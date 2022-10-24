Зеленський закликав Ізраїль визначитися: підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор
Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на "Haaretz Democratic Summit".
"Чи не час і вашій державі обрати - з ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору відбувається повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що видасте справедливі відповіді на моє запитання. Бо це запитання насправді не про політику, а про цінності. Про цінності, які нас з вами об'єднують", - наголосив президент.
Зеленський також подякував народу Ізраїлю за розуміння та допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
А з ким ти? Що ТИ зробив для країни?
Тому і заплющує очі.
Израиль крохотная страна(половина Киевской обл.), непрерывно воюющая с первого дня основания и со всех сторон окруженная врагами, с кучей не только внешних, но и внутренних проблем(одна из которых, что тех же арабов уже 20% от всего населения Израиля).
Но как то сумели организоваться, выстоять, победить, заставить своих врагов уважать себя, дать людям высокий уровень жизни.
И это при том, что военное положение не отменяется ни на один день и армия всегда в высшей боевой готовности.
И вот сейчас:
"...18 октября министр иностранных дел Украины направил в МИД Израиля официальную просьбу о скорейшей закупке систем «Щит света» («Маген ор»), «Барак 8», Patriot, «Железный купол», «Праща Давида» (ранее - «Волшебная палочка») и «Стрела» («Хец»), чтобы справиться с растущим использованием Россией иранских беспилотников-камикадзе и баллистических ракет, которые, как утверждают, Тегеран вскоре поставит Москве."
Это уже совсем анекдот.
"Железный Купол" помимо Израиля имеется только у США(несколько пробных систем), да и в самом Израиле их не хватает. Перевозят сюда-туда.
"Барак 8", это тот же ЖК но морского базирования
"Стрела(Хец) - 2/3", новейшие системы стратосферного перехвата, которые только-только поставлены на дежурство и в разработку которых Израиль и США совместно вложили 25 млрд
"Щит Света" (Маген Ор) это вообще еще практически не испытанная система лазерного перехвата, о которой мало что известно.
И тем не менее - немедленно дайте нам все, что у вас есть.
А с чем Израиль останется?
Израиль существует только за счет своего огромного военного преимущества перед арабами и Ираном.
Нивелировать это преимущество и через 15 минут Израиля не станет
Равно как и с Эмиратами.
Берут Иран в клещи с двух сторон - мы вам оружие, вы нам площадки.
И все же, даже при всем при этом, заказ оружия и его поставки обычно имеют временной интервал от 1-2 до 5-6 лет. Потому что оружие надо произвести, а это совсем не быстрый процесс.
То, что требует министр ИД Украины Кулеба(см. выше) имеет ввиду совсем другое - передайте оружие немедленно, то есть свое собственное, то, что стоит на боевом дежурстве.
И второе - Израиль передает этим странам уже хорошо известные и зарекомендовавшие себя БПЛА и системы ПВО, типа "Габриэль".
Кулеба же требует передать вообще новейшие и совершенно секретные разработки, которые ни одна страна, если имеет вменяемое правительство, никогда в чужие руки не передаст
По-друге, до вас взагалі дійшло, що я написав? Ракета ПРО це не карамелька, щоб її отримати, її треба зробити. А для того, щоб зробити її спочатку треба замовити. І між двома цими процесами, замовленням та отриманням, проходить від 1-2 до 5-6 років. А звідки взяти ракети в режимі он-лайн, як вимагає Кулеба? Тільки зняти із власних запасів. А самому із чим залишитися? Так, Ізраїль виробляє та продає зброю. Одна біда, Україна цю зброю не замовляла. А те, що не дозволяє продавати свою зброю з третіх країн, то вибачте - продавати зброю вільно до війни і продавати під час самої війни речі трохи різні. Воювати з Іраном при холодному нейтралітеті Росії та воювати з ним плюс ще й з Росією для маленького Ізраїлю надто важко
Негешефтно.
Просто зробіть висновки і забийте на них...
Утром читаю новость: Израиль разбомбил в Иране завод, на котором производились дроны для раши
Вечером: Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор
????
Я извиняюсь, но сколько заводов Иране или раше разбомбил ты, Зеленский, который определился ?? Про остальные актуальные вопросы помолчим пока.
То, что из ОП вылезла сегодня информация, что Израиль помог Украине, хотя были договоренности о непубличности этого факта, говорит о глупости или вредительстве в ОП! Теперь эти глупые требования Зеленского занять четкую позицию Израилем. Это государство тебе ничем не обязано! Чего ты к Израилю доколупался, а не к Венгрии?
- А теперь посмотрите направо, - перед нами памятник неизвестному матросу Изе Фридману.
- Позвольте, почему же неизвестному? Вот и имя и фамилия.
- Потому что неизвестно, был ли Изя Фридман матросом. )))
Не птайте у мене, як це можливо. Я не знаю. Але підозрюю, що це якась хвороба.
https://www1.cbn.com/node/217391 CBN News
США схвалили $4,8 млрд ізраїльської військової допомоги в пакеті витрат «Омнібус»
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт також високо оцінив цей захід.
"Дякую Конгресу США за вашу переважну відданість безпеці Ізраїлю та за прийняття критично важливого пакету безпеки - включаючи поповнення рятівного "Залізного купола", - написав Беннетт у Twitter.