Шість "слуг народу" брали участь у мітингах на підтримку Богуслаєва у Запоріжжі. ДОКУМЕНТ

Шість нардепів "Слуги народу" (Арсеній Пушкаренко, Юлія Яцик, Максим Пашковський, Євген Шевченко, Артем Кунаєв, Геннадій Касай) приймали участь в мітингу Богуслаєва у 2021 році, коли СБУ зірвало збори акціонерів Мотор-січі.

Про це розповіла журналіст Тетяна Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.

"Ок, всім бридко від розмов Богуслаєва. Але давайте поговоримо про інше. Скільки у Богуслаєва лояльних депутатів у Верховній Раді? Не скажете?

Тоді давайте повернемось у 31 січня 2021 року, коли СБУ зірвало збори акціонерів Мотор-січі, а Богуслаєв проводив мітинг про рейдерство. Тоді, згідно з повідомленнями ЗМІ, на місце подій прибула група нардепів з фракції Слуга народу (Арсеній Пушкаренко, Юлія Яцик, Максим Пашковський, Євген Шевченко, Артем Кунаєв, Геннадій Касай) та співробітники СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затриманий президент "Мотор Січі" Богуслаєв має громадянство РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Наприклад, Геннадій Касай обрався на 74 окрузі в Запоріжжі. На той момент він очолював Палац Спорту "Юність" і був директором гандбольного клубу "Мотор". Вже тоді його називали людиною Богуслаєва. Знаєте, в якому комітеті працює Касай? Ага, нацбезпеки і оборони. Знаєте, що я сфотографувала на столі Касая, коли на комітети ще пускали журналістів? Прохання до Касая взяти радників з Мотор-січі.

Вибачте, в мене є велике питання, чи не суперечила робота деяких депутатів законам України. Хоча про що я, в комітеті нацбезпеки Льовочкін засідав", - нагадала Ніколаєнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.