УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11494 відвідувача онлайн
Новини
3 199 22
громадянство (1058) Корбан (189) СБУ (12500) Офіс Президента (1998)

Через три місяці адвокати нарешті змогли ознайомитися з документами про позбавлення мене українського громадянства, - Корбан

корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан оприлюднив результати юридичного розслідування у справі про позбавлення його українського громадянства та недопуску до країни.

Про це Корбан повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад три місяці мої адвокати намагалися отримати документи щодо позбавлення мене українського громадянства та недопуску до країни. Ми писали запити до різних служб - від держ.міграційної служби та СБУ - до Офісу Президента. Усі ці документи необхідно було зібрати та ознайомитись з ними, для того, щоб подати повноцінну скаргу до Верховного Суду України. В результаті юридичного розслідування, що тривало, вимальовується забавна картинка. Я ще такого не бачив", - зазначив він.

За словами Корбана, ще 04.06. та 01.07. 2022 року СБУ направила листи до міграційної служби Дніпропетровської області, де вказала, що він був репатрійований до Ізраїлю, вказавши номер паспорта, якого не існує, або він належить іншій людині.

"На підставі цих листів міграційна служба Дніпропетровської області в особі колишнього прокурора та відомого хабарника Чегіля (його призначили за місяць до цих подій), який зробив якийсь висновок, де вказав, що є всі підстави для позбавлення мене громадянства. Документи датовані 5 липня 2022 року, якраз у той момент, коли оформивши офіційне відрядження, я виїхав на два тижні за кордон", - продовжив він.

За словами Корбана, всі ці документи було складено заднім числом, оскільки 15.07 "Чегіля викликали до Києва з печаткою та підписом – до заступника міністра внутрішніх справ Єніна для підписання підроблених паперів". У перший місяць, зазначи він, ОП відтягував терміни з відповіддю.

Читайте також: Україна має завдати ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст, - голова штабу оборони Дніпра Корбан

"У вересні на запит адвокатів СБУ відповіла, що у них немає цих листів, які вони надіслали до міграційної служби Дн-вської області, оскільки листи складалися в одному примірнику, і оригінали були направлені до держ.міграційної служби області. Погодьтеся, вкрай кумедно виглядає той факт, що у листах СБУ не залишилося копії, оскільки вони виготовлені були в одному примірнику.

Далі більше. На запит до держміграційної служби, як і міграційної служби області Чегіля - адвокати отримали відповідь з якої з'ясувалося, що вони теж не мають ні листів із СБУ, ні самого указу президента. Жирною точкою у цьому листуванні стали відповіді пана Дніпрова О.С. зав. канцелярії Офісу.

Він зазначає, що щодо "Корбана Г. О." не ухвалювався указ президента, натякаючи, що указ міг бути прийнятий щодо "Корбана Геннадія Олеговича".
Адвокатам також вдалося роздобути протокол засідання комісії за президента України з питань громадянства. Так ось вишенькою на торті виявилося те, що першим у списку комісії значиться такий собі Руслан Демченко, про якого багато писали у ЗМІ як про автора Харківських угод щодо Криму, який перебуває в переліку зрадників інтересів України та російських агентів. Всіх цих людей, перелічених в документах, які поставили підписи та виконали незаконні команди, фальсифікацію документів та інші посадові злочини рано чи пізно покарають. Я в це вірю", - підсумував Корбан.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Також читайте: Зеленський відповів на петицію за повернення громадянства Корбану: Голова штабу оборони Дніпра чекає на повернення українського паспорта

Через три місяці адвокати нарешті змогли ознайомитися з документами про позбавлення мене українського громадянства, - Корбан 01
Через три місяці адвокати нарешті змогли ознайомитися з документами про позбавлення мене українського громадянства, - Корбан 02
Через три місяці адвокати нарешті змогли ознайомитися з документами про позбавлення мене українського громадянства, - Корбан 03
Через три місяці адвокати нарешті змогли ознайомитися з документами про позбавлення мене українського громадянства, - Корбан 04
Через три місяці адвокати нарешті змогли ознайомитися з документами про позбавлення мене українського громадянства, - Корбан 05
Через три місяці адвокати нарешті змогли ознайомитися з документами про позбавлення мене українського громадянства, - Корбан 06
Через три місяці адвокати нарешті змогли ознайомитися з документами про позбавлення мене українського громадянства, - Корбан 07
Через три місяці адвокати нарешті змогли ознайомитися з документами про позбавлення мене українського громадянства, - Корбан 08
Через три місяці адвокати нарешті змогли ознайомитися з документами про позбавлення мене українського громадянства, - Корбан 09

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Видно, не фіг робити і президенту і його свиті, війну вже виграли, країна процвітає, переселенці повертаються, пенсії і зарплати ростуть...
показати весь коментар
24.10.2022 16:23
+10
Укази президента мають бути підписані президентом ... Та щось мені підсказує що підписувались вони не рукою а тим чим воно грало на піаніні .
показати весь коментар
24.10.2022 16:38
+7
Гєна, їбаш їх бл** 😂
показати весь коментар
24.10.2022 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видно, не фіг робити і президенту і його свиті, війну вже виграли, країна процвітає, переселенці повертаються, пенсії і зарплати ростуть...
показати весь коментар
24.10.2022 16:23 Відповісти
По какому паспорту Корбан назад в Польшу въехал после того как на границе украинский изъяли?
показати весь коментар
24.10.2022 16:26 Відповісти
Так по еврейскому паспорту и въехал, вы ж читайте что там выше написано
Гена не мути воду, все ж по честному, раз взял еврейский паспорт - то досвидос, это ж твой сознательный выбор.
показати весь коментар
24.10.2022 18:38 Відповісти
А де свідоцтво від Ізраїлю, що в нього е їх паспорт?
показати весь коментар
24.10.2022 20:14 Відповісти
Я що тобі довідкове бюро, чи філія СБУ?
Звертайтесь в СБУ, там вам усе нададуть.
показати весь коментар
24.10.2022 22:07 Відповісти
Как он мог вьехать туда,откуда не смог выехать?!!
Ты как ботинки одеваеш? Наверно не снимая тапочек?!
показати весь коментар
24.10.2022 20:11 Відповісти
Укази президента мають бути підписані президентом ... Та щось мені підсказує що підписувались вони не рукою а тим чим воно грало на піаніні .
показати весь коментар
24.10.2022 16:38 Відповісти
Оригінал і підписаний. А видаються копії, завірені печаткою. Багато людей не обізнані у діловодстві державних органів і тому волають про відсутність підпису.
показати весь коментар
24.10.2022 16:52 Відповісти
А я і не казав що " не підписаний " . Просто у воно орган яким воно думає , яким відписує і яким грає на піаніні один і той же .
показати весь коментар
24.10.2022 17:15 Відповісти
Гєна, їбаш їх бл** 😂
показати весь коментар
24.10.2022 16:43 Відповісти
Ну ж і бардак! "І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу!.." (с)

показати весь коментар
24.10.2022 17:26 Відповісти
Какой он на хер "Голова штабу оборони Дніпра" перестаньте писать *****!!! Или вы думаете что от того как вы этого поца назовете он лучше станет??? Уже всем понятно что это а "овощ", и Днепр чище без станет без таких вот клоунов!!!
показати весь коментар
24.10.2022 17:57 Відповісти
Стосовно очистки України від клоунів, ти як ніхто правий 🤡....
показати весь коментар
24.10.2022 18:29 Відповісти
Діло не в Орбані, діло в прецеденті.
показати весь коментар
24.10.2022 20:18 Відповісти
За цією схемою позбавити громадянства можна/треба десятки тисяч українців Закарпаття і Буковини, які отримали в абсолютній більшості за гроші румунські, мадярскі і словацькі паспорти.
показати весь коментар
24.10.2022 18:32 Відповісти
Ну якщо отримали паспорт іншої держави то хай і позбавляють, не х тут простітуцію розводити.
показати весь коментар
24.10.2022 18:42 Відповісти
Таким чином можна позбавити громадянства всю родину Зеленських!
Залишається питаня,як пісюніст оманський сам себе громадянства позбавить?!
показати весь коментар
24.10.2022 20:07 Відповісти
Корбан не святий і не білий і пухнастий, але те що виробляє це кодОПіс..., пора пиз...
показати весь коментар
18.03.2023 22:00 Відповісти
 
 