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дрони (4297) Повітряні сили (2337) Ігнат (771)

Повітряні сили пояснили небезпеку полювання українців на "Шахеди": "В перші дні ціла "війна" почалася. Суцільні перестрілки в повітря, кулі летять вверх, вертаються вниз"

дрон,іран

Повітряні сили пояснили, яку небезпеку становлять спроби населення самостійно збити дрони-камікадзе Shahed-136, і вкотре закликали залишити цю справу Силам оборони України.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Зазвичай дрони запускають вночі – з 00:00 до 02:00. В перші дні в Одесі ціла "війна" почалася: суцільні перестрілки в повітря, кулі летять вверх, вертаються вниз... Це величезна небезпека, ймовірно хтось постраждав, майно – так точно. Ця ж історія продовжилася і в Києві. Але не так просто візуально визначити висоту цілі. А висота – це дальність. Треба враховувати земне тяжіння, силу вітру, дуже багато нюансів… Ціль рухається швидко (120-180 км/год), тож треба робити безліч поправок, щоби влучити. Лише великокаліберною зброя біль-менш ефективно можна його збити, це якщо стрілок дуже навчений і має досвід. Тож автомат Калашникова – неефективна зброя, щоб збивати (дрони-камікадзе Shahed) особливо – в густонаселених містах", - розповів Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вперше застосували дрони-камікадзе по лінії фронту на півдні України

Речник Повітряних сил наголосив: не потрібно "вистежувати" іранські БПЛА, знімати їх на мобільні телефони та пробувати збивати. Потрібно дотримуватись протоколу безпеки: дослухатися сигналів повітряної тривоги і слідувати в укриття або хоча б дотримуватися правила "двох стін".

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Топ коментарі
+19
Какой же бред. И много людей убили пули падающие с высоты? Зато если люди собьют хоть пару-тройку дронов сколько жизней они спасут.
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24.10.2022 16:45
+13
То що краще, щоб куля, яка вже втратила швидкість впала згори та розбила скло на балконі (ремонт - 300-500 грн.), чи щоб дрон-камікадзе впав на електропідстанцію і все місто залишилось без електрики?
Нумо, ще раз поясніть пане Ігнат мені, диванному іксперду!
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24.10.2022 16:50
+12
Я можу пояснити.
Не було дозволу на застосування зброї.
Зелена влада сциться від однієї думки що нарід на свій роздум може стріляти куди він вирішив.
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24.10.2022 16:52
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Какой же бред. И много людей убили пули падающие с высоты? Зато если люди собьют хоть пару-тройку дронов сколько жизней они спасут.
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24.10.2022 16:45 Відповісти
Дивлячись яким калібром стріляти. Якщо з ПТРД - то може і в голову влізти.
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24.10.2022 16:50 Відповісти
Ну такие калибры не у каждого дома есть, правда же?
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24.10.2022 17:04 Відповісти
Ну після фрази, що їх не варто відслідковувати і фотографувати, з подальшою передачею даних у відповідні органи, цього хера, вже варто було б притягнути за сприяння окупантам.
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24.10.2022 17:59 Відповісти
Збивайти ці дрони усім що є. Навіть шматками асфальту і бийте з рогаток. Смерть рашистам!
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24.10.2022 16:49 Відповісти
То що краще, щоб куля, яка вже втратила швидкість впала згори та розбила скло на балконі (ремонт - 300-500 грн.), чи щоб дрон-камікадзе впав на електропідстанцію і все місто залишилось без електрики?
Нумо, ще раз поясніть пане Ігнат мені, диванному іксперду!
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24.10.2022 16:50 Відповісти
Игнат не говорит главного и очевидного. Вместо трансформаторной подстанции сбитый в городе дрон может взорвать жилой дом.
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24.10.2022 18:48 Відповісти
Поэтому сбивать дроны необходимо исключительно вне жилых районов.
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24.10.2022 18:49 Відповісти
вроде как киевские менты так сбили дрон, что он влетел в жилой дом, а не на цель..так что лучше?
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24.10.2022 21:38 Відповісти
Якщо в полях, то можно пробувати, якщо не дуже далеко. Декілька рожків з АК набагато дешевше ніж ця тварюка може наробити біди. Але так, випередження та дальність треба розраховувати. На зенітних кулеметах використовується спеціальний приціл, за допомогою якого можно швидко вираховувати випередження. На зенітній артилерії для цих цілей застосовується рахунково-вирішальний пристрій.
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24.10.2022 16:51 Відповісти
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24.10.2022 16:53 Відповісти
Але для кожної зброї будуть відрізнятись, балістика різна.
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24.10.2022 16:54 Відповісти
Я можу пояснити.
Не було дозволу на застосування зброї.
Зелена влада сциться від однієї думки що нарід на свій роздум може стріляти куди він вирішив.
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24.10.2022 16:52 Відповісти
"кулі летять вверх, вертаються вниз" Джерело:

причім угору - зі швидкістю 700 м/с, а додолу - 40 м/с, і це страшно небезпечно, а що вже тут казати, якщо зброя буде великокаліберною? --- тоді все буде навпаки...
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24.10.2022 16:59 Відповісти
Стріляти потрібно, але фахівцям, наприклад, мисливцям. В мисливців точно є досвід врахувати випередження, наприклад в качок на відстані 50 м, коли вони з характерно для них швидкістю облітають озеро, потрібно брати випередження 5-6 корпусів качки.Взагалі по дрону ще потрібно пристрілятися. Автомат не годиться, краще може бути СКС, або ж нарізна мисливська зброя. Тратити ракети на дрони - дуже дороге і безглузде задоволення. Звичайно краще кулемети і звукова локація мікрофонами. Але щось ми цього поки не бачим.
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24.10.2022 17:22 Відповісти
Поясніть,яка різниця між автоматом АКМ калібру 7.62 і карабіном СКС.А дрони збивали навіть з АКСУ калібру 5,45 мм.
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24.10.2022 17:30 Відповісти
В мене в армії в учебці був СКС, він тільки одиночними стріляє. По повітряним цілям - не те.
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24.10.2022 17:36 Відповісти
Калаш теж згодиться, треба кожний 5-6 патрон - трасер. І чергами на випередження у 5-8 корпусів (в залежності від відстані до цілі).
За дві-три спроби можна наблатикатись. 100-180 км/год - це не така вже складна ціль.
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24.10.2022 17:35 Відповісти
Можна подумати,якщо стріляють пофесіональні військові з великокаліберної зброї,кулі вниз не падають.Стріляйте всі чим тільки можна.Чим більша щільність вогню,тим більше шансів збити.
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24.10.2022 17:26 Відповісти
Хтось може надати інформацію, про найбільш вразливі його місця, двигун камера, можливість детонації бойової частини.
Судячи з того, що їхні пуски, фіксуються ще на підльоті до нашої території, які проблеми перехоплювати їх мобільними групами з тими ж ЗУшками, хлопці з ЗРК балістичні ракети збивають.,..
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24.10.2022 18:10 Відповісти
/ Не намагайтесь гасити пожежу самостійно навіть, якшо у вас є вогнегасники. Чекайте на пожежників /
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24.10.2022 18:17 Відповісти
 
 