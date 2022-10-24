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Дії РФ призводять до затримки роботи зернового коридору. Понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор, - МЗС

зерно

Міністерство закордонних справ України стурбоване діями Російської Федерації, які призводять до затримки роботи Чорноморського зернового коридору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Починаючи з 14 жовтня 2022 року, російські інспектори Спільного координаційного центру в м. Стамбул суттєво затримують перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерновими або вже є завантаженими та прямують до кінцевого пункту призначення. У результаті дій РФ, понад 165 суден нині застрягли в черзі біля протоки Босфор, і їхня кількість щодня збільшується.

"Дії Росії підривають глобальну продовольчу безпеку, зокрема в регіоні Глобального Півдня. Затримки з перевірками вже не дозволили Україні експортувати додаткові 3 мільйони тонн зерна. 10 мільйонів людей в світі не отримали вчасно їжу через політичні амбіції Росії. Ми закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема країни Африки та Азії, які покладаються на експорт зернових з України, вимагати від Росії негайно припинити ці штучні затримки в перевірках суден зернового коридору. Ми не повинні дозволити Кремлю тримати мільйони людей заручниками його голодних ігор", - йдеться у повідомленні.

Україна також звернулася до Секретаріату Спільного координаційного центру з проханням терміново врегулювати питання затримок з боку Росії, зокрема шляхом збільшення кількості інспекторів в протоці Босфор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 суден із 154 тис. тонн української агропродукції вирушили з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

"Ми прагнемо продовжувати тісну співпрацю з ООН і Туреччиною задля забезпечення безперешкодного функціонування Чорноморського зернового коридору", - додають в МЗС.

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Топ коментарі
+8
А рашистские суда так же досматривают?
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24.10.2022 16:25
+8
вот оно что, Михалыч! оказывается это был "захват истребителя в полете"!
https://twitter.com/i/status/1584516370816827392
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24.10.2022 16:28
+8
росія гадить всьому світу і світ не бачить? Не соромно? Як там голодомори, які створила росія для українців, визнали всі? А це наслідки тих голодоморів сьогоднішня війна і страждання всього світу від дикої потвори.
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24.10.2022 16:58
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Головна проблема - гроші.
Все інше зачекає.
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24.10.2022 16:24 Відповісти
Нам більше продукції залишиться, бо ціни невпинно ростуть для населення.
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24.10.2022 16:25 Відповісти
Нам більше не потрібно. Ми виробляємо в 10 раз більше, ніж можемо з'їсти. А ціни ростіть, бо росте собівартість.
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24.10.2022 16:29 Відповісти
Якщо тих же курей кормити цим зерном, то вони не були би по 7-10 гривень, а були значно дешевше. А ще і свині, корови,.... Так самі експерти які ратують за вивезення зерно влітку чесно казали, от як вивезуть зерно, що нам так треба, і хліб в Україні подорожчає. Поки що все не вивезли, то і хліб місцями навіть подешевшав на три гривні.
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24.10.2022 19:23 Відповісти
В нас зерно вивозили ще торішнє, яке мали вивезти ще навесні. А зараз - новий врожай.
Вивезти стільки зерна, скільки Україна експортувала у попередні роки, ми взагалі не зможемо.
Щодо того, щоб годувати курей і свиней зерном - ви розумєте, що у зерна є собівартість? І що якщо продавати це зерно на ферми нижче цієї собівартості - наші аграрії не матимуть грошей на добрива і паливо для того, щоб засіяти поля на наступний рік?
Щодо ж яєць - з початком холодів кури менше несуться, ціни на яйця традиційно ростуть.
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24.10.2022 19:37 Відповісти
Не треба про собівартість і особливо про якихсь міфічних МИ. Зерно вивозять іноземні агротрейдери, найбільший з них із США. Їх представники ходять по фермерам і вимагають продавати його їм за 20 відсотків від вартості, так ви хоч щось отримаєте, а так зігниє. Думаю власники птахофабрик, свиноферм,... дали би значно більше. І якщо забули, то зараз іде війна, є таке поняття, як продовольча безпека. А ідеально зерно має викупити держава по нормальній ціні, в першу чергу у справжніх фермерів, за ті гроші що дає регулярно Захід. І як мінімум це зерно можна переробити на муку і воно мінімум 5 років буде придатне до споживання, а якщо у макарони чи макаронні вироби, то в рази більше, і для зберігання лише треба сухе місце не більше, теж саме про соняшник, рафінована олія довго зберігається без доступу повітря, гречка, цукор, то взагалі не стикався щоб самі по собі сталі непридатні до вживання, для цього треба добре накосячити. Цей врожай майже в двічі менше минулого року, а буде ще значно менше, якшо дивитись скільки озимини було посіяно, а якщо ляже енергосистема, то все що навіть добре лежить на елеваторах згниє. До речі, ця система, що все вивозиться, а елеватори довго окупаються, привела до того, що всі міжнародні трейдери не вкладали гроші в них, навіть не вкладали гроші в тимчасові пункти зберігання, тому минулого року машини прямо з під комбайну їхали до порту. Треба владі думати не про хабарі від величезних агрохолдингів, а про те, що через рік можуть початися голодні бунти, тоді війна буде програна автоматично.
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24.10.2022 20:23 Відповісти
" Їх представники ходять по фермерам і вимагають продавати його їм за 20 відсотків від вартості, так ви хоч щось отримаєте, а так зігниє. Думаю власники птахофабрик, свиноферм,... дали би значно більше"

Ви пишете ахінею. Бо якщо б так було, зерно саме продавали б на птахофабрики. Ніхто не продаватиме зерно за 20%, якщо є можливість збути його дорожче - фермери - не ідіоти.
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24.10.2022 21:01 Відповісти
Легко би у вас купили, є стільки методів, особливо у країні, яка воює і є тотально корумпованою, ви навіть не уявляєте. А тим же птахофабрикам, навіть олігарха Косюка (наша ряба) нема сенсу конфліктувати з міжнародними транснаціональними компаніями, бо то він для нас великий виробник, а для них він ніхто. Візьмуть і прикриють його птахофабрики у США, при бажані все можна зробити навіть по закону, було би бажання, від судових позовів, перевірок та до створення негативного іміджу в ЗМІ та соцмережах, що дешевше і дієвіше.
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24.10.2022 21:09 Відповісти

Цікаво, іи цю маячню самі вигадали, чи в пригожинській методичці вичитали?
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24.10.2022 21:19 Відповісти
Вы хоть немного представляете какой бред несете?) Кто вам сейчас мешает выращивать кур?))) Кто мешает владельцам птицефабрик и свиноферм покупать зерно?))) Кто мешает вам переработать зерно на муку и хранить ее пять лет?))) Или переработать это все в макароны из зерна ПРОШЛОГОДНЕГО урожая?))) В магазинах недостаток этих товаров?)))
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24.10.2022 21:22 Відповісти
Емоції контролюйте. Зайдіть в продуктовий і подивіться, що ті ж макарони в більшості європейські, в кращому випадку половина і ціні відповідні, а якщо ви цього не бачите, то ви як мінімум упереджені. Якщо ви не в Україні, то зайдіть на заказ уа виберіть магазин і подивіться, там більшість макаронів польські і італійські. А ще років десять імпортні макарони на полицях були виключенням, стяли десь високо, бо нікого не цікавили за таку ціну. А зараз зникли великі українські виробники, просто їх не стало і все, і це сталося до великої війни, бо є зацікавлені в цьому. А ті що залишились тримають ціну як у європейських. Що заважає? А що заважає Україні мати власну недорогу сіль, коли в нас її повно, бо колись тут був океан, і повно покладів. Чому польська сіль дешевше в рази і її змітають з полиць? Чому яйця там зараз дешевше, коли вони десятками мільярдів кидають на озброєння, та ще нам допомагають? Почитайте "Аргентинский кризис глазами очевидца", як країна де м'ясо коштувало копійки, тому цінувалися язики та хвости, скотилася до голодних бунтів, погромів продуктових магазинів і величезної злочинності. В мене знайомий туди попав як раз в ті роки, поїхав туди жити і працювати, а тут продав квартиру, вирвався звідти в напівшоковому стані. А там всього то корупція як у нас і європейськи агрохолдинги, які вивозили весь врожай в Європу, бо там дорожче і війни не треба. Там досі повний треш, і дефолт за дефолтом.
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24.10.2022 22:10 Відповісти
Великі українські виробники постраждали перш за все через війну - наприклад - Чумак, значна частина виробництв якого була у Херсоні. Ви явно працюєте за методичками і переводите стрілки, намагаючись визвати незадоволення українців союзниками.
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24.10.2022 23:44 Відповісти
Закінчились аргументи то ви почали пересмикувати та вішати ярлики. Без продукції Чумака чудово українці проживуть, хліб чи макарони можно без овочевих консерв та кетчупу, гірчиці і подібного вживати. До речі, на Чумак зараз усюди акції, людям не до того, є більш важливі продукти. Фантазуйте далі, але без мене. До війни я купував хліб по 27, а зараз по 24 грн. Вивезуть зерно, ціна буде рости від десятків гривень до разів, залежно від залишків, як і обіцяли експерти. А якщо врахувати скільки "миши" можуть зжерти.
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25.10.2022 03:40 Відповісти
Фантазуэте тут лише ви ы намагаэтесь звинувачувати наших союзникыв у тому, що вони нам шкоду ныбито роблять. При тому жодного поганого слова від вас проти кацапських фашистів, що напали на нашу країну - немає.
Щодо Чумака - це типовий приклад великого українського виробника продовольства, про яких ви брехали вище, що нібито вони закрилися через зернотрейдерів з США. Ні, вони втратили потуності через фашиських загарбників з РФ, а не через зернотрейдерів з США, яких ви вигадали.
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25.10.2022 13:19 Відповісти
І так, якщо ви не знали - Чумак - один з найбільших виробників якісних макаронних виробів в Україні взагалі-то...або був таким до рашиської агресії.
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25.10.2022 15:56 Відповісти
Вы хоть немного поняли что сами умудрились ответить на свои же вопросы?))) Никто не будет работать себе в убыток, а как только в экономику начинает совать свой нос государство, регулировать цены и т.д., то и получается аргентинский результат... И именно государство в Украине, своими "дешевыми" макаронами и хлебом, по заказу таких как вы, загубило то о чем вы сейчас сожалеете... Правда не успело все угробить... А вот РЫНОЧНЫЕ цены, которые вы не хотите платить, как раз и дают смысл развивать эти отрасли... Только совки это никогда не поймут, как не понимают чего у них пенсии такие маленькие)))
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25.10.2022 07:17 Відповісти
Продаваня сировини без доданої вартості, це викачування ресурсів, безробіття, стагнація економіки, а під час війни ринкові ціни приведуть до карток чи навіть голоду, і як наслідок падіння боєздатності армії. Зробіть продукт, а не сировину і продавайте. Це такі як ви совки зробили в Україні три Голодомори, бо гребли і вивозили за кордон. Мабуть ви родич Кагановича.
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25.10.2022 19:16 Відповісти
Я как раз именно тот производитель зерна у которого его "отжимают проклятые американцы"))) Только по факту отжимать его предлагаете только вы, запрещая его продавать по выгодной мне цене)
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26.10.2022 00:22 Відповісти
Скільки суден з якою кількістю зерна вже відправили, в які країні і по якій ціні?
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26.10.2022 05:29 Відповісти
Если я буду занимать отправкой судов, то у меня не будет времени его выращивать) Каждый должен заниматься тем что умеет)) Но это для вас сложно, забудьте)))
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27.10.2022 01:57 Відповісти
А ви сидите в мережі, ви і біля не стояли сільського господарства. Не має що сказати, то мовчіть, не так попалитесь.
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28.10.2022 02:07 Відповісти
У как все запущено))) В моем селе оптоволокно появилось за долго до того как оно появилось в ближайших городах))) Это вы слились, так как перешли на личности, других аргументов у вас не нашлось)))
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28.10.2022 03:19 Відповісти
Знову про те, як "космічні кораблі бороздять великий театр", аби не торкатися суті, бо тоді легко спійматися на брехні. Слухайте свою пісеньку про трактора.
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28.10.2022 04:16 Відповісти
Вы желаете поговорить об оптимальных сроках посевов?) Или о глубине заделки семян?) Или о преимуществах безотвальной обработки почвы в зоне рискованного земледелия?) Или о нерациональности применения калийных удобрений в этой зоне?)))
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28.10.2022 07:52 Відповісти
Глибина заліки насіння озимою пшениці, якщо хочете. Хоча меня більше цікавлять цьогорічні гуртові ціни на зернові, зернобобові та олійні культури з вашого досвіду.
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28.10.2022 08:14 Відповісти
Вы внимательно прочли мой предыдущий комент?) Вас ничего в нем не смутило?)
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28.10.2022 18:57 Відповісти
Ви мене теж неуважно провели, від питання цьогорічних цін ваз аж зціпило. Аграрій, який не знає кому і по чому продав продукцію. В мене родич керівник елеватора, то він легко скаже скільки і звідки що у нього зберігається, коли і скільки завезли, що скільки коштує, і всіляких нюанси, про які ніде не напишууть. Крім того, перший раз бачу ніби аграрія, який не знає української мови. Навіть на Донбасі, вони хоч і говорили кацапською, але легко переходити на українську
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28.10.2022 19:27 Відповісти
Поинтересуйтесь что такое зона рискованного земледелия в Украине))) И где она находится) И прежде чем кого то попрекать в знании украинского языка, посмотрите на свой ник))) Вы для КОГО его писали на кацапском?))) Я уже молчу про кучу ошибок в ваших текстах, которые я изначально списал на Т9, но сейчас вижу что Т9 там совсем не причем))) Ваши вопросы по ценам легко гуглятся, как и глубина заделки семян озимой пшеницы) Фантазию включайте, и задавайте вопросы по с/х которые чел с 9 этажа не знает) А вам предложил набор вопросов, которые я знаю как агроном, но по вашим ответам я понял, что вы не в зуб ногой в них, и выбрали простейший который легко загуглить)) А вопрос по калийным удобрениям вас точно поставил в тупик, так как его не загуглишь и ответ знает только практик, либо тот кто имеет спец образование)))
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28.10.2022 20:26 Відповісти
А я ніколи не казав, що я аграрій, економістом колись працював і економіку нам в ВНЗ добре викладали, тому знаю, що країна, яка лише продає сировину, приречена на бідність та безробіття, і це аксіома. Якщо ви не знаєте що таке додана вартість та її ланцюги, то вряд чи у вас взагалі є вища освіта. Навели би ціну продажу продуктової пшениці, то я би вирахував скільки країна втратила на тому, що не переробила її на її зберігання на елеваторі, на її подальшій переробці в борошно, переробці борошна в ті ж самі макароні вироби чи хліб, але ви відразу як до конкретики, то починаєте з'їзжати з теми. Ви за тиждень не дали відповіді на жодне запитання. Так пишу з планшету і воно править як хоче, але орфографічні помилки вишукувати у опонента це крайній рубіж ботів, як і доколупування до назви акаунту. В мене старий акаунт, яким в житті вже не користуюсь, і до 2014 року не тільки я, але переважна більшість міста перешли на українську, і тільки упороті ватники продовжили нявкати по собачому. І навіть частина "какая разница" після 24 лютого вже розмовляє хоч суржиком, але хоча би намагаються. Так що ви навіть не тупий агроном, ви як мінімум ватник, а як максимум рязанський ванька-встанька, який тут підробляє на кремлівські дерев'яні та ще під прапором країни ЄС. Так що бувайте, доїть когось іншого.
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28.10.2022 21:42 Відповісти
А рашистские суда так же досматривают?
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24.10.2022 16:25 Відповісти
вот оно что, Михалыч! оказывается это был "захват истребителя в полете"!
https://twitter.com/i/status/1584516370816827392
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24.10.2022 16:28 Відповісти
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24.10.2022 16:50 Відповісти
Отрицательная посадка российского истребителя в полёте украинским истребителем , украинский истребитель при этом нагло махал синежёлтым флагом. хахах, ну и дурачьё.
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25.10.2022 00:37 Відповісти
росія гадить всьому світу і світ не бачить? Не соромно? Як там голодомори, які створила росія для українців, визнали всі? А це наслідки тих голодоморів сьогоднішня війна і страждання всього світу від дикої потвори.
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24.10.2022 16:58 Відповісти
Невже це було важко передбачити ?
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24.10.2022 17:08 Відповісти
А чому про це говорить лише наше МЗС, всі інших це влаштовує, чи просто сцикотно, ***** турбувати....
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24.10.2022 18:21 Відповісти
Всесвіт з'їхав з глузду, расія, займається піратством на державному рівні, і всі мочки спостерігають . Під час другої світової, німецьких підводників, ловили, на живця ,та уничтожали
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24.10.2022 19:31 Відповісти
 
 