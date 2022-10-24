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Після влучних ударів ЗСУ лікарня у Токмаку заповнена пораненими рашистами, - Федоров

рф,армія

Через влучні удари ЗСУ лікарня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області заповнена пораненими військовослужбовцями РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! У Токмаку лікарня заповнена пораненими рашистами. Після прильотів у місце розташування рашистських військ лікарня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області заповнена пораненими військовослужбовцями РФ. Медики були вимушені працювати і вночі, аби надати допомогу всім "трьохсотим", - зазначає він.

За словами Федорова, також є інформація щодо великої кількості загиблих. Але вона потребує уточнення.

"Беззаперечно, це не остання вдала операція ЗСУ. Чекаємо ще більше гарних новин", - резюмує він.

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Топ коментарі
+17
Не переживай, в Токмаке и при мирной жизни айболиты умели только коньяк жрать
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24.10.2022 15:48
+15
Гарний москаль--мертвий москаль. Це аксіома.
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24.10.2022 15:53
+15
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24.10.2022 16:03
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А надо ли лечить андрофагов ? Выгодней для человечества убить или покалечить.
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24.10.2022 15:42 Відповісти
Не переживай, в Токмаке и при мирной жизни айболиты умели только коньяк жрать
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24.10.2022 15:48 Відповісти
Та ладно, в нас в райцентрі у Сумській області районна лікарня полумертвих на ноги ставить. Все питання в обладнанні та в інструментах. А в лікарів руки там золоті, навіть у містечкових лікарнях...
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24.10.2022 16:24 Відповісти
Угу, токо специалистов вызывают из области при любом чихе. Был я там
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24.10.2022 16:32 Відповісти
Щоб "Кущ" та під кущем не "висрався"! Ти ще російських лікарень не бачив (ще при Союзі)! Коли черговий лікар заступає на чергування і ставить собі капельницю з слабким спиртовим розчином - щоб кайф розтягуть на цілу ніч! А медсестри просто пиячать І коли у обласній лікарні 4-го управління у родильному відділенні породілі стафілококкову інфекцію підхоплюють
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24.10.2022 17:55 Відповісти
Я смотрю - ты там и родился
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24.10.2022 17:58 Відповісти
Де я народився - не твоя справа Головне - що бачив порядки і там і там А ти з своєї "Жабокряківки" все життя не вилазиш і тільки лайном всіх оточуючих обливаєш Лікарі наші працюють як уміють і як можуть А тобі "Весь мир- говно! Все бабы - бл*ди! И Солнце - долбаный фонарь!"
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24.10.2022 18:05 Відповісти
Да, я такой. токо Харьков жабокряковкой называть не нужно
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24.10.2022 18:16 Відповісти
Воно й видно!
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24.10.2022 18:31 Відповісти
Вспомнилось.

Пожар в больнице. После того, как пожар был потушен, пожарные докладывают главному врачу:
- Пожар потушен. В подвале обнаружены трое пострадавших. Двоих откачали, третьего - не удалось.
Врач падает в глубокий обморок. Нашатырем приводят его в сознание.
- Мужики! У нас в подвале морг!
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24.10.2022 17:55 Відповісти
Тогда я спокоен. Коньяк это есть хорошо.
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24.10.2022 16:55 Відповісти
Гарний москаль--мертвий москаль. Це аксіома.
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24.10.2022 15:53 Відповісти
А разве они говорили что находятся "при чём -то"?
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24.10.2022 16:01 Відповісти
Не заздри, кацапе.
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24.10.2022 16:14 Відповісти
А лікарська помилка - помилково поставили капельниці не з фізрозчином, а з розчином NаCl?
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24.10.2022 15:55 Відповісти
...концентрованим.
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24.10.2022 15:59 Відповісти
Let's go with the HCL for better results.
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24.10.2022 16:04 Відповісти
Medical mistake...
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24.10.2022 17:05 Відповісти
Bravo
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24.10.2022 15:58 Відповісти
"Влучно"-це крематорій переповнений. А це- "частково влучно".
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24.10.2022 15:59 Відповісти
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24.10.2022 16:03 Відповісти
Лікарі повинні нашим допомагати, а не орків рятувати.
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24.10.2022 16:13 Відповісти
Дустом их там надо лечить или мышьяком.
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24.10.2022 16:30 Відповісти
Капитан очевидность, ты?
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24.10.2022 17:33 Відповісти
Тихо! Не кричи! Такие вещи не оглашают громко! Напиши шепотом.....
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24.10.2022 17:45 Відповісти
А еще лучше, когда не больницы, а кладбища на лугандонии заполняются дохлой кацапней.
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24.10.2022 16:53 Відповісти
заполнена рашистами и врачами сепарами
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24.10.2022 17:56 Відповісти
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24.10.2022 18:28 Відповісти
 
 