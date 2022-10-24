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Новини Війна
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Іран (1973) Євросоюз (12769) дрони (4297) Стано (110)

Якщо Іран продовжить постачати РФ дрони, то на нього чекають нові санкції, - Стано

іран

Європейська сторона повідомила Ірану про неприпустимість постачання дронів та іншого озброєння Росії, яка використовує цю зброю у війні в Україні, та готова застосувати нові обмежувальні заходи, якщо Іран продовжить постачати дрони РФ.

Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейський Союз має дуже чітку позицію у контактах з нашими партнерами, включаючи Іран, що це є неприйнятним - здійснювати військові поставки для росії, що дозволяє їй продовжувати війну на території України, проти народу України та проти цивільної інфраструктури. Це дуже потужний та принциповий сигнал, чітко донесений до міністра закордонних справ Ірану впродовж вже двох телефонних розмов, що відбулися минулого тижня з високим представником ЄС, який пояснив (Ірану) рішення Ради міністрів ЄС із закордонних справ та обговорення в рамках Європейської ради", - наголосив Стано.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо характеру доказів причетності Ірану до таких поставок, сам факт яких Іран продовжує заперечувати, речник назвав наявні докази "переконливими".

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"Країни-члени ЄС ухвалили рішення (щодо санкцій) на основі свідчень, і це були переконливі свідчення. Країни-члени отримали та побачили достатньо доказів, щоб ухвалити ці санкції, а такі рішення, як ви знаєте, ухвалюються одноголосно. Європейський Союз продовжує слідкувати за цим питанням, зокрема, у наших відносинах з українськими партнерами, але також із Іраном. Якщо такі дії триватимуть і надходитимуть нові свідчення та докази, ми продовжуватимемо діяти, тому що виступаємо проти (таких поставок. - Ред.)", - зазначив Стано.

Він наголосив, що сам факт постачання Росії будь-якою третьою країною зброї, будь-то дрони або ракети, є неприйнятним та суперечить міжнародному гуманітарному праву. росія використовує цю зброю проти цивільного населення та об’єктів цивільної інфраструктури, що, за нормами міжнародного права, є воєнним злочином.

"Ефект цих санкцій не є символічним, вони дуже практичні. Причетним особам та установам заборонений доступ до ЄС, їх активи заморожуються, ніхто з європейців не може надавати їм будь-які фінансові ресурси. Ці заходи виконуються всіма країнами ЄС та мають потужний репутаційний ефект. Не думаю, що хтось хотів би бути асоційованим з допомогою для росії у здійсненні цієї злочинної кампанії проти цивільного населення України. Ми готові до подальших кроків, якщо отримаємо докази, що поставки цих дронів для російської армії продовжуються", - зазначив речник ЄС.

Читайте: Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, - NYT

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Так не обещайте а делайте, у нас в Украине люди гибнут от
этой шайтан-арбы.
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24.10.2022 16:49
+4
Такі ж страшні, як ті, під якими він навчився виробляти дрони, виробляє і продає чи ще страшніші?
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24.10.2022 16:56
+4
що за страшні санкції? .... родзинки заборонять продавати?
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24.10.2022 16:59
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Так не обещайте а делайте, у нас в Украине люди гибнут от
этой шайтан-арбы.
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24.10.2022 16:49 Відповісти
Вдарят шо є мочі санкціями по санкціях .
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24.10.2022 16:51 Відповісти
Зачем санкции, просто бомбить в обратку террористов.
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24.10.2022 16:51 Відповісти
Життя за санкції... Це якась дуже дивна і не людська тенденція
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24.10.2022 16:53 Відповісти
«Щедрость обещаний королей лично им самим ничего не стоит»

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24.10.2022 16:56 Відповісти
Такі ж страшні, як ті, під якими він навчився виробляти дрони, виробляє і продає чи ще страшніші?
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24.10.2022 16:56 Відповісти
що за страшні санкції? .... родзинки заборонять продавати?
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24.10.2022 16:59 Відповісти
Ну всьо, иранские свиньи, готовьтесь теперь какать в песок будет харам.
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24.10.2022 17:03 Відповісти
схоже повинна відбутись велика війна, бо кількість довбойобів і таємних агентів впливу у верховних керівницвах міжнародних організацій, просто - ЗАШКАЛЮЄ!!!! нє, таки довбойобів - більше....... бути війні.....
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24.10.2022 17:04 Відповісти
іноді складається враження, що західний світ спеціально дискридитує поняття "санкцій" призначаючи якісь кволі ні нащо не впливаючи "санкції" виключно заради кількості
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24.10.2022 17:05 Відповісти
Ще лише чекають нові санкції? А того, що вони передали не достатньо, щоб ввести максимальні санкції?

Ну з таким підходом чекайте ще і балістичних ракет і брудної ядерної бомби.
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24.10.2022 17:06 Відповісти
Вони вже сорок років під санкціями
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24.10.2022 17:40 Відповісти
А мали б чекати ракетні удари...
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24.10.2022 17:42 Відповісти
так вони вже десятки років під санкціями. чи хтось колись перовіряв як вони виконуються?
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24.10.2022 18:58 Відповісти
Та не "лякайте" так їх!
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24.10.2022 19:14 Відповісти
 
 