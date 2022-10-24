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Російські магазини припиняють роботу на правому березі Херсонщини, окупанти забороняють постачати продукти, - Хлань

магазин

Російські окупанти перестали постачати продукти на правий берег Херсонщини, всі російські магазини припиняють роботу у містах.

Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти припинили постачання на правий берег Херсонщини будь-яких продуктів. Полиці магазинів абсолютно пусті. Водночас херсонці дещо запаслись продуктами і очікують приходу ЗСУ. Варто зауважити, що закриваються лише російські великі супермаркети, окупанти попереджали, що працюють лише до неділі і наразі вивозять все обладнання", - розповів Хлань.

Свою роботу продовжують невеликі магазини, але загарбники заборонили завозити продукти з території України.

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Топ коментарі
+17
Ето нинадолго. Скоро АТБ заедет
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24.10.2022 15:36
+13
А як тоді вислів : "Расєя здесь навсєгда" !??
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24.10.2022 15:37
+6
щури тікають... путлер зганьбився з своєю сворою похидьків
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24.10.2022 15:50
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Ето нинадолго. Скоро АТБ заедет
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24.10.2022 15:36 Відповісти
А💛Т💙Б
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24.10.2022 17:40 Відповісти
А як тоді вислів : "Расєя здесь навсєгда" !??
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24.10.2022 15:37 Відповісти
Кацапское "навсегда" = как получится
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24.10.2022 17:42 Відповісти
Витискають населення до росії.
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24.10.2022 15:44 Відповісти
щури тікають... путлер зганьбився з своєю сворою похидьків
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24.10.2022 15:50 Відповісти
От спасибА, шо полки АсвАбАдили под украинские продукты!
Скатертью дорога, гавнюки!
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24.10.2022 15:59 Відповісти
Конечно очень плохо, что дают уйти главным силам российско-фашистских захватчиков, и не потопили их в Днепре. Надо уничтожать прежде всего самые опытные и боеспособные боевые части врага, их не так просто заменить.
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24.10.2022 16:16 Відповісти
Тікають курви! Ну нічьо, ЗСУ Хаймарисом в зад кацапівський на дорожку пригостить
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24.10.2022 16:44 Відповісти
не ведіться на фейки про відступ орків на Херсонщині
Херсон це ворота в Крим
тому вони так просто його не віддадуть
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24.10.2022 16:59 Відповісти
Не треба поспішати, кацапи можуть готувати пастку, треба виважено підходити до справи.
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24.10.2022 17:06 Відповісти
Тобто, російські магазини вже пусті, а українські - працюють, і в них є все ?
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24.10.2022 18:41 Відповісти
 
 