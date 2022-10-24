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ТЕС (908) електроенергія (6010) ДТЕК (1947)

Деякі станції ДТЕК виведені з ладу внаслідок терористичних ракетних атак Росії, - виконавчий директор

світло

 Через терористичні ракетні удари Росії декілька ТЕС ДТЕК зазнали настільки серйозних руйнувань, що змушені були зупинити роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

"Щодо руйнувань, то вони значні. Деякі станції припинили працювати. Потрібно дуже багато часу, щоб відновитися. Руйнування серйозні", - сказав він.

Сахарук додав, що загалом внаслідок обстрілів постраждало 5 ТЕС ДТЕК. За його словами, енергетики ДТЕК роблять все можливе, аби якомога скоріше відновити роботу зруйнованих об’єктів.

Він зазначив, що росіяни руйнують не тільки об’єкти генерації, а також центри, які дозволяють передавати кінцевому споживачу електроенергію вироблену на електростанціях.

"Обстріли диригуються енергетиками з Росії. Тобто там військові отримують чіткі консультації від "Інтер РАО" чи "Россєти" про те, куди саме потрібно бити і як само потрібно знищувати українську енергосистему", - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, в жовтні росіяни почали масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів в країні були вимушено розпочаті тимчасові відключення електроенергії.

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вибачте, але щось мені підсказує що на нас чекає велике будівноцтво для ахметова, який вкрав по суті всю інфраструктуру, ні копійки туди не вкладав і були дописи, що в аварійному стані вже все і тепер по договорняках йому будуть будувати і щей компенсації виплатять, окрім збільшених платіжок для населення (вже згодом)!!! згадайте як топилась атомна енергетика щоб ахметка заробляв

я за відбудову, але лише після націоналізації!!!
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24.10.2022 15:40 Відповісти
маю на увазі повну відбудову\модернізвцію, а не аварійну. поки війна - це ясна річ необхідно робити
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24.10.2022 15:41 Відповісти
Вибачте, без ображень не можу....Журналісти мають перевіряти інформацію яку публікують? Довожу до Вашого відома, що тільки на ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС постраждали, через примхи Дегтяренко С.М. генерального директора станції 18 чоловік офіційно, два чоловіка померли .... Які там російськи експерти.....Задайте питання чому снаряди прилітали у не працюючи енерблоки? звідкілля ???? Приклад? будь ласка - при обстрілі уражено енергоблоки № 2 та № 4 які саме "списані", а поряд працюючи енергоблоки не постраждали? ще купа питань..
ЗАРАЗ ВАШЕ ВИДАННЯ робить тільки рекламу ДТЕКу, а люди старждають. ПІАР на крові....гидота. ПРоведіть розслідування як ДТЕК згнобив енергоблоки КРИВОРІЗЬКОЇ ТЕС вигнав фахівців, як голоми трубами буде обігрівати місто Зеленодольськ, скільки платить мерії за мовчання....Приїзжайте до м.Зеленодольськ та спитайте жителів....як справи? схадіть на мережі гляньте...спитайте у мера чому він Піариться на телебаченні і нічого не робить для людей? як за газовіі лічільники "боровся" усіх на уха поставив....а став мером про усіх забув....
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26.10.2022 11:27 Відповісти
 
 