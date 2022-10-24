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Зеленський (22411) росія (63568) Сирія (1829) ЗСУ (7187)

Російська присутність у Сирії суттєво скоротилася завдяки ЗСУ, які б’ють окупантів, - Зеленський

рф,росія,окупанти,сирія

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія змушена забирати свої контингенти навіть з інших регіонів, оскільки українські захисники б’ють окупантів на своїй землі.

Про це він заявив у зверненні до учасників Саміту демократії Haaretz, передає Цензор.НЕТ.

"Росія програє нам у реальному зіткненні на полі бою. Путінська армія не вміє воювати. Ми б’ємо її на нашій землі так, що вона змушена забирати свої контингенти навіть з інших регіонів, які намагалася дестабілізувати. Зверніть увагу: російська присутність у Сирії суттєво скоротилася завдяки нашим оборонцям, які б’ють окупантів", - зазначив глава держави.

"За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується. Ось чому Росія пішла шукати доступну зброю по інших країнах для продовження терору. Знайшла в Ірані", - додав Зеленський.

Читайте: Зеленський закликав Ізраїль визначитися: підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

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Пора Асаду послать смальцю - держак лопати змазать щоб легше в зад зайшов!
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24.10.2022 18:18 Відповісти
Для американців це шанс взяти Сирію під свій контроль повністю. І для Ізраїля це теж непогано.
А отже мусите допомагати Україні більш активно і наполегливо.
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24.10.2022 19:07 Відповісти
Хороший шанс для оппозиции , чтобы сковырнуть кровавого Ассада‼️
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24.10.2022 19:21 Відповісти
Щира подяка ЗСУ з Ізраїлю. А ось днями повз нас летіли літаки на північ, понесли привіти іранському заводу дронів у Сирії. Ворог нашого ворога, він для нас друг.
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24.10.2022 22:26 Відповісти
1) из 20 стран, по которым прошлась арабская весна, догадайся, сколько воспользовались шансом сковырнуть своих кровавых диктатора и 2) почему эта самая прогрессивная страна оказалась на сегодня в ж..пе похуже сирийской?
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24.10.2022 22:29 Відповісти
 
 