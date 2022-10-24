Деякі станції ДТЕК виведені з ладу внаслідок терористичних ракетних атак Росії, - виконавчий директор
Через терористичні ракетні удари Росії декілька ТЕС ДТЕК зазнали настільки серйозних руйнувань, що змушені були зупинити роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.
"Щодо руйнувань, то вони значні. Деякі станції припинили працювати. Потрібно дуже багато часу, щоб відновитися. Руйнування серйозні", - сказав він.
Сахарук додав, що загалом внаслідок обстрілів постраждало 5 ТЕС ДТЕК. За його словами, енергетики ДТЕК роблять все можливе, аби якомога скоріше відновити роботу зруйнованих об’єктів.
Він зазначив, що росіяни руйнують не тільки об’єкти генерації, а також центри, які дозволяють передавати кінцевому споживачу електроенергію вироблену на електростанціях.
"Обстріли диригуються енергетиками з Росії. Тобто там військові отримують чіткі консультації від "Інтер РАО" чи "Россєти" про те, куди саме потрібно бити і як само потрібно знищувати українську енергосистему", - підсумував Сахарук.
Нагадаємо, в жовтні росіяни почали масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів в країні були вимушено розпочаті тимчасові відключення електроенергії.
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я за відбудову, але лише після націоналізації!!!
ЗАРАЗ ВАШЕ ВИДАННЯ робить тільки рекламу ДТЕКу, а люди старждають. ПІАР на крові....гидота. ПРоведіть розслідування як ДТЕК згнобив енергоблоки КРИВОРІЗЬКОЇ ТЕС вигнав фахівців, як голоми трубами буде обігрівати місто Зеленодольськ, скільки платить мерії за мовчання....Приїзжайте до м.Зеленодольськ та спитайте жителів....як справи? схадіть на мережі гляньте...спитайте у мера чому він Піариться на телебаченні і нічого не робить для людей? як за газовіі лічільники "боровся" усіх на уха поставив....а став мером про усіх забув....