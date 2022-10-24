Повітряні сили пояснили небезпеку полювання українців на "Шахеди": "В перші дні ціла "війна" почалася. Суцільні перестрілки в повітря, кулі летять вверх, вертаються вниз"
Повітряні сили пояснили, яку небезпеку становлять спроби населення самостійно збити дрони-камікадзе Shahed-136, і вкотре закликали залишити цю справу Силам оборони України.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Зазвичай дрони запускають вночі – з 00:00 до 02:00. В перші дні в Одесі ціла "війна" почалася: суцільні перестрілки в повітря, кулі летять вверх, вертаються вниз... Це величезна небезпека, ймовірно хтось постраждав, майно – так точно. Ця ж історія продовжилася і в Києві. Але не так просто візуально визначити висоту цілі. А висота – це дальність. Треба враховувати земне тяжіння, силу вітру, дуже багато нюансів… Ціль рухається швидко (120-180 км/год), тож треба робити безліч поправок, щоби влучити. Лише великокаліберною зброя біль-менш ефективно можна його збити, це якщо стрілок дуже навчений і має досвід. Тож автомат Калашникова – неефективна зброя, щоб збивати (дрони-камікадзе Shahed) особливо – в густонаселених містах", - розповів Ігнат.
Речник Повітряних сил наголосив: не потрібно "вистежувати" іранські БПЛА, знімати їх на мобільні телефони та пробувати збивати. Потрібно дотримуватись протоколу безпеки: дослухатися сигналів повітряної тривоги і слідувати в укриття або хоча б дотримуватися правила "двох стін".
Будь ласка, зачекайте...
Нумо, ще раз поясніть пане Ігнат мені, диванному іксперду!
Не було дозволу на застосування зброї.
Зелена влада сциться від однієї думки що нарід на свій роздум може стріляти куди він вирішив.
причім угору - зі швидкістю 700 м/с, а додолу - 40 м/с, і це страшно небезпечно, а що вже тут казати, якщо зброя буде великокаліберною? --- тоді все буде навпаки...
За дві-три спроби можна наблатикатись. 100-180 км/год - це не така вже складна ціль.
Судячи з того, що їхні пуски, фіксуються ще на підльоті до нашої території, які проблеми перехоплювати їх мобільними групами з тими ж ЗУшками, хлопці з ЗРК балістичні ракети збивають.,..