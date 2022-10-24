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Новини Війна
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Херсонщина (5364) Костенко Роман (202)

До кінця року маємо витіснити ворога за лівий берег Дніпра на Херсонщині, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Сили оборони України мають витіснити окупантів на Херсонщині за лівий берег Дніпра до кінця року. Ворог готується до цього і намагається формувати там свою "тероборону".

Про це заявив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сподіваюсь, що кінця року ми повернемо не тільки Херсон, і коли я кажу Херсон, я маю на увазі вибиття противника з усього зайнятого плацдарму і витіснення їх на лівий берег Дніпра", - наголосив парламентар.

За словами Костенка, ворогу бракує людей для оборони Херсонщини і тому росіяни будуть намагатись залучати місцеве населення тимчасово окупованих територій до аналогу "тероборони".

"Після анексії тимчасово окупованих територій Херсонщини ворог намагатиметься залучити місцеве населення до оборони міста. У росіян своїх людей не вистачає навіть попри мобілізацію на РФ. Їм потрібна лояльність місцевого населення - будуть казати: це ваше місто, захищайтесь. Будуть розганяти пропаганду. Я думаю, це виглядатиме, як якийсь аналог тероборони тільки з колаборантів і потім туди насильно мобілізовуватимуть місцеве населення", - додав нардеп.

Читайте: Активну фазу наступу треба проводити найближчого місяця, потім погодні умови не сприятимуть наступальним діям, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 
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Топ коментарі
+17
Справжньому воїну Роману Костенко який вчергове пішов боронити Україну на відміну від іньших дупататів-респектище...
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24.10.2022 17:35
+14
Как легко просрать все будучи безмозглыми куклами и пустить оккупанта на херсонщину, и как тяжело вернуть все обратно!
За 4 дня просрали такие территории и за год могут не освободить всё.
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24.10.2022 17:39
+11
час наступу був відомий заздалегідь, мапрямки теж були відомі! мекання щеневтіка про турботу про населення (щоб не було паніки і війська могрли пересуватися вільно після нападу), це маячня імбіцила. Січневе рішення ради про 60 лярдів на дороги замість віддати ВСУ, це навіть не ідіотизм, це зрада України. Про розмінування півдня просто промовчу!

доситьб вякати про несподіванки та багато інших відмазок!
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24.10.2022 17:57
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Тарапиться нэ надо
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24.10.2022 17:31 Відповісти
То воно так, але як підуть на Півдні затяжні дощі, то важкувато для техніки буде, як зараз на Луганщині. Теж цей фактор треба враховувати...
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24.10.2022 17:40 Відповісти
Залужный врахував. А наше дело - писдеть, штоб у кацапов подгорело
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24.10.2022 17:49 Відповісти
І ви знаєте як?
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24.10.2022 18:54 Відповісти
Конешно, просто позвонить Залужному и спросить.
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24.10.2022 18:58 Відповісти
Ясно. Не знаете, але щось пиз.дите.
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24.10.2022 19:00 Відповісти
Так, стоять давай найдем логику! Если бы я знал, то я бы не писдел - правильно? Но никто не знает - знаю ли я. И в другом случае - если я не знаю, то я могу молчать, могу писдеть шо попало.
Братан, если до сих понял, то сообщи, продолжим
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24.10.2022 19:12 Відповісти
Це просто ріторіка, або міфологія. Все. Завершили спілкування. 100% ти не працюешь у Генштабі.
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24.10.2022 19:20 Відповісти
100%
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24.10.2022 19:25 Відповісти
Хлань ще місяці зо три тому Херсон у приціл бачив... Хлань відоме базікало, а Костенко говорить виважено. Важко мабуть на Херсонщині.
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24.10.2022 17:33 Відповісти
Справжньому воїну Роману Костенко який вчергове пішов боронити Україну на відміну від іньших дупататів-респектище...
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24.10.2022 17:35 Відповісти
два часа бігає з автоматом
два часа язиком чеше про успіхи в Херсоні
і два часа засідає уВерховні Раді
нормально устроївся
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24.10.2022 18:51 Відповісти
Звідки дровішкі?
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24.10.2022 18:55 Відповісти
То приєднайся до Костенка!
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24.10.2022 19:38 Відповісти
Не витіснити, а знищити. Методом суцільних ракетних і арт налетів, а переправам і мостам - вогняно-водний рай. Ракети - ті що з вольфрамовими шариками. Воїнів витрачати не треба. Хай краще буде довше.
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24.10.2022 17:39 Відповісти
Как легко просрать все будучи безмозглыми куклами и пустить оккупанта на херсонщину, и как тяжело вернуть все обратно!
За 4 дня просрали такие территории и за год могут не освободить всё.
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24.10.2022 17:39 Відповісти
Наступ був віроломний без об'яви війни з усіх напрямків. Там степ, відкрита місцевість. Орків поперло неміряно. Так що ще легко відділались.
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24.10.2022 17:46 Відповісти
час наступу був відомий заздалегідь, мапрямки теж були відомі! мекання щеневтіка про турботу про населення (щоб не було паніки і війська могрли пересуватися вільно після нападу), це маячня імбіцила. Січневе рішення ради про 60 лярдів на дороги замість віддати ВСУ, це навіть не ідіотизм, це зрада України. Про розмінування півдня просто промовчу!

доситьб вякати про несподіванки та багато інших відмазок!
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24.10.2022 17:57 Відповісти
Для ЗСУ ніхрена не робилось 30 років, зеля окрема тема. Але треба виходити з того що маємо на даний час. Є втрати але армію і країну не втратили, Союзники і поставки є, орки терплять поразку, хай і не таку видиму. Якщо недовольний, то можеш на фронті себе показати особисто, а потім розказувати за зраду.
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24.10.2022 22:08 Відповісти
Скоріше тяжко обділались.
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24.10.2022 18:01 Відповісти
Так ось, кацапи в цьому "відкритому степу" за 3-4 місяці побудували три ешелона оборони. Тепер наші цю оборону у "відкритому степу" взламують тижнями. Так?
Данілов одягнув камуфляжні труселя ще в жовтні 2021. Тобто, 4-5 місяців, аби побудувати ешелановану оборону на Півдні було. Так?
Але що ми "побудували це разом"? Правильно - дороги!!!
Я про цей "відкритий херсонський степ" на виході з Криму, на якому неможливо тримати оборону, чув від Сержа Марко ще в квітні чи травні.
Альо, Серж, як там кацапня у "голому степу" навколо Херсона тримається???
Є якісь адекватні пояснення?
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24.10.2022 18:08 Відповісти
Правобережжя необхідно було боронити організувавши оборону мостів через Дніпро.Яким чином орки дішли до Вознесенська не скажете? І не треба пройоби списувати на віроломність і тд.Коли мінімум чотири місяці Захід попереджував про вторгненя ця мантра виглядає недоречною.
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24.10.2022 18:41 Відповісти
нічосі... шо "апять внєзапна і бєз абьявлєнія вайни"? самому не смішно таку хрінь писати? всі кругом знали,говорили,ПОПЕРЕДЖАЛИ,а у нас знов раптово?
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24.10.2022 21:38 Відповісти
неміряно це скільки?тисяч 80? і ? рашкині гавнірали міряють втрати масштабами другої світової,тому такі втрати за 8МІСЯЦІВ війни для них прийнятні,особливо беручи до уваги які території захоплено.
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24.10.2022 21:48 Відповісти
А кое шо и 8 лет освободить не могут.
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24.10.2022 20:48 Відповісти
не вірю що Херсон орки здать самі по собі ... першу лінію вони до зими звісно здадуть, але на 30 км від міста, фронтом до Берислава, точно будуть стояти доки зможуть ... а весь цей гвалт від орків лише для того був шоб місцевих змусити виїхати, щоб їх не годувати ... тим паче що та мабуть і частина нормальних українців залишалася, які передають дані до ВСУ ...
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24.10.2022 17:47 Відповісти
Так, ваша правда. Які терріторії заяняли у березні-квітні від Миколаїва, так вони суттєво не змінилися з боку міста.
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24.10.2022 18:58 Відповісти
дай Бог хлопці, дай Бог!
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24.10.2022 20:13 Відповісти
 
 