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Новини
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Богуслаєв (134) ВР (14812) Мотор Січ (324) Ніколаєнко Тетяна (361) Шевченко Євген Слуга народу (78) Яцик Юлія (13) Пушкаренко (2) Пашковський Максим (7) Касай Геннадій (9) Кунаєв Артем (2)

Шість "слуг народу" брали участь у мітингах на підтримку Богуслаєва у Запоріжжі. ДОКУМЕНТ

богуслаєв

Шість нардепів "Слуги народу" (Арсеній Пушкаренко, Юлія Яцик, Максим Пашковський, Євген Шевченко, Артем Кунаєв, Геннадій Касай) приймали участь в мітингу Богуслаєва у 2021 році, коли СБУ зірвало збори акціонерів Мотор-січі.

Про це розповіла журналіст Тетяна Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.

"Ок, всім бридко від розмов Богуслаєва. Але давайте поговоримо про інше. Скільки у Богуслаєва лояльних депутатів у Верховній Раді? Не скажете?

Тоді давайте повернемось у 31 січня 2021 року, коли СБУ зірвало збори акціонерів Мотор-січі, а Богуслаєв проводив мітинг про рейдерство. Тоді, згідно з повідомленнями ЗМІ, на місце подій прибула група нардепів з фракції Слуга народу (Арсеній Пушкаренко, Юлія Яцик, Максим Пашковський, Євген Шевченко, Артем Кунаєв, Геннадій Касай) та співробітники СБУ.

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Наприклад, Геннадій Касай обрався на 74 окрузі в Запоріжжі. На той момент він очолював Палац Спорту "Юність" і був директором гандбольного клубу "Мотор". Вже тоді його називали людиною Богуслаєва. Знаєте, в якому комітеті працює Касай? Ага, нацбезпеки і оборони. Знаєте, що я сфотографувала на столі Касая, коли на комітети ще пускали журналістів? Прохання до Касая взяти радників з Мотор-січі.

Вибачте, в мене є велике питання, чи не суперечила робота деяких депутатів законам України. Хоча про що я, в комітеті нацбезпеки Льовочкін засідав", - нагадала Ніколаєнко.

Шість слуг народу брали участь у мітингах на підтримку Богуслаєва у Запоріжжі 01

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

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Топ коментарі
+20
Слуги урода - не партія, а якась суцільна гноянка.
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24.10.2022 17:05
+18
слуга урода собрало отребье и агентов кремля со всей украины
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24.10.2022 17:13
+17
Ай-ай-ай, не може бути! Нікогда такова нє било і вот опять...
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24.10.2022 17:07
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Савпадєніє? Да,савпадєніє...
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24.10.2022 17:05 Відповісти
Какое совпадение когда у нас депутаты от ОПЗЖ до сих пор занимают 40% руководящих должностей в комитетах ВР? Это просто власть манкуртов и предателей.
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24.10.2022 18:26 Відповісти
)) ... вівці просять собі вовка у пастирі
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24.10.2022 17:05 Відповісти
Слуги урода - не партія, а якась суцільна гноянка.
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24.10.2022 17:05 Відповісти
Це не партія, ще медійно-політичний проеєкт.
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24.10.2022 17:20 Відповісти
не близько, але сам знаю за декількох учасників цієї зграї партії... це дрібніпройдохи, що ким тільки за життя не встигли побути, та матеріально слабо забезпечені люди, вони за пару штук баксів від місцевого царка будуть рачки ходити і циркові трюки робитимуть

нам треба всім усвідомити що депутат це професія, і вона повинна бути самою високооплачуваною в країні, інакше зарплату депутатам платитимуть олігархи, з усіма наслідками
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24.10.2022 17:22 Відповісти
стіьки скільки дасть олігарх,жодна держава не заплатить,повинні бути інші важелі впливу,як у США,чи Британії.
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24.10.2022 22:02 Відповісти
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24.10.2022 18:28 Відповісти
служки це просто бізнес проект бені і бувших ригів,так сказати "зійшлись десь по середині"...
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24.10.2022 22:00 Відповісти
Ну що, брати це зелене кодло та на допити.
На детекторі брехні нехай розкажуть на кого працювали.
Так ниточка може й до ОПи привести, до зеленої Шмарклі.
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24.10.2022 17:06 Відповісти
Ай-ай-ай, не може бути! Нікогда такова нє било і вот опять...
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24.10.2022 17:07 Відповісти
слуга урода собрало отребье и агентов кремля со всей украины
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24.10.2022 17:13 Відповісти
просто це "партія регіонів 2.0" а там рідко адекватів можна було побачити)))
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24.10.2022 22:03 Відповісти
Касай - человек Богуслаева. Знаю на 200%.
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24.10.2022 17:56 Відповісти
не раскачивайте лодку,это фсе Порошенко,это он их бил и заставлял.Разве непонятно.
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24.10.2022 20:12 Відповісти
И ни одной зелёнской морды на ветке😂🤣😂 А ведь с утра языки стёрли, что это все Порошенко 😂
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24.10.2022 20:23 Відповісти
мабуть перезмінка,думаю після вечірнього гундосика вилізуть)))
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24.10.2022 22:04 Відповісти
Де зебіли? Чому мовчать?
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25.10.2022 07:28 Відповісти
Уважаемый автор, разве вы не знаете, сколько стоит проходное место у «слуг уродов» в Раду? Да и не только в слуг. Получив корочку депутана, надо отбить деньги за место, отработать «инвестиции» больших людей, ну и не забыть срубить 3-4 (минимум) ляма зелени. Так - каждый. Даже после одного срока «законодателем» у эксдепутана появляется вилла под Киевом, несколько квартир, толстая-толстая пачка валюты. У самых расторопных (и беспринципных) карьера продолжается и им «дают второй срок» в Раде. Украина. Бесстыдство и беззаконие.
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28.10.2022 07:27 Відповісти
Нічого дивного... ((((
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07.04.2023 03:58 Відповісти
 
 