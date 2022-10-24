НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Пацкану про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють пресслужби органів.
"24 жовтня 2022 року за дорученням заступника генерального прокурора – керівника САП прокурором повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тисяч гривень компенсації за винайм житла у столиці народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті", – інформує САП.
У самому повідомленні не вказується прізвище підозрюваного, проте, за інформацією співрозмовника LIGA.NET у правоохоронних органах, йдеться про голову Рахункової палати Валерія Пацкана.
За версією слідства, на той час нардеп з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Голові Рахункової палати загрожує до трьох років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
*****!!!!
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це криштально порядна людина....
дербанять мільярди а нам по вухах їздять якимись 117 тисячами
ВР добавила собі зарплату,
два місяці а не два роки і можна відкривати справу на ті ж самі 117 тис.
корче....
мільярдні оборудки НЕ НА ЧАСІ!!!
- Что ж это такое? Ведь я машинально.
- Я тебе покажу машинально! - сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.
В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.
Великий комбинатор отвернулся.
(мля, які хвомілії промовисті - то був Злочевський, тепер ось "рєальний пацан" Пацкан, що виявився пацюком...)
Спочатку був у Кличка в "УДАРі". З 2015 року очолив Закарпатську обласну організацію Блока Петра Порошенка. Двічі був депутатом від Порошенка.
Твари настолько маниакально-жадные что даже эти копейки им не влом украсть.
Что за компенсации за жилье? У Депутата зарплата такая что он может за эти деньги и жилье снимать и обеспечить все свои расходы. В Украине люди живут за зарплату в 10 тыс а депутаты получают больше 50 тыс и еще более 40 тыс на помощника