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Новини
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НАБУ (4983) САП (2164) Пацкан (98) підозра (689)

НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Пацкану про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла

пацкан

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють пресслужби органів.

"24 жовтня 2022 року за дорученням заступника генерального прокурора – керівника САП прокурором повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тисяч гривень компенсації за винайм житла у столиці народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті", – інформує САП.

У самому повідомленні не вказується прізвище підозрюваного, проте, за інформацією співрозмовника LIGA.NET  у правоохоронних органах, йдеться про голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

За версією слідства, на той час нардеп з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Голові Рахункової палати загрожує до трьох років позбавлення волі.

Читайте: САП оскаржила виправдувальний вирок колишньому "опоблоківцю" Колєснікову у справі про незаконну компенсацію за житло

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Топ коментарі
+11
- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а он... Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 р. 70 к. денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:

- Что ж это такое? Ведь я машинально.

- Я тебе покажу машинально! - сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.

В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.

Великий комбинатор отвернулся.
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24.10.2022 17:44
+10
Не брезговали твари даже по мелочам воровать.Откупится мразота конечно, отделается штрафом и условкой
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24.10.2022 17:18
+9
Ніби і гроші невеликі але ... гнила людина гнила у всьому що вона робить. Якщо це падло розслідувати то "спливе" таке що його потрібно буде розстріляти десяток разів. Пора вже реформувати українське судочинство і додавати срок за кожний злочин, а не так як сьогодні - "тяжча стаття" поглинає "легшу". Таке "брудне законодавство" дозволяє закінченій мразоті красти "по дрібному" але в великих масштабах. І якщо його ловлять на одній дрібниці воно "сумлінно" платить штраф, повертає вкрадені кошті і плює на Закон і далі.
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24.10.2022 17:35
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деньги за аренду счет любят (с) пацкан
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24.10.2022 17:16 Відповісти
Пацкан сказал - пацкан сделал!
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24.10.2022 17:17 Відповісти
Пацкан, - це саме той підор, який кричав Парасюку "Здєсь тєбє нє Майдан!".

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24.10.2022 18:59 Відповісти
придурок незабаром, і де той херой Парасюк? А ти питав у Бутусова, яи він не жалкує за тим, що так критикував Порошенка, що допоміг отримати усю повноту влади зеленим помиям ***********?
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24.10.2022 21:33 Відповісти
Пацкан-одним словом просто поц...
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24.10.2022 17:17 Відповісти
Не брезговали твари даже по мелочам воровать.Откупится мразота конечно, отделается штрафом и условкой
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24.10.2022 17:18 Відповісти
Якщо перекласти його прізвище на українську мову , то отримаємо дуже гарну тваринку - ЩУР !!!
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24.10.2022 17:24 Відповісти
ахахахаха 117 к гривників, ахахахаха!!!! за час "розслілування" на зарплати прАкурорам і т п. пішло - БІЛЬШЕ грошей, а це - "завдало ІСТОТНОІ шкоди державі"!!!!!! прАкурорів - ПІДАРешт!!!!!!!!!!

*****!!!!
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24.10.2022 17:24 Відповісти
ІМІТАЦІЯ БУРХЛИВОІ ДІЯЛНОСТІ
*****!!!!
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24.10.2022 17:25 Відповісти
Якщо це все, що змогли нарити прокурори на цю людину, то в порівнянні з теперішніми
це криштально порядна людина....
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24.10.2022 17:43 Відповісти
навіть смішно
дербанять мільярди а нам по вухах їздять якимись 117 тисячами
ВР добавила собі зарплату,
два місяці а не два роки і можна відкривати справу на ті ж самі 117 тис.
корче....
мільярдні оборудки НЕ НА ЧАСІ!!!
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24.10.2022 19:00 Відповісти
Відкупиться, сума сміхотворна.
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24.10.2022 17:28 Відповісти
Ніби і гроші невеликі але ... гнила людина гнила у всьому що вона робить. Якщо це падло розслідувати то "спливе" таке що його потрібно буде розстріляти десяток разів. Пора вже реформувати українське судочинство і додавати срок за кожний злочин, а не так як сьогодні - "тяжча стаття" поглинає "легшу". Таке "брудне законодавство" дозволяє закінченій мразоті красти "по дрібному" але в великих масштабах. І якщо його ловлять на одній дрібниці воно "сумлінно" платить штраф, повертає вкрадені кошті і плює на Закон і далі.
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24.10.2022 17:35 Відповісти
- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а он... Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 р. 70 к. денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:

- Что ж это такое? Ведь я машинально.

- Я тебе покажу машинально! - сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.

В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.

Великий комбинатор отвернулся.
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24.10.2022 17:44 Відповісти
хватит играть в компенсацию для депутатов и власти.
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24.10.2022 17:52 Відповісти
Пацкан? Серйозно?! Ой ***** ліл!
(мля, які хвомілії промовисті - то був Злочевський, тепер ось "рєальний пацан" Пацкан, що виявився пацюком...)
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24.10.2022 18:27 Відповісти
Та це ж вже було. СТЕФАНЧУК ЖИВЕ В КВАРТИРІ ТЕЩІ І ОТРИМУЄ КОМПЕНСАЦІЮ З БЮДЖЕТУ «ЗА ЖИТЛО ІНОГОРОДНІМ»
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24.10.2022 18:31 Відповісти
Председатель парламента уточнил, что квартира находится на Позняках. Он заверил, что не будет переезжать на государственную дачу, которая положена ему по новой должности.
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25.10.2022 07:58 Відповісти
Та там в тійзраді непочатий край ; поки всіх пострижуть ....до основного оманськоговсесвітньогокнуразлодія ...не дійдуть....отака уйня малята
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24.10.2022 18:42 Відповісти
Тебе посадять, а ти не кради.
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24.10.2022 19:18 Відповісти
тіп з нф йценюка
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24.10.2022 19:22 Відповісти
Аж ніяк. До Яценюка він жодним боком.
Спочатку був у Кличка в "УДАРі". З 2015 року очолив Закарпатську обласну організацію Блока Петра Порошенка. Двічі був депутатом від Порошенка.
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24.10.2022 19:32 Відповісти
Двічі був депутатом від Порошенка. та невже?
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24.10.2022 21:37 Відповісти
Легко отмажется. Скажет что его киевская квартира была в аварийном состоянии и непригодна для жизни.
Твари настолько маниакально-жадные что даже эти копейки им не влом украсть.
Что за компенсации за жилье? У Депутата зарплата такая что он может за эти деньги и жилье снимать и обеспечить все свои расходы. В Украине люди живут за зарплату в 10 тыс а депутаты получают больше 50 тыс и еще более 40 тыс на помощника
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24.10.2022 19:53 Відповісти
Ось чому так боролися і борються з НАБУ і САП. Дай Боже, не зламаються і не братимуть хабарі слідчі і прокурори САП і НАБУ, і антикорупційний суд винесе справдливі вироки усім. Тримайтеся солдати справедливості і не здавайтеся. Посадіть їх усіх, цих гнилих корупціонерів. Ми з вами, якщо на вас тиснутимуть, повідомляйте громадскості, проти всіх вони ніщо.
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24.10.2022 21:49 Відповісти
крадуть . ворують . тирять незалежно вид кольору ---- пацюки коло корита державного
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25.10.2022 07:37 Відповісти
 
 