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розвідка (3804) росія (63568) мобілізація (2869)

У Москві триває "часткова мобілізація", місцевим ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему, - ГУР

мобілізація,примусова

Попри публічні заяви мера Москви Собяніна про завершення "часткової мобілізації", триває вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Зазначається, що наразі влада РФ зупинила роботу виключно так званих "мобільних мобілізаційних пунктів" і призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях. У спеціальних "темниках" (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми "облав" у Москві та Санкт-Петербурзі.

"Наразі на полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. Після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні. У зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів з підготовки призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" і мають бойовий досвід на території України", - йдеться в повідомленні.

У ГУР наголосили, що підтверджується кількість мобілізованих до лав ЗС РФ "першої хвилі" – щонайменше 200 тисяч осіб. Подальша мобілізація триватиме в "класичному" варіанті часів Другої Світової війни. Перша частина мобілізованих направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу. За аналогічним принципом до ведення бойових дій проти ЗС України залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації.

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вже розклали цю ситуацію по поличкам. мер міста не має ніякого відношення до мобілізації, з тим же успіхом може заявити, що в москві з 1-го листопада припиняється поширення грипу.
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24.10.2022 15:23 Відповісти
Тим часом, російський Червоний Хрест збирає гроші для родин мобілізованих росіян, яких відправили вбивати українців…
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24.10.2022 15:25 Відповісти
Чемоданному сруну никто не сказал, что это не 2мв?
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24.10.2022 15:29 Відповісти
Та це ще нічого.
В бєлгарадскай області почали копати окопи і створювати "наротное обдрочение", аби НАТА не пройшла!

Никуёвая спецоперация - да, кацапня?
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24.10.2022 15:30 Відповісти
а ЗСУ будуть відправляти додому "частки мобілізованих"
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24.10.2022 15:35 Відповісти
От "Киев за три дня" до могилизации и противотанковых ежей в белгороде всего 8 месяцев - "операция идет по плану"
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24.10.2022 16:31 Відповісти
Звичайно, що триває та буде тривати.

Те шо сабянін її відмінив - це нічого не означає, бо ***** її не відміняв, тільки він має на це право.

Відміна - це була пасткамдля лохів, які погано заховались, або вирішили повернутись через відміну.
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24.10.2022 16:40 Відповісти
Все рівно всі чмобіки поздихають
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24.10.2022 16:50 Відповісти
 
 