 3 до 7. Сядуть, швидше за все, але на дуже мало.
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24.10.2022 14:30 Відповісти
Там уже решалово идет полным ходом, если за очевидно групповое убийство пытаются по более легкой статье провести. По справедливости за такое вышка должна быть.
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24.10.2022 14:39 Відповісти
У нас нет вышки...и в принципе действует УК имени Портнова, специально созданных для того, чтобы отмазывать таких как Портнов и их миньонов.
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24.10.2022 15:58 Відповісти
Надеюсь бойцы ,,Свободы,, их физически устранят...
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24.10.2022 14:24 Відповісти
В Свободі, керівництво- кремлівські консерви, діти парт.білетників. А рядові, то може й порішають. За Сашка Білого порішали? Чи за екс керівника на чиє місце Білецький прийшов
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24.10.2022 14:55 Відповісти
Так ті ********* можуть братися за іншого Добровольця і ********** до смерті?
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24.10.2022 14:25 Відповісти
С14 вже займаються тваринами
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24.10.2022 14:26 Відповісти
С14 памятаю лише по тому що відрізали ногу коню Щорса..такі ж балаболи як і Свобода зі своїм лідером. Говорити та робити то різні справи. От якби раніше не балаболили а карали колоборантів та тітуханів то можливо цієї трагедії і не сталось би
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24.10.2022 14:42 Відповісти
пам`ятаю, ще вбивцю крисіна....якого "кришували" татарови та партнови...та інші прібліжонниє...
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24.10.2022 14:52 Відповісти
вони зараз воюють. а ти хто?
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24.10.2022 18:54 Відповісти
ага, ось воно як. бо групове - довічно або 15. вирішили запустити паровоза. отримає 8 у санаторіі. заховають, як Зайцеву - і тихо вийде через 5.
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24.10.2022 14:28 Відповісти
100%
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24.10.2022 14:31 Відповісти
справа помсти стосується не лише "Свободи" а й всіх збройних сил, добровольців, волонтерів, патріотів...але там треба починати зі слідчих, виявляти які службовці на яких етапах розслідування розвалювали справу, мутили з доказами, а потім братися за суддю, а потім переходити до цих виродків...
думаю так просто це не заглохне поки не розберуться зі всіма - у людей купа зброї і досвід бойових дій...
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24.10.2022 14:31 Відповісти
Вопрос. А как эти братки еще работают? Что за мафия, с чего живет? Такие вопросы мы будем решать? Или мы будем решать тех, кто не решает эти вопросы. Сорян закаламбур
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24.10.2022 14:31 Відповісти
Буде суд - не буде , їм всеодно - триндець . Хоч так хоч так ,, хоч в тюрмі хоч на свободі . Свободівці на них відкрили полювання . . Ну й правильно .
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24.10.2022 14:31 Відповісти
немає різниці 5 років, 15 років, довічне - їх доля вже вирішена....
але треба ще розібратись зі слідчими і суддею які мутять з доказами, розвалюють справу.....
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24.10.2022 14:37 Відповісти
Добре так на дивані мріяти за їх долю та писати, що треба?...
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24.10.2022 16:24 Відповісти
якщо всі 3 мразоти не сядуть, то вони помруть, разому з прокурорами та суддями
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24.10.2022 14:31 Відповісти
і хто іх помре
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24.10.2022 20:16 Відповісти
Таких тварюк краще утилізувати ,таких не мало і зараз слушний час бо суди це і породили.
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24.10.2022 14:31 Відповісти
У Свободи є свій добровольчий легіон з кулеметами і РПГ на озброєнні, адреси спортклубів цієї гопоти всі знають... What's the problem?
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24.10.2022 14:31 Відповісти
і шо ?
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24.10.2022 20:17 Відповісти
Надеюсь что этих тварей настигнет пуля справедливости от наших бойцов, я не вижу разницы рашист на поле боя или титушка с пистолетом на дороге в Киеве
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24.10.2022 14:32 Відповісти
Цих тварин треба відловити і жорстоко показово стратити!

Екзекуція мусить ширитися просторами інтернету і наганяти паралізуючий жах на всіх колаборантів, навідників, таємних агентів і симпатиків гнилораші!

Два ока за око!
Тільки так Україна переможе.
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24.10.2022 14:33 Відповісти
Норм кваліфікація.
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24.10.2022 14:34 Відповісти
а влада в нас украінська чи ні чи ім головне посадити порошенка
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24.10.2022 14:39 Відповісти
Кто крышует эту *******? Если я не получу официальный ответ, то я задам неофициальный вопрос каждому, про кого знаю
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24.10.2022 14:40 Відповісти
Які ******** ? Співучастники вбивства-- стаття інша -
до 8 років, строго режиму.
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24.10.2022 14:41 Відповісти
Готові депутати від Слуг Народу...
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24.10.2022 14:42 Відповісти
А чому вони під час війни не мобілізовані і не в окопах ?
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24.10.2022 14:43 Відповісти
В країні війна і суд тут недоречний - тільки фізична ліквідація .
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24.10.2022 14:43 Відповісти
Перестану уважать "Свободу", если не расставит все точки над i.
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24.10.2022 14:43 Відповісти
"Коли несправедливість стає законом, опір стає обов'язком".

Томас Джефферсон
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24.10.2022 14:44 Відповісти
Влада і суди в нас антинародні...
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24.10.2022 14:51 Відповісти
Наследие продажных судей, которые пачками отмазывают преступников, "условный" срок и т.д. А наш вялый нарид ещё и петиции для них составляет.
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24.10.2022 14:51 Відповісти
Ніякого пробачення тварюкам,обнулити паскуд,смерть за смерть.
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24.10.2022 14:53 Відповісти
Банда в кількості 3-х чоловік вбила людину, ***********?
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24.10.2022 14:55 Відповісти
Європейська конвенція про права людини та основні свободи дозволяє відступ від заборони смертної кари під час війни.

На часі скористатись тим правом

Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару

за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;

таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим

законодавством і згідно з його положеннями. Держава повідомляє

Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього

законодавства.
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24.10.2022 14:55 Відповісти
кастрировать га...нов.
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24.10.2022 14:58 Відповісти
Суддю на мило! Інших на гілляку! Досить!!!
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24.10.2022 15:01 Відповісти
Треба взяти за причандали ще того, хто видав дозвіл на зброю. Бо це буде тривати вічно.
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24.10.2022 15:05 Відповісти
Ця мажорна мерзота має бути ліквідованою у повному складі 3шт. у будь якому випадку на волі або на нарах, а бандитські спортивні кодляки де вони збиралися мають бути СПАЛЕНИМИ ДО ТЛА...!!!
А також не мішалоб у їхні помешкання закинути трохи гуманітарної допомоги від молотова щоб не замерзли...!!!
Вистачить терпіти цю мажорно-спортивну банду жовторотого-безмізглого рекету...!!!
Усіх в депортацію на 2 метри під землю...!!!
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24.10.2022 15:07 Відповісти
побиття це ***********???
а може розбите вікно, це ***********
але добре хоч що не проходять як свідки
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24.10.2022 15:08 Відповісти
По усій території України масово вештаються без військового обліку, спортивні дядьки, а Шмигаль разом з Резніковим «чомусь» їх неМОЖЕ взяти, готових спортивних кандидатів, на військовий облік так, як беруть 59-60 річних!!!
Центри комплектування під керівництвом голів ОДА теж «чомусь» їх теж хронічно небачуть!!! Бари та ресторани, з нічними клубами, переповнені військовозобов'язаними!!,
Можливо, і таких кримінальних випадків не було б!!!

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24.10.2022 15:12 Відповісти
Почему не озвучивают ФИО судей, которые выносят такие "справедливые" заключения ?
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24.10.2022 15:18 Відповісти
А що це змінить?
Більш ніж 30 років нічого не змінюється.
Кожен президент обіцяє зняти недоторканність, але потім все забувається.
Он про суддю Львова вже всі забули.
Про діамантових прокурорів ніхто й не пам"ятає.
...
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24.10.2022 15:55 Відповісти
Хлопці? Якщо ця мразь не ляже на два метра під землю,гріш нам всім ціна. Перестаньмо боятися. Після перемоги обов'язково вимагати створення інституції присяжних по прикладу США,де кожен громадянин присяжний. Іншого шляху позбутися судово-прокурорської бидло ти нема.
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24.10.2022 15:20 Відповісти
Є інший шлях - військова диктатура та військово-польові суди і трибунали,
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24.10.2022 16:53 Відповісти
Таких ублюдков в военное время надо просто расстреливать через сутки после задержания, если не раньше.
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24.10.2022 15:23 Відповісти
опзж-опа зараз танцює під зелену дудку, вони тепер ох-єрєнні патріоти, тому якщо спустять це діло то мене не здивує. Одна надія в таком випадку буде на побратимів військового.
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24.10.2022 15:31 Відповісти
вони ж вийжшли з одного авто, а після злочину сіли в одне авто і поїхали разом. То якби один, що стріляв, під'їхав чи підійшов окремо... прокурва та суддя - підараси прокацаплені
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24.10.2022 15:36 Відповісти
Надія тільки на Свободу,, слідкувати,не випустити з України і живцем закопати
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24.10.2022 15:37 Відповісти
живцем, але не зовсім - тра' їм ручки ніжки та пісюни окремо закопати
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24.10.2022 15:49 Відповісти
Я никого не оправдываю, убийцы должны сидеть в тюрьме, но как то странно, военный и убийца проживали в одном дворе, вероятно были знакомы, да и убить среди белого дня на проспекте, это надо быть ещё тем отморозком, в отморозки до 40 не доживают да и статьи у него похищение и мошенничество, не насильственные, думаю ещё что-то было между ними
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24.10.2022 16:10 Відповісти
Жаг,під час воених дій,хуліганство вбивство захисника?)))
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24.10.2022 16:16 Відповісти
Русские украинцы умирают на фронте, а Игнатенко и Вильцанюк с Котырлой "берут власть в Киеве" с сыном оуновца Медведчуком. Парадокс.
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24.10.2022 16:19 Відповісти
Яке ***********?.. Співучасники, тварюки!
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24.10.2022 16:37 Відповісти
Кстати, а что слышно про легализацию короткоствола для населения, пора ломать традицию "пистолеты только для бандитов".
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24.10.2022 16:42 Відповісти
для тих, хто любить питати, чому я не в Україні(особливо з VPNiв) ... так от, якби я заіпашив хоч одного, з цих *****, НАВІТЬ при самообороні, я би - сидів довічно, в кращому випадку......

в мене нема родичів прокурорів, мусорів, суддів, сыбыушніків.........

от така то фуйня, малята!!!!
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24.10.2022 17:37 Відповісти
а ти хто ?
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24.10.2022 20:22 Відповісти
 
 