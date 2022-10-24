Зеленський закликав Ізраїль визначитися: підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на "Haaretz Democratic Summit".

"Чи не час і вашій державі обрати - з ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору відбувається повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що видасте справедливі відповіді на моє запитання. Бо це запитання насправді не про політику, а про цінності. Про цінності, які нас з вами об'єднують", - наголосив президент.

Зеленський також подякував народу Ізраїлю за розуміння та допомогу.

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