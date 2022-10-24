До кінця року маємо витіснити ворога за лівий берег Дніпра на Херсонщині, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Сили оборони України мають витіснити окупантів на Херсонщині за лівий берег Дніпра до кінця року. Ворог готується до цього і намагається формувати там свою "тероборону".

Про це заявив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сподіваюсь, що кінця року ми повернемо не тільки Херсон, і коли я кажу Херсон, я маю на увазі вибиття противника з усього зайнятого плацдарму і витіснення їх на лівий берег Дніпра", - наголосив парламентар.

За словами Костенка, ворогу бракує людей для оборони Херсонщини і тому росіяни будуть намагатись залучати місцеве населення тимчасово окупованих територій до аналогу "тероборони".

"Після анексії тимчасово окупованих територій Херсонщини ворог намагатиметься залучити місцеве населення до оборони міста. У росіян своїх людей не вистачає навіть попри мобілізацію на РФ. Їм потрібна лояльність місцевого населення - будуть казати: це ваше місто, захищайтесь. Будуть розганяти пропаганду. Я думаю, це виглядатиме, як якийсь аналог тероборони тільки з колаборантів і потім туди насильно мобілізовуватимуть місцеве населення", - додав нардеп.

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