Дії РФ призводять до затримки роботи зернового коридору. Понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор, - МЗС
Міністерство закордонних справ України стурбоване діями Російської Федерації, які призводять до затримки роботи Чорноморського зернового коридору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Починаючи з 14 жовтня 2022 року, російські інспектори Спільного координаційного центру в м. Стамбул суттєво затримують перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерновими або вже є завантаженими та прямують до кінцевого пункту призначення. У результаті дій РФ, понад 165 суден нині застрягли в черзі біля протоки Босфор, і їхня кількість щодня збільшується.
"Дії Росії підривають глобальну продовольчу безпеку, зокрема в регіоні Глобального Півдня. Затримки з перевірками вже не дозволили Україні експортувати додаткові 3 мільйони тонн зерна. 10 мільйонів людей в світі не отримали вчасно їжу через політичні амбіції Росії. Ми закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема країни Африки та Азії, які покладаються на експорт зернових з України, вимагати від Росії негайно припинити ці штучні затримки в перевірках суден зернового коридору. Ми не повинні дозволити Кремлю тримати мільйони людей заручниками його голодних ігор", - йдеться у повідомленні.
Україна також звернулася до Секретаріату Спільного координаційного центру з проханням терміново врегулювати питання затримок з боку Росії, зокрема шляхом збільшення кількості інспекторів в протоці Босфор.
"Ми прагнемо продовжувати тісну співпрацю з ООН і Туреччиною задля забезпечення безперешкодного функціонування Чорноморського зернового коридору", - додають в МЗС.
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Все інше зачекає.
Вивезти стільки зерна, скільки Україна експортувала у попередні роки, ми взагалі не зможемо.
Щодо того, щоб годувати курей і свиней зерном - ви розумєте, що у зерна є собівартість? І що якщо продавати це зерно на ферми нижче цієї собівартості - наші аграрії не матимуть грошей на добрива і паливо для того, щоб засіяти поля на наступний рік?
Щодо ж яєць - з початком холодів кури менше несуться, ціни на яйця традиційно ростуть.
Ви пишете ахінею. Бо якщо б так було, зерно саме продавали б на птахофабрики. Ніхто не продаватиме зерно за 20%, якщо є можливість збути його дорожче - фермери - не ідіоти.
Цікаво, іи цю маячню самі вигадали, чи в пригожинській методичці вичитали?
Щодо Чумака - це типовий приклад великого українського виробника продовольства, про яких ви брехали вище, що нібито вони закрилися через зернотрейдерів з США. Ні, вони втратили потуності через фашиських загарбників з РФ, а не через зернотрейдерів з США, яких ви вигадали.
https://twitter.com/i/status/1584516370816827392