Дії РФ призводять до затримки роботи зернового коридору. Понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор, - МЗС

Міністерство закордонних справ України стурбоване діями Російської Федерації, які призводять до затримки роботи Чорноморського зернового коридору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Починаючи з 14 жовтня 2022 року, російські інспектори Спільного координаційного центру в м. Стамбул суттєво затримують перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерновими або вже є завантаженими та прямують до кінцевого пункту призначення. У результаті дій РФ, понад 165 суден нині застрягли в черзі біля протоки Босфор, і їхня кількість щодня збільшується.

"Дії Росії підривають глобальну продовольчу безпеку, зокрема в регіоні Глобального Півдня. Затримки з перевірками вже не дозволили Україні експортувати додаткові 3 мільйони тонн зерна. 10 мільйонів людей в світі не отримали вчасно їжу через політичні амбіції Росії. Ми закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема країни Африки та Азії, які покладаються на експорт зернових з України, вимагати від Росії негайно припинити ці штучні затримки в перевірках суден зернового коридору. Ми не повинні дозволити Кремлю тримати мільйони людей заручниками його голодних ігор", - йдеться у повідомленні.

Україна також звернулася до Секретаріату Спільного координаційного центру з проханням терміново врегулювати питання затримок з боку Росії, зокрема шляхом збільшення кількості інспекторів в протоці Босфор.

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"Ми прагнемо продовжувати тісну співпрацю з ООН і Туреччиною задля забезпечення безперешкодного функціонування Чорноморського зернового коридору", - додають в МЗС.