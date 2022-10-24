Російські магазини припиняють роботу на правому березі Херсонщини, окупанти забороняють постачати продукти, - Хлань
Російські окупанти перестали постачати продукти на правий берег Херсонщини, всі російські магазини припиняють роботу у містах.
Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти припинили постачання на правий берег Херсонщини будь-яких продуктів. Полиці магазинів абсолютно пусті. Водночас херсонці дещо запаслись продуктами і очікують приходу ЗСУ. Варто зауважити, що закриваються лише російські великі супермаркети, окупанти попереджали, що працюють лише до неділі і наразі вивозять все обладнання", - розповів Хлань.
Свою роботу продовжують невеликі магазини, але загарбники заборонили завозити продукти з території України.
Топ коментарі
+17 Олег Кущ e096799b
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+13 Ігор Медушівський
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+6 Альекс Прибель
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Скатертью дорога, гавнюки!
Херсон це ворота в Крим
тому вони так просто його не віддадуть