До кінця року маємо витіснити ворога за лівий берег Дніпра на Херсонщині, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Сили оборони України мають витіснити окупантів на Херсонщині за лівий берег Дніпра до кінця року. Ворог готується до цього і намагається формувати там свою "тероборону".
Про це заявив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"Сподіваюсь, що кінця року ми повернемо не тільки Херсон, і коли я кажу Херсон, я маю на увазі вибиття противника з усього зайнятого плацдарму і витіснення їх на лівий берег Дніпра", - наголосив парламентар.
За словами Костенка, ворогу бракує людей для оборони Херсонщини і тому росіяни будуть намагатись залучати місцеве населення тимчасово окупованих територій до аналогу "тероборони".
"Після анексії тимчасово окупованих територій Херсонщини ворог намагатиметься залучити місцеве населення до оборони міста. У росіян своїх людей не вистачає навіть попри мобілізацію на РФ. Їм потрібна лояльність місцевого населення - будуть казати: це ваше місто, захищайтесь. Будуть розганяти пропаганду. Я думаю, це виглядатиме, як якийсь аналог тероборони тільки з колаборантів і потім туди насильно мобілізовуватимуть місцеве населення", - додав нардеп.
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Братан, если до сих понял, то сообщи, продолжим
два часа язиком чеше про успіхи в Херсоні
і два часа засідає уВерховні Раді
нормально устроївся
За 4 дня просрали такие территории и за год могут не освободить всё.
доситьб вякати про несподіванки та багато інших відмазок!
Данілов одягнув камуфляжні труселя ще в жовтні 2021. Тобто, 4-5 місяців, аби побудувати ешелановану оборону на Півдні було. Так?
Але що ми "побудували це разом"? Правильно - дороги!!!
Я про цей "відкритий херсонський степ" на виході з Криму, на якому неможливо тримати оборону, чув від Сержа Марко ще в квітні чи травні.
Альо, Серж, як там кацапня у "голому степу" навколо Херсона тримається???
Є якісь адекватні пояснення?