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Крим (14079) окупація (6526) чиновник (794) Ташева (70)

Після деокупації Криму до відповідальності буде притягнуто лише топчиновників з окупаційних адміністрацій, - Ташева

ташева

Після деокупації Криму до відповідальності буде притягнуто топчиновників, які працюють в окупаційних адміністраціях.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла ТашеваТашева на дискусійній панелі "Реінтеграція окупованих територій та гарантії неповторення російської агресії" у межах Першого парламентського міжнародного саміту "Кримська платформа" у Загребі у понеділок.

"Ми розуміємо, що притягуватимемо до відповідальності топчиновників, які сприяли утвердженню окупаційного режиму на території Кримського півострова, тих, хто вчиняв міжнародні злочини, воєнні злочини, порушував права людини... і на них не поширюватиметься амністія", - сказала 

Вона наголосила, що більшість людей, які проживають на території півострова, не причетні до масових та воєнних злочинів.

"Цим усім людям нема чого боятися, вони не нестимуть відповідальності за те, що просто проживали в умовах окупації", - зазначила Ташева.

Також читайте: Росіяни використовують Крим для утримання викрадених людей, - Ташева

Автор: 
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Топ коментарі
+29
Як в тому анекдоті:
- Куди ви поїдете в першу чергу після Перемоги?
- В Євпаторію, набити ********* родичам в Криму...
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24.10.2022 15:35
+29
То есть менты, сбу передавшие Украину не виноваты? Может вообще увольнять не будем?
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24.10.2022 15:38
+25
Рядові колаборанти теж мають бути покарані. як мінімум, позбавити права голосу на виборах.
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24.10.2022 15:40
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Як в тому анекдоті:
- Куди ви поїдете в першу чергу після Перемоги?
- В Євпаторію, набити ********* родичам в Криму...
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24.10.2022 15:35 Відповісти
ce pomilka. treba vseh kalaborantov i teh kto rabotal na nih otimetj pa polnomu i vyslatj na urodinu - otobrav UA pasport i gromodjanstvo.

inakshe cherez dekiljka rokiv eti sovki vosprjanut opjatj🤬
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24.10.2022 15:37 Відповісти
То есть менты, сбу передавшие Украину не виноваты? Может вообще увольнять не будем?
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24.10.2022 15:38 Відповісти
Полностью поддерживаю. Всех к стенке!
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24.10.2022 16:37 Відповісти
Вариант так себе
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24.10.2022 15:38 Відповісти
а решта вислана на історічну матьківщину
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24.10.2022 15:39 Відповісти
Рядові колаборанти теж мають бути покарані. як мінімум, позбавити права голосу на виборах.
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24.10.2022 15:40 Відповісти
Вона наголосила, що більшість людей, які проживають на території півострова, не причетні до масових та воєнних злочинів - але багато з них і руками і ногами підтримували тих, хто ці злочини вчиняв.
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24.10.2022 15:41 Відповісти
І як скаженні в 2014 році перлися на референдум. А тепер що - "нєвіноватая я, он сам прішол"?
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24.10.2022 19:18 Відповісти
Сонечко, то не Вам вирішувати.
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24.10.2022 15:44 Відповісти
В ідеалі:
- всі, хто сприяв анексії Криму і функціонуванню російській окупаційній адміністрації - кримінальна відповідальність;
- всі, хто викинув/здав український паспорт - позбавлення виборчих прав на 10 років.

Виключення:
- ті, хто зберіг за роки анексії свій український паспорт,
- ті, хто допомогав українським спецслужбам і розвідці (підпілля, учасники руху опору)
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24.10.2022 15:50 Відповісти
Зелені гандони, роблять це разом.
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24.10.2022 15:57 Відповісти
т.е. таких как та баба что давала напутствие своему мужу насиловать украинок, только резинкой не забывать пользоваться - мы оставим без внимания или вы специально оставите их для того чтоб народ сам разобрался?
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24.10.2022 16:02 Відповісти
Щось занадто багато планів і рішень для післявоєнної Украіни, Люська брякнув про 2-3 тижні війни, далі щомісяця змінює свої «передбачення», але урядовці вже будують «повітряні замки».
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24.10.2022 16:03 Відповісти
ОП думає якщо говорити весь час про "перемогу", то про зраду народ забуде. Тільки "перемога" кожного місяця відсувається далі на пів-року. Тай перемогу треба вміти подписувати, а Зелю вчили в Омані їнше.
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24.10.2022 19:58 Відповісти
а вчителі які вісім років вчили Українських дітей ненавидіти Україну?
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24.10.2022 16:04 Відповісти
а 14тис. військових що перейшли на сторону паРашки теж все простимо і ще дамо їм укр. пенсію?
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24.10.2022 16:12 Відповісти
Ну як можуть зрадники в суді сидить колаборантів Крима ? А що тоді робити з ОП, та адміністраціями ?
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24.10.2022 16:14 Відповісти
Навпаки орать надо зайдём и перевести утопим расстреляем и напалмом сосжем
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24.10.2022 16:14 Відповісти
Починати треба з ОПи.
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24.10.2022 16:19 Відповісти
ця ***** озвучила позицію правящих зе-шмар.
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24.10.2022 16:32 Відповісти
Это ты **** путлеровская подстилка

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24.10.2022 23:38 Відповісти
Ні ну що ви, мусора потрібні будь-якій, тому мусорів взагалі не притягатимуть, а просто вимагатимуть виконання будь-яких наказів. Ви ж бачили як зєля з початку своєї каденції копіював мусорські закони з парашки.
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24.10.2022 16:34 Відповісти
Может харе уже триндеть? Сначала Херсон освободите....а потом базикаете...а то как начнётся "частковий успiх" в Бахмуте и других местах што народу говорить будете? Опять же зраду разгонять будете за неоправданные надежды....
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24.10.2022 16:46 Відповісти
Огромному большинству людей свойственен конформизм. Это эволюционная черта - способность быстро приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам. Большинство выбирает жизнь в этих изменившихся обстоятельствах героической гибели. Если бы было иначе, в мире не существовало бы не только империй, но и небольших стран. Потому что страны возникают, когда постепенно одно племя подчиняет себе другие. В противном случае люди жили бы в маленьких деревнях, говорящих каждая на своем языке. Любой завоеватель это знает, и поэтому тактика на протяжении веков примерно одинаковая: а) немедленное и безжалостное уничтожение всех активно сопротивляющихся и б) разъяснения остальным, что их жизнь при новой власти сильно не изменится, а возможно станет даже лучше и откроются новые возможности. Как показывет история абсолютно любой страны, это работает, если территорию удается удержать достаточно долго
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24.10.2022 17:10 Відповісти
Топчиновник - это чиновник, который передвигается пешком?
)))
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24.10.2022 17:19 Відповісти
Там все просто буде- кто не має укр.паспортту- 90 діб і нах московія, аті що залишилися пройдуть перевірку на колабораціонізм, виявлять так званих "кримських козаків", різні "Дружини", та й згідно ККУкраїни- до роботи на країну, років на 10-15.
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24.10.2022 17:35 Відповісти
Не дай бог если хоть один Кырымли погибнет от ЗСУ. Автоматически все украинцы в статус переходят захватчиков и оккупантов, а не освободителей. Хватит 240 лет под московским игом жили, не хватало ещё и под граничарами жить.
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24.10.2022 23:44 Відповісти
******* зелені слуги.
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25.10.2022 00:24 Відповісти
 
 