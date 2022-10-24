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НАТО потрібно збільшити постачання всього, щоб українці змогли воювати усю зиму, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянсу необхідно збільшити "постачання всього" Україні, щоб вона могла воювати всю зиму.

Про це він заявив в інтерв'ю DW, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, системи озброєнь, які поставили союзники і партнери НАТО, вже показали величезний вплив. Це одна з причин, чому Росія не змогла досягти переваги в повітрі, контролю над повітряним простором України. І це було великою проблемою для російських військ протягом усієї війни.

"Це сталося, звичайно, передусім через уміння, рішучість українських збройних сил використовувати вже старі наявні в них радянські засоби ППО", - пояснив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що партнери постачали Україні боєприпаси для старих радянських систем, а потім почали надавати нові.

"Зима наближається. І це теж було основним посилом зустрічі міністрів оборони НАТО: нам необхідно збільшити постачання всього, починаючи із зимового одягу, генераторів, наметів, щоб українці змогли продовжити військові дії усю зиму", - додав Столтенберг.

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Топ коментарі
+3
НАТО потрібно збільшити постачання всього, щоб українці змогли воювати усю зиму 🤬 peremogti DO zimi
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24.10.2022 17:01
+1
Генсек НАТО закликає НАТО.
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24.10.2022 17:06
+1
Пішов ти нахєр. Сам воюй всю зиму.

***** незабаром почнемо вам іпашити, от і воюйте, сцикуни.
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24.10.2022 17:29
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НАТО потрібно збільшити постачання всього, щоб українці змогли воювати усю зиму 🤬 peremogti DO zimi
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24.10.2022 17:01 Відповісти
Потрібно. Збільшити всього озброєння. Ну і ?.. Коли?
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24.10.2022 17:02 Відповісти
А лучше уничтожьте всю армию - ГОСУДАРСТВА ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИСТА , как вы готовы сделать это , в случае применения ЯО ‼️Это ГУМАННЕЕ ,чем после того , как ***** осуществит террор
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24.10.2022 18:48 Відповісти
кхм, наче у НАТО, як у організації, є свої власні заводи ... краще робіть аналоги чурко мопедів ... вам це фігня діло, бо наш укроборонпром буле гроші пиляти до кінця війни без жодних результатів
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24.10.2022 17:03 Відповісти
Генсек НАТО закликає НАТО.
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24.10.2022 17:06 Відповісти
Постачання всього - меня радует больше всього.
А можна мне постачать бурбон и можно без содовой
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24.10.2022 17:09 Відповісти
Оце діло)
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24.10.2022 18:19 Відповісти
Пішов ти нахєр. Сам воюй всю зиму.

***** незабаром почнемо вам іпашити, от і воюйте, сцикуни.
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24.10.2022 17:29 Відповісти
Правда,якби західні сцикуняри почали справжній ленд-ліз навесні,то на Хеловін ми би обкінчали стіни *******)
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24.10.2022 18:21 Відповісти
Он призвал членов НАТО... - я так понимаю, что этот призыв имеет рекомендательный статус и никого ни к чему не обязывает. Интересно, а куда его послала Мадьярия?
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24.10.2022 18:30 Відповісти
Зима близко. С ветреных равнин Узкого моря приходит призыв к волкам Винтерфелла: "Поставим все. Только и дальше мочите одичалых".
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25.10.2022 02:10 Відповісти
Как уже ******* эти европейские балаболы своими обещалками...уже хотят чтобы украинцы и зимой воевали, скоты...
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25.10.2022 06:57 Відповісти
 
 