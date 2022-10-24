Якщо Іран продовжить постачати РФ дрони, то на нього чекають нові санкції, - Стано

Європейська сторона повідомила Ірану про неприпустимість постачання дронів та іншого озброєння Росії, яка використовує цю зброю у війні в Україні, та готова застосувати нові обмежувальні заходи, якщо Іран продовжить постачати дрони РФ.

Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейський Союз має дуже чітку позицію у контактах з нашими партнерами, включаючи Іран, що це є неприйнятним - здійснювати військові поставки для росії, що дозволяє їй продовжувати війну на території України, проти народу України та проти цивільної інфраструктури. Це дуже потужний та принциповий сигнал, чітко донесений до міністра закордонних справ Ірану впродовж вже двох телефонних розмов, що відбулися минулого тижня з високим представником ЄС, який пояснив (Ірану) рішення Ради міністрів ЄС із закордонних справ та обговорення в рамках Європейської ради", - наголосив Стано.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо характеру доказів причетності Ірану до таких поставок, сам факт яких Іран продовжує заперечувати, речник назвав наявні докази "переконливими".

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"Країни-члени ЄС ухвалили рішення (щодо санкцій) на основі свідчень, і це були переконливі свідчення. Країни-члени отримали та побачили достатньо доказів, щоб ухвалити ці санкції, а такі рішення, як ви знаєте, ухвалюються одноголосно. Європейський Союз продовжує слідкувати за цим питанням, зокрема, у наших відносинах з українськими партнерами, але також із Іраном. Якщо такі дії триватимуть і надходитимуть нові свідчення та докази, ми продовжуватимемо діяти, тому що виступаємо проти (таких поставок. - Ред.)", - зазначив Стано.

Він наголосив, що сам факт постачання Росії будь-якою третьою країною зброї, будь-то дрони або ракети, є неприйнятним та суперечить міжнародному гуманітарному праву. росія використовує цю зброю проти цивільного населення та об’єктів цивільної інфраструктури, що, за нормами міжнародного права, є воєнним злочином.

"Ефект цих санкцій не є символічним, вони дуже практичні. Причетним особам та установам заборонений доступ до ЄС, їх активи заморожуються, ніхто з європейців не може надавати їм будь-які фінансові ресурси. Ці заходи виконуються всіма країнами ЄС та мають потужний репутаційний ефект. Не думаю, що хтось хотів би бути асоційованим з допомогою для росії у здійсненні цієї злочинної кампанії проти цивільного населення України. Ми готові до подальших кроків, якщо отримаємо докази, що поставки цих дронів для російської армії продовжуються", - зазначив речник ЄС.

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