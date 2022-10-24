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Зеленський (22411) Ізраїль (1609)

Зеленський закликав Ізраїль визначитися: підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на "Haaretz Democratic Summit".

"Чи не час і вашій державі обрати - з ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору відбувається повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що видасте справедливі відповіді на моє запитання. Бо це запитання насправді не про політику, а про цінності. Про цінності, які нас з вами об'єднують", - наголосив президент.

Зеленський також подякував народу Ізраїлю за розуміння та допомогу. 

Читайте: Ізраїль не постачатиме Україні зброю, бо враховує свої оборонні інтереси, - ізраїльський прем’єр Лапід

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Топ коментарі
+20
Боже, дай ему ума не путаться под ногами, чтобы не навредить стране.
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24.10.2022 17:13
+13
Он вообще умный?

Утром читаю новость: Израиль разбомбил в Иране завод, на котором производились дроны для раши
Вечером: Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор

????

Я извиняюсь, но сколько заводов Иране или раше разбомбил ты, Зеленский, который определился ?? Про остальные актуальные вопросы помолчим пока.
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24.10.2022 17:59
+12
В этих бесконечных требованиях и обращениях Киева к Израилю я вижу неприкрытый мотив общей беспомощности и даже инфантильности украинской власти.
Израиль крохотная страна(половина Киевской обл.), непрерывно воюющая с первого дня основания и со всех сторон окруженная врагами, с кучей не только внешних, но и внутренних проблем(одна из которых, что тех же арабов уже 20% от всего населения Израиля).
Но как то сумели организоваться, выстоять, победить, заставить своих врагов уважать себя, дать людям высокий уровень жизни.
И это при том, что военное положение не отменяется ни на один день и армия всегда в высшей боевой готовности.
И вот сейчас:
"...18 октября министр иностранных дел Украины направил в МИД Израиля официальную просьбу о скорейшей закупке систем «Щит света» («Маген ор»), «Барак 8», Patriot, «Железный купол», «Праща Давида» (ранее - «Волшебная палочка») и «Стрела» («Хец»), чтобы справиться с растущим использованием Россией иранских беспилотников-камикадзе и баллистических ракет, которые, как утверждают, Тегеран вскоре поставит Москве."
Это уже совсем анекдот.
"Железный Купол" помимо Израиля имеется только у США(несколько пробных систем), да и в самом Израиле их не хватает. Перевозят сюда-туда.
"Барак 8", это тот же ЖК но морского базирования
"Стрела(Хец) - 2/3", новейшие системы стратосферного перехвата, которые только-только поставлены на дежурство и в разработку которых Израиль и США совместно вложили 25 млрд
"Щит Света" (Маген Ор) это вообще еще практически не испытанная система лазерного перехвата, о которой мало что известно.
И тем не менее - немедленно дайте нам все, что у вас есть.
А с чем Израиль останется?
Израиль существует только за счет своего огромного военного преимущества перед арабами и Ираном.
Нивелировать это преимущество и через 15 минут Израиля не станет
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24.10.2022 17:49
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Боже, дай ему ума не путаться под ногами, чтобы не навредить стране.
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24.10.2022 17:13 Відповісти
Зелі треба ще збільшити пенсію пенсіонерам Ізраїлю українського походження.
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24.10.2022 17:14 Відповісти
Особенно папе Саше и маме Римме в хатынке за 8 млн. баксов.
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24.10.2022 19:31 Відповісти
Є газета "Русский еврей" - нема газети "Український єврей".
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24.10.2022 17:16 Відповісти
"Чи не час і вашій державі обрати - з ким ви?"
А з ким ти? Що ТИ зробив для країни?
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24.10.2022 17:18 Відповісти
Это ход! Вопрос в другом - на кого рассчитана пантомима?
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24.10.2022 17:17 Відповісти
Зеля, ты не путин, а мы не кацапы.
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24.10.2022 17:19 Відповісти
Їх було 73%. Скільки лишлось зараз не хнає ніхто . Але Абдрестовича дивляться багато
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24.10.2022 17:22 Відповісти
Сам грешу иногда
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24.10.2022 17:25 Відповісти
Говорят, 90. Но я тоже думаю что вряд ли столько будет.
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24.10.2022 17:41 Відповісти
Добре що не згадало воно у зверненні термін " порноакторка " .
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24.10.2022 17:18 Відповісти
Дурне питання. Ізраїль, як і Кітай, чекають на власну вигоду. У евреєв це називається "гешефт "
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24.10.2022 17:18 Відповісти
Ізраїль в нашому випадку чекає не вигоду, а швидше з питань власної безпеки турбується. русня ще ж не повністю забралася із Сирії. от євреї і вичікують, щоб не накликати біду на себе. і тут нашим можновладцям недоречно робити якісь ультимативні закиди в бік Ізраїлю. Вони ж нам по медицині допомагають солідно. гуманітрарка, он недавно розвіддані про ці мопеди передали. тут треба дякувати і ще ввічливо просити, а не ультиматуми ставити.
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24.10.2022 17:35 Відповісти
Ізраїль десь посередині. Між демократією та терором.
Тому і заплющує очі.
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24.10.2022 17:20 Відповісти
Он сумасшедший недопалеон ?Чушь и бред нарика
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24.10.2022 17:20 Відповісти
таки,а шо ви хотєлі?
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24.10.2022 17:27 Відповісти
С гоп-стоп к Израилю? Считай ты в непонятку попал.
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24.10.2022 17:32 Відповісти
євреї вони такі вова. голда меер уроженка киева в ізраїлі приносила користь, можливо пеці, і зеленському потрібно було зробити такий подарок укр народу і здриснути. до речі лєня космос начудив в києві і здриснув до своїх родичів гарбузових в ізраіль. за що цьому народу така кара в вигляді презів
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24.10.2022 17:39 Відповісти
звернення гоя до справжніх націоналістів?
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24.10.2022 17:44 Відповісти
В этих бесконечных требованиях и обращениях Киева к Израилю я вижу неприкрытый мотив общей беспомощности и даже инфантильности украинской власти.
Израиль крохотная страна(половина Киевской обл.), непрерывно воюющая с первого дня основания и со всех сторон окруженная врагами, с кучей не только внешних, но и внутренних проблем(одна из которых, что тех же арабов уже 20% от всего населения Израиля).
Но как то сумели организоваться, выстоять, победить, заставить своих врагов уважать себя, дать людям высокий уровень жизни.
И это при том, что военное положение не отменяется ни на один день и армия всегда в высшей боевой готовности.
И вот сейчас:
"...18 октября министр иностранных дел Украины направил в МИД Израиля официальную просьбу о скорейшей закупке систем «Щит света» («Маген ор»), «Барак 8», Patriot, «Железный купол», «Праща Давида» (ранее - «Волшебная палочка») и «Стрела» («Хец»), чтобы справиться с растущим использованием Россией иранских беспилотников-камикадзе и баллистических ракет, которые, как утверждают, Тегеран вскоре поставит Москве."
Это уже совсем анекдот.
"Железный Купол" помимо Израиля имеется только у США(несколько пробных систем), да и в самом Израиле их не хватает. Перевозят сюда-туда.
"Барак 8", это тот же ЖК но морского базирования
"Стрела(Хец) - 2/3", новейшие системы стратосферного перехвата, которые только-только поставлены на дежурство и в разработку которых Израиль и США совместно вложили 25 млрд
"Щит Света" (Маген Ор) это вообще еще практически не испытанная система лазерного перехвата, о которой мало что известно.
И тем не менее - немедленно дайте нам все, что у вас есть.
А с чем Израиль останется?
Израиль существует только за счет своего огромного военного преимущества перед арабами и Ираном.
Нивелировать это преимущество и через 15 минут Израиля не станет
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24.10.2022 17:49 Відповісти
Выбрали дешевый квартальный балаган - теперь стыдно за них (при том что я за этот цирк естественно не голосовал)
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24.10.2022 17:57 Відповісти
Все перечисленное не помешало Израилю поставить в Азербайджан оружия на 5 млрд долларов. Поэтому когда поступит запрос на коммерческую поставку, Израиль даст согласие или тоже откажет?
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24.10.2022 18:13 Відповісти
С Азербайджаном у Израиля взаимовыгодный стратегический союз.
Равно как и с Эмиратами.
Берут Иран в клещи с двух сторон - мы вам оружие, вы нам площадки.
И все же, даже при всем при этом, заказ оружия и его поставки обычно имеют временной интервал от 1-2 до 5-6 лет. Потому что оружие надо произвести, а это совсем не быстрый процесс.
То, что требует министр ИД Украины Кулеба(см. выше) имеет ввиду совсем другое - передайте оружие немедленно, то есть свое собственное, то, что стоит на боевом дежурстве.
И второе - Израиль передает этим странам уже хорошо известные и зарекомендовавшие себя БПЛА и системы ПВО, типа "Габриэль".
Кулеба же требует передать вообще новейшие и совершенно секретные разработки, которые ни одна страна, если имеет вменяемое правительство, никогда в чужие руки не передаст
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24.10.2022 18:26 Відповісти
Не росказуйте байки.ізраіль є одним з найбільших торговців зброєю.І продає її різним країнам,за виключенням України.ізраіль заборонив іншим країнам поставляти ізраільську зброю Україні,це вони так дбають про свою безпеку,мабуть.Що заваджає ізраілю засудити агресію мордору щодо України на дипломатичномі рівні???
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24.10.2022 19:29 Відповісти
Почнемо із того, що на голосуванні в ООН Ізраїль засудив російську агресію проти України. Заперечуватимете?
По-друге, до вас взагалі дійшло, що я написав? Ракета ПРО це не карамелька, щоб її отримати, її треба зробити. А для того, щоб зробити її спочатку треба замовити. І між двома цими процесами, замовленням та отриманням, проходить від 1-2 до 5-6 років. А звідки взяти ракети в режимі он-лайн, як вимагає Кулеба? Тільки зняти із власних запасів. А самому із чим залишитися? Так, Ізраїль виробляє та продає зброю. Одна біда, Україна цю зброю не замовляла. А те, що не дозволяє продавати свою зброю з третіх країн, то вибачте - продавати зброю вільно до війни і продавати під час самої війни речі трохи різні. Воювати з Іраном при холодному нейтралітеті Росії та воювати з ним плюс ще й з Росією для маленького Ізраїлю надто важко
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24.10.2022 20:00 Відповісти
ізраіль аж 13 жовтня підтримав в ООН територіальну цілісність україни,але він НЕ ЗАСУДЖУВАВ В ООН збройну агресію мордору.Щодо замовлення зброї:якщо Україна попросила зброю у ізраілю,і припустимо ізраіль її немає),то чому нема контрактів з вашою країною на виготовлення цієї зброї?Вже пройшло вісім місяців,інші країни обіцяють поставити нам зброю після її виготовлення а ізраіль такого не обіцяє.Чому ізраіль продає зброю тому ж Азербайджану?Адже там також війна.А воювати з іраном ви ще будете,кацапи вже постарались.І це не будуть обстріли палестинців ізраілю, кустарними ракетами.
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24.10.2022 20:32 Відповісти
Ви пишите нісенітниці, але з психологічної точки зору я вас розумію. Якщо не знайти винного в тому, що відбувається, тоді доведеться визнавати, що самі ж у цьому й винні. А це дуже незвично та некомфортно. Тому за звичкою відразу починається пошук крайнього, і ви його знайшли. Ізраїль винен у всіх ваших бідах. Нехай буде так, вам спокійніше, а нам не звикати. І ще одне, я люблю свою батьківщину України, відчуваю її біль та завжди захищаю історичну батьківщину Ізраїль. Але ніколи, жодного разу я не зловтішався - "так вам і треба". А ви опустилися і до цього теж, вже заздалегідь радієте, як на нас полетять бомби і ракети. Звичайно, ви сам собі суддя, але Там, де рахують кожен вчинок та кожну думку за це доведеться відповідати
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24.10.2022 20:47 Відповісти
Я засуджую ізраіль за нейтралітет,а фактично підтримку мордору.В ситуації коли сильніший(мордор) б'є слабшого(Україна), а хтось інший (ізраіль) просто спостерігає,з моральної точки зору,є неправильно і непорядно.Нейтралітет в цьому випадку є підтримкою агресора.Це стосується й інших країн,наприклад китай,індія,угорщина та інших.Я не шукаю винних,просто мені не подобається(можливо ви мене зрозумієте) позиція країн, яким байдуже до вбивств які вчиняють орки в Україні.Я зовсім не радію щодо можливої війни між ізраілем та іраном,просто це може бути наслідком співпраці ірану та ваших союзників - орків.
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24.10.2022 21:14 Відповісти
Давайте, щоб не наговорили один одному чого гіршого за це, закінчимо нашу дискусію. Головне, щоб Україна перемогла, і в цьому ми з вами сходимося
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24.10.2022 21:20 Відповісти
Ніфуя вони нам не дадуть і не продадуть у них з РФ безвізовий режим і всі політики замазані у гнилих зв*язках з росією. Там проживає величезна кількіть росіян і наявне велике проросійське лоббі... Саме тому вони відмовляються підтримувати санкції проти РФ та продовжують торгувати. Нічого - під час другої світової також були ті хто займав "нейтралітет" відносно фашистів, тепер знайшлися ті хто так само вчиняє і відносно рашистів.
Негешефтно.
Просто зробіть висновки і забийте на них...
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24.10.2022 18:45 Відповісти
Израиль крохотная страна(половина Киевской обл.), непрерывно воюющая с первого дня основания и со всех сторон окруженная врагами, с кучей не только внешних, но и внутренних проблем(одна из которых, что тех же арабов уже 20% от всего населения Израиля).І на цю крихітну державу американські євреї щороку виділяють мільярди доларів.Ось тому вони й змогли организоваться, выстоять, победить, заставить своих врагов уважать себя, дать людям высокий уровень жизни.
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24.10.2022 19:35 Відповісти
а це уже вас "їбати" не повинно хто там на кого скільки бабла виділяє,вміли самі собі обирати довбойобів,то нєфіг до євреїв докопуватись,"Я ВАМ НІЧЄГО НЄ ДОЛЖЕН" (зєля),от йому і кидай свої конспірологічні пред яви
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24.10.2022 22:15 Відповісти
Але ж ти сам докопуєшся до євреїв. зеленський - єврей.Що ж ти так на соплемінника наїхав?
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24.10.2022 22:30 Відповісти
зеленський -ЧМО а не єврей. то раз, по друге я за це непорозуміння не голосував,а от ти судячи по прапорцю щирий 73 відсотковий,любиш бубу з-за кордону)))
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24.10.2022 22:32 Відповісти
Схоже що ти єврей,але тупий.Своє ставлення до зеленського я показую тим що пишу йго прізвище з малої літери.Але в тебе проблеми з зором або з головою.
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24.10.2022 22:49 Відповісти
Більшість ізраїльтян на боці України /від хасидів до військових/ але уряд Ізраілю у негласних домовленностях з оркостаном по Ближньому Сходу і сірії, що стосується безпеки Ізраіля. І їм поки немає куди діватись. Бо полетять масса іранських і хезболинських ракет. Крім того певний тиск на еврейське населення мордору. по суті - вони заручники. З часом все це вирівняється але не зараз.
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24.10.2022 17:51 Відповісти
Он вообще умный?

Утром читаю новость: Израиль разбомбил в Иране завод, на котором производились дроны для раши
Вечером: Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор

????

Я извиняюсь, но сколько заводов Иране или раше разбомбил ты, Зеленский, который определился ?? Про остальные актуальные вопросы помолчим пока.
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24.10.2022 17:59 Відповісти
Електроніка в Шахедах ізраїльська, і для параши їх збірка відбувається в Таджикистані, так що вони розбомбили те що їм, а не нам заважало. Сина равина Любарський тут не збреше https://www.youtube.com/watch?v=Xcgp1Vp4_qs
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24.10.2022 19:02 Відповісти
"Електроніка в Шахедах ізраїльська" - ти довбанувся?
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25.10.2022 09:02 Відповісти
Сергій Любарський громадянин США каже, а не як в тебе лише проксі, а він засновник організації Save Ukraine Now, та з роду равіна з під Харкову. Ти бот не пости херню, а спочатку проаналізуй факти, а потім сери. https://m.youtube.com/watch?v=Xcgp1Vp4_qs
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25.10.2022 19:07 Відповісти
От би я ще кацапских пропагандонiв слухав. Ти, москалику, вже зовсiм довбанувся.
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25.10.2022 20:53 Відповісти
Він то реальна людина, яку вже давно знаю, а ти бот, який аквафреш змінил на зорянострокатий. Якраз вийшло, що від початку війни так званих американців стало рівно стільки, скільки було колись кацапів.
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25.10.2022 21:03 Відповісти
так, звичайно, москалику, тримай 15р.
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27.10.2022 07:16 Відповісти
***, дурне! Забий свій хавальник! Ти краще за всіх знаєш, скільки Ізраїль зробив для України, тільки тихо, без зайвої гучності...
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24.10.2022 18:10 Відповісти
Наприклад...?
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24.10.2022 19:19 Відповісти
...розвіддані, розбомблений завод по виготовленню дронів під Дамаском, і не один. Це тільки те, що відомо пересіченим громадянам...
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24.10.2022 19:30 Відповісти
Можна посилання?
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24.10.2022 19:39 Відповісти


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24.10.2022 20:02 Відповісти
Ізраїль просто не хоче свідчити проти маньяка-вбивці. А то, дивлячись на нашого "світового жандарма", та наших шановних "суддів", цілком можливо що маньяка лишать на свободі та не притягнуть до відповідальності. І Ізраїлю потім доведеться виправдовуватись
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24.10.2022 18:11 Відповісти
Вам шашечки нужны, или ехать?! Восток дело тонкое!
То, что из ОП вылезла сегодня информация, что Израиль помог Украине, хотя были договоренности о непубличности этого факта, говорит о глупости или вредительстве в ОП! Теперь эти глупые требования Зеленского занять четкую позицию Израилем. Это государство тебе ничем не обязано! Чего ты к Израилю доколупался, а не к Венгрии?
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24.10.2022 18:17 Відповісти
Экскурсия в Одессе:

- А теперь посмотрите направо, - перед нами памятник неизвестному матросу Изе Фридману.

- Позвольте, почему же неизвестному? Вот и имя и фамилия.

- Потому что неизвестно, был ли Изя Фридман матросом. )))
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24.10.2022 18:31 Відповісти
Щоб ти, падло безродне, так за визнання Голодомору геноцидом у світі побивався, як за уявний антисемітизм в Україні.
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24.10.2022 18:37 Відповісти
"Зеленський закликав Ізраїль визначитися: підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор" і одночасно "подякував народу Ізраїлю за розуміння та допомогу. Джерело:
Не птайте у мене, як це можливо. Я не знаю. Але підозрюю, що це якась хвороба.
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24.10.2022 19:04 Відповісти
зеленський,ізраіль вже давно визначився - він на стороні мордору,бо такий же як вони.
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24.10.2022 19:17 Відповісти
Ох *********** Боневтік...
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24.10.2022 19:52 Відповісти
В ізраїльських ВПС приблизно 60 F-35. І закуплені ці найкращі американські літаки на американські гроші з однією метою - атака на Іран. Значить Ізраїль нарешті допоможе Україні та США?
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24.10.2022 20:04 Відповісти
*********,так і написано в платіжках американських платників податків : євреям на ф35",а нічого що Ізраїль країна небідна і може собі їх дозволити,а ще Ізраїль є учасником консорціуму по їх виробництву.
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24.10.2022 22:19 Відповісти
03-11-2022

https://www1.cbn.com/node/217391 CBN News

США схвалили $4,8 млрд ізраїльської військової допомоги в пакеті витрат «Омнібус»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт також високо оцінив цей захід.

"Дякую Конгресу США за вашу переважну відданість безпеці Ізраїлю та за прийняття критично важливого пакету безпеки - включаючи поповнення рятівного "Залізного купола", - написав Беннетт у Twitter.
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24.10.2022 23:29 Відповісти
Офіційні особи США в держдепартаменті оголосили знаковий пакет військової допомоги Ізраїлю на 38 мільярдів доларів, що є найбільшою обіцянкою військової допомоги в історії США за даними конгресу і адміністрації. До 2018 року Америка доставить до Ізраїлю системи озброєння протягом 10 років, до яких увійдуть тактичні винищувачі F-35 і F-15.
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24.10.2022 23:32 Відповісти
США дивляться на Ізраїль як на маяк стабільності, оточений регіоном потрясінь, союзника в неядерній безпеці і сили для стримування ісламських терористичних угруповань. У симбіотичних відносинах США матимуть доступ до технологій протиракетної оборони, які Ізраїль розробляє за американського фінансування. Ці технології можуть бути застосовані американськими силами, що діють у всьому світі для підтримки безпеки в проблемних зонах.
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24.10.2022 23:43 Відповісти
а ще їх замовлено 75,а в строю тільки 30,то так щоб не нести дурні.А ще ф35 не такий вже й дорогий,навіть Польща змогла їх купити,а для неї вони дорожчі виходять,бо купують все,і літаки і зброю і наземне обладнання і вчать персонал.В той час як Ізраїль бере участь у їх виробництві.
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24.10.2022 22:25 Відповісти
интересно получается, маланец просит маланцев определиться? но ведь враг у нас один? они давно определились уже
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24.10.2022 20:31 Відповісти
Заберіть у Бубкі Гопа зелені штани мікрофон, бо вже вуха вянуть від його маніфестів.
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24.10.2022 21:29 Відповісти
Не погано б було підкреслити, що відмовляючи мирним євреям України в захисті (від також Іранської зброї невибіркового знищення), МО та керівництво Ізраїлю таким чином вчиняє геноцид самих євреїв та фактично підтримує новий Холокост. Час спитати народ Ізраїлю, чи вони всі теж такі як їми обрані керівники?
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25.10.2022 08:10 Відповісти
 
 