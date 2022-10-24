Після влучних ударів ЗСУ лікарня у Токмаку заповнена пораненими рашистами, - Федоров

Через влучні удари ЗСУ лікарня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області заповнена пораненими військовослужбовцями РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! У Токмаку лікарня заповнена пораненими рашистами. Після прильотів у місце розташування рашистських військ лікарня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області заповнена пораненими військовослужбовцями РФ. Медики були вимушені працювати і вночі, аби надати допомогу всім "трьохсотим", - зазначає він.

За словами Федорова, також є інформація щодо великої кількості загиблих. Але вона потребує уточнення.

"Беззаперечно, це не остання вдала операція ЗСУ. Чекаємо ще більше гарних новин", - резюмує він.