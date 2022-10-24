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депутат (1756) Одеська область (2998) суд (11499) ОРДЛО (320)

В Одесі на 15 років засудили ексдепутата облради, який воював за "ДНР"

савенко

В Одесі колишнього депутата обласної ради Вадима Савенка засудили до 15 років ув’язнення за те, що він воював за "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Суд довів, що Вадим Савенко під позивним "Сват" з червня по листопад 2014 року керував терористичною групою "Сват", яка воювала проти українських сил АТО у населених пунктах Ленінське, Саханка та Дзержинське на Донеччині.

З 2014 по 2016 рік чоловік у соцмережах публікував пропагандистські антиукраїнські тексти й свої фото та відео у військовій формі на фоні військового прапора так званої "Новоросії". Також він намагався популяризувати діяльність "ДНР" та "ЛНР".

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Покарання у вигляді 15 років з конфіскацією майна почне діяти з дати затримання засудженого.

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Топ коментарі
+7
Подвох є - засудили заочно. Відбувати буде лише якщо затримають.
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24.10.2022 18:28
+7
А морду того покидька цензорята замилили спеціально, щоб його часом ніхто десь в київському ресторані не впізнав. Цезор, вже давно є бажання від вас відриватися і не заходити на ваш сайт з таким стилем подачі новин.
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24.10.2022 18:51
+4
Був "сват" буде "врот".
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24.10.2022 17:49
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Був "сват" буде "врот".
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24.10.2022 17:49 Відповісти
Новососа под шконку.
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24.10.2022 17:50 Відповісти
можливо в статі помилка, і редактор пропустив слово ..умовно.. або заочно. невірю. тут є якись подвох. ну не може укр суд посадити покидька на 15 років, в роти йому ноги потні. це немислимо. вони повинні були ганятися за Стерненком.
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24.10.2022 18:01 Відповісти
Подвох є - засудили заочно. Відбувати буде лише якщо затримають.
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24.10.2022 18:28 Відповісти
і майно може усе розпродати через довірену особу
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24.10.2022 20:03 Відповісти
надеюсь, помрёт на зоне от "внезапной" болезни.
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24.10.2022 18:32 Відповісти
Судді!! А чому не пожиттєвий термін!? Він же убивав захисників України.
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24.10.2022 18:37 Відповісти
Якби він був не в Московії, то його зробили би радником ОП. А так буде мати тільки російську кар'єру.
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24.10.2022 18:39 Відповісти
А морду того покидька цензорята замилили спеціально, щоб його часом ніхто десь в київському ресторані не впізнав. Цезор, вже давно є бажання від вас відриватися і не заходити на ваш сайт з таким стилем подачі новин.
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24.10.2022 18:51 Відповісти
Його там нема ! Він в якомусь Мухосранську.
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24.10.2022 19:25 Відповісти
Зараз в мухосранську, а за місяць буде десь в Карпатах морду відїдати. І хто його впізнає, якщо морда замилена? І це постійно з такими новинами на цензорів - як тільки новина про якогось злочинця, то морда замилена. Якого хера цензор взагалі тоді подає такі новини? Або країна повинна знати тих покидьків або ж не подавайте таких новин. А то цензор завжди трохи вагітна коли стосується таких новин.
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24.10.2022 19:59 Відповісти
Або ж тупо нехай дає посилання на сайт, де описані їх "подвиги" і морди їх відкриті.
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24.10.2022 20:01 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/savenko-vadim-anatolevich/

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24.10.2022 19:42 Відповісти
мене тоже бісить коли забрюлюють. вже ж є вирок, чому тоді так чинять. Бутусов боїться що Сват на нього в суд подасть?
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24.10.2022 20:50 Відповісти
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24.10.2022 20:59 Відповісти
Спочатку його треба зловити.
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24.10.2022 18:52 Відповісти
Ипанько и питор.
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24.10.2022 19:08 Відповісти
такі мають сидіти довічно з виправними роботами десь на шахтах, чи смітєвопереробних і сортувальних заводах з позбавленням громадянства
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24.10.2022 19:55 Відповісти
так его можно было даже повесить с момента задержания...
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24.10.2022 20:10 Відповісти
 
 