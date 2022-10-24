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ГЕС (207) Нова Каховка (179) Порошенко (15078) путін (23317) росія (63568)

Підрив дамби Каховської ГЕС - це один з елементів путінського шантажу, - Порошенко

порошенко

Шантаж – це давній інструмент кремля, який постійно створює штучні продовольчі та енергетичні кризи, а також погрожує світові ядерним забрудненням

Про це заявив п'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Стосовно інформації про можливе замінування дамби в Новій Каховці. Хочу наголосити, що хвиля, яка піде після ліквідації дамби, в першу чергу через рельєф місцевості вдарить по лівому берегу. І окупанти вистрілять собі в ногу. Другий результат цього – перестане функціонувати кримський канал, і окупований Крим залишиться без дніпровської води. Тому я відношу це як до цілком реального, але все ж таки шантажу", - пояснив він.

"Це не вперше, коли Путін застосовує шантаж. Він шантажував світ голодом, коли заблокував українські чорноморські порти. І на сьогоднішній день вишикувалась черга у 150 кораблів, які також заблоковані путіним. Він шантажує світ голодом", - додав Порошенко.

Також, за словами п'ятого президента, Путін шантажує світ холодом, а Європа обмежена у постачанні газу і нафти.

Водночас, додав Порошенко, погрози застосувати ядерну зброю теж є путінським шантажем.

"Спочатку він шантажував радіаційним забрудненням у зв’язку з атакою на Запорізьку АЕС. Зараз він шантажує застосуванням тактичної ядерної зброї. Чи може путін теоретично застосувати зброю? Так, може. путін зараз поводить себе як абсолютно неадекватна людина. Як у нас кажуть, мавпа з гранатою з витягнутою чекою. Але йому навіть застосування тактичної ядерної зброї не допоможе. Це лише наблизить його кінець", - наголосив лідер "ЄС".

"Рішуча реакція всього світу – США, Франції, Британії в тому числі як країні-гарантів Будапештського меморандуму, коли Україна добровільно позбавилася третього у світі ядерного потенціалу, – означає, що навіть думка про це буде означати без сумніву кінець Путіна. Ще раз наголошую: нас, українців, не налякаєш. Не зупиниш наступ української армії, наших Збройних сил для звільнення нашої території", – резюмував Порошенко.

Читайте: Підірвавши Каховську дамбу, Росія затримає ЗСУ на два тижні, а окупований Крим і ЗАЕС залишаться без води, - Буданов

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Х-лу, ту гранату, та запхати в рот.
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24.10.2022 16:10 Відповісти
н-да.
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24.10.2022 16:13 Відповісти
Та ***** вже незнає шо і придумать, шоб залякати українців і Запад
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24.10.2022 16:47 Відповісти
Прямо капитан Очевидность...
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24.10.2022 16:49 Відповісти
Президент сказав все правильно, коротно і ясно для всього світу. росія і пуйло вороги не тільки українців, а встього світу. росія держава-терорист, яка шантажує світ, а коли побачить, що світ не боїться, то забере свої погрози і забереться вон із України під тиском ЗСУ і ******** зброї західних країн. Бабачи недалекоглядність нашої сьогоднішньої влади потрібно дати нам ракети, щоб ми достойно відповідали ударом на удар і підтримати по торгівлі і вступу в НАТО.
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24.10.2022 17:06 Відповісти
Черговий касапський фейк ... .https://i.obozrevatel.com/gallery/2022/10/24/2405970211515657716444808994057851754391207o.jpg

Мало того, що вкрали фото з архіву п'ятого Президента України, так навіть не здогадаоись заретишувати загальновідоме обличчя та жовто-голубий шеврон не рукаві одного з військових ЗСУ

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24.10.2022 20:29 Відповісти
 
 