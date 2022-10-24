Після деокупації Криму до відповідальності буде притягнуто лише топчиновників з окупаційних адміністрацій, - Ташева
Після деокупації Криму до відповідальності буде притягнуто топчиновників, які працюють в окупаційних адміністраціях.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла ТашеваТашева на дискусійній панелі "Реінтеграція окупованих територій та гарантії неповторення російської агресії" у межах Першого парламентського міжнародного саміту "Кримська платформа" у Загребі у понеділок.
"Ми розуміємо, що притягуватимемо до відповідальності топчиновників, які сприяли утвердженню окупаційного режиму на території Кримського півострова, тих, хто вчиняв міжнародні злочини, воєнні злочини, порушував права людини... і на них не поширюватиметься амністія", - сказала
Вона наголосила, що більшість людей, які проживають на території півострова, не причетні до масових та воєнних злочинів.
"Цим усім людям нема чого боятися, вони не нестимуть відповідальності за те, що просто проживали в умовах окупації", - зазначила Ташева.
Будь ласка, зачекайте...
- Куди ви поїдете в першу чергу після Перемоги?
- В Євпаторію, набити ********* родичам в Криму...
inakshe cherez dekiljka rokiv eti sovki vosprjanut opjatj🤬
- всі, хто сприяв анексії Криму і функціонуванню російській окупаційній адміністрації - кримінальна відповідальність;
- всі, хто викинув/здав український паспорт - позбавлення виборчих прав на 10 років.
Виключення:
- ті, хто зберіг за роки анексії свій український паспорт,
- ті, хто допомогав українським спецслужбам і розвідці (підпілля, учасники руху опору)
)))