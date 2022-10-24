Вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини: Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство"
Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави.
Про це у Facebook повідомив заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокуратура кваліфікувала дії лише одного злочинця по статті "умисне вбивство" — Вільцанюка. Двом іншим — Ігнатенку і Котирлу інкримінують… хуліганство. Хуліганство! Троє відморозків на лексусі серед білого дня в Києві напали на добровольця, а потім вбили його, і це називається не співучасть у вбивстві з обтяжуючими обставинами, а хуліганство.
Ігнатенко. Старший серед цих трьох. Інших двоє — охоронці-тітушки. Три судимості. Епізод з викраденням фермера, який вдалося порішати через "закінчення строків давності". 100% кримінальник. Сусіди свідчать, що хамив за українську мову та кривлявся на привітання "Слава Україні".
Котирло. Тітушка. Проходив по статті про тілесні ушкодження. Відмазався.
Вільцанюк. Тітушка. Зараз під судом за шахрайство (дзвонив пенсіонерам і видурював з них гроші). Це не завадило йому отримати дозвіл на карабін під вже час воєнного стану. В суді по шахрайству за нього вписувались спортивні клуби, пов’язані з ОПЗЖ. Це саме ті тітухани медведчука і ківи, які за планом "спецоперації" мали "брать власть в Кієвє за трі дня" разом з російськими військами", - розповів він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Коли буде змінений ригопортновський кодекс, який і був призначений на розвал країни?
думаю так просто це не заглохне поки не розберуться зі всіма - у людей купа зброї і досвід бойових дій...
але треба ще розібратись зі слідчими і суддею які мутять з доказами, розвалюють справу.....
Екзекуція мусить ширитися просторами інтернету і наганяти паралізуючий жах на всіх колаборантів, навідників, таємних агентів і симпатиків гнилораші!
Два ока за око!
Тільки так Україна переможе.
до 8 років, строго режиму.
Томас Джефферсон
На часі скористатись тим правом
Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару
за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим
законодавством і згідно з його положеннями. Держава повідомляє
Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства.
А також не мішалоб у їхні помешкання закинути трохи гуманітарної допомоги від молотова щоб не замерзли...!!!
Вистачить терпіти цю мажорно-спортивну банду жовторотого-безмізглого рекету...!!!
Усіх в депортацію на 2 метри під землю...!!!
а може розбите вікно, це ***********
але добре хоч що не проходять як свідки
Центри комплектування під керівництвом голів ОДА теж «чомусь» їх теж хронічно небачуть!!! Бари та ресторани, з нічними клубами, переповнені військовозобов'язаними!!,
Можливо, і таких кримінальних випадків не було б!!!
Більш ніж 30 років нічого не змінюється.
Кожен президент обіцяє зняти недоторканність, але потім все забувається.
Он про суддю Львова вже всі забули.
Про діамантових прокурорів ніхто й не пам"ятає.
...
в мене нема родичів прокурорів, мусорів, суддів, сыбыушніків.........
от така то фуйня, малята!!!!