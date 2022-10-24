УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11707 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 167 47
допомога (7871) Червоний Хрест (399) мобілізація (2869)

Російський Червоний Хрест збирає допомогу мобілізованим на війну з Україною та їхнім родинам

волонтер,росія

На сайті російської громадської організації "Червоний Хрест" оголошено про збір матеріальної допомоги для російських мобілізованих на війну проти України. ГО є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Про це повідомила речниця керівника Офісу Президента України Дарина Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

"Тим часом російський Червоний Хрест збирає гроші для родин мобілізованих росіян, яких відправили вбивати українців", - зазначила вона

Зарівна опублікувала відповідний скріншот з сайту Червоного Хреста. 

Російський Червоний Хрест збирає допомогу мобілізованим на війну з Україною та їхнім родинам 01

Водночас речник Міжнародного Комітету Червоного Хреста Олександр Власенко пояснив, що цей збір проводить "російський Червоний Хрест", а не "російська делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста", це – різні організації, які об’єднують тільки спільні принципи, повідомляє Укрінформ

За його словами, національні товариства Червоного Хреста абсолютно незалежні у своїй діяльності, своїй ініціативі, і жодним чином не підпорядковуються і не звітують перед МКЧХ.

"Існує рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це – загальна організація, яка має декілька складових. Одна із цих складових – це національні товариства Червоного Хреста, у них є свої задачі. У кожній країні є одне таке товариство, вони виконують там свої функції. Їх об’єднує така парасолькова організація як Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного півмісяця. І є окремо Міжнародний комітет Червоного Хреста, у нас своя задача, ми працюємо у зоні конфлікту, наша місія звучить, як допомагати цивільному населенню, що постраждало внаслідок збройного конфлікту або інших ситуацій насильства. Тобто ми об’єднані лише одним рухом", - підкреслив Власенко.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
Це лише невелика частина того що потрібно знати про цю дуже корумповану організацію...
показати весь коментар
24.10.2022 18:08
+23
и что скажет МКК - роззиянам можно символику красного креста использовать, или это только для Украины нельзя.
показати весь коментар
24.10.2022 18:10
+20
Распад и деградация🤦
показати весь коментар
24.10.2022 18:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Распад и деградация🤦
показати весь коментар
24.10.2022 18:06 Відповісти
Автор у дописі пояснив що в РФії є розвідка СВР. Є ГРУ це теж розвідка від ГШ ЗС РФ. є розвідка закордонна від ФСБ. є розвідка від МЗС та розвідка від Росгвардії та ще купа розвідок. Вони як і Червоний Хрест мають схожу назву а от функціонально відрізняються так само як ,, брудна,, атомна бомба від ,, чистої,, бамби
показати весь коментар
24.10.2022 21:37 Відповісти
Це лише невелика частина того що потрібно знати про цю дуже корумповану організацію...
показати весь коментар
24.10.2022 18:08 Відповісти
и что скажет МКК - роззиянам можно символику красного креста использовать, или это только для Украины нельзя.
показати весь коментар
24.10.2022 18:10 Відповісти
Тобто на автомобілях швидкої допомоги, використання їхньої символіки заборонено,
а для сприяння війні, жодних проблем,
вИ або хрестик зніміть, а бож труси вдягніть....********* гейропейські...
показати весь коментар
24.10.2022 18:40 Відповісти
Нацисти в Німеччині використовували лівосторонній гакенкрайц. А чи таким самим символом нацизму є правосторонній гакенкрайц і суміщений?
показати весь коментар
24.10.2022 21:40 Відповісти
Був у ****** на тому тижні, бачу, паркується авто черв хреста біля готелю. Так хотів чимось копнути з балкону.......
показати весь коментар
24.10.2022 18:11 Відповісти
и шо.. .даже не плюнули? ))) ну и железный у вас характер!
показати весь коментар
24.10.2022 18:14 Відповісти
5-й поверх був. Не долетіло б......
показати весь коментар
24.10.2022 18:15 Відповісти
хто зна! а спробувати можна було б (якщо вітру не було, звичайно))
показати весь коментар
24.10.2022 18:19 Відповісти
))) месяца 3 назад, на заправке иду расчитываться и вижу подпаркованый форд фокус, видно кофий ватан стал попить. и наклейка сзади на парашном "на берлин". прошёл мимо не останавливаясь. но шо сделал не скажу. ватан думаю был доволен когда увидел )))
показати весь коментар
24.10.2022 18:26 Відповісти
Випадково ключами процарапали всю бочину?)
показати весь коментар
24.10.2022 18:38 Відповісти
))) у мну на ключе висит маленьки мультитул- брелок. абсолютно причём не игрушечный.
показати весь коментар
24.10.2022 18:40 Відповісти
Ось і пригодилось )))
показати весь коментар
24.10.2022 18:53 Відповісти
така річ під рукою часто потрібна. юзаю по прямому призначенню, але ..... ). особливо часто плоскогубчики в ходу.
показати весь коментар
24.10.2022 18:59 Відповісти
Респект вам і уважуха.
До речі, така акція (царапка по всій бочині автомобіля) = шалені гроші на перефарбування! реально шалені!
показати весь коментар
24.10.2022 19:57 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2022 20:20 Відповісти
(апдейт) ))
***** послал в командировку
пообещал что будет квест
а там солдаты Украины
и крест
показати весь коментар
24.10.2022 18:19 Відповісти
Черный пакет уже даже без молнии, сильно дорого для дохлого скрепного скота.
показати весь коментар
24.10.2022 18:28 Відповісти
та я тоже так подумал, но не смог обапдейтить в рифму крест до пакета ))
показати весь коментар
24.10.2022 18:36 Відповісти
Червоний хрест допомагає терористам. Тепер я бачив все. 😳
показати весь коментар
24.10.2022 18:20 Відповісти
Як організація називається - "Червоний ***...або В.В.Хуйло їх бог"..
показати весь коментар
24.10.2022 18:21 Відповісти
Якось не скрепно, в свій час сралін відмовився співпрацювати із червоним хрестом під час другої світової.
показати весь коментар
24.10.2022 18:24 Відповісти
Вторая сучья армия мира. Чмырдяи конченные.
показати весь коментар
24.10.2022 18:26 Відповісти
Месьє, же не манж па сіс жур. Гебен зі мір бітте...
показати весь коментар
24.10.2022 18:26 Відповісти
этот хрест уже везде обхезался по самое немогу. полюбил деньги парашки
показати весь коментар
24.10.2022 18:26 Відповісти
Ще Гамнесті долучіть до допомоги.. завіса.
показати весь коментар
24.10.2022 18:29 Відповісти
Кацапы, вы главное, пакетов для мусора побольше накупите, что-бы было куда трупы ваших чмобиков складывать.
показати весь коментар
24.10.2022 18:29 Відповісти
Девиз ахфицеров второй армии мира - пластиковых пакетов много не бывает!
показати весь коментар
24.10.2022 18:38 Відповісти
Найродючішою землею в Україні після війни будуть поля під Бахмутом. Там стільки маскалів вистелили трупом як під Ржевом в 1941р
показати весь коментар
24.10.2022 21:44 Відповісти
я хочу зробити внесок- відро цианістого калію
показати весь коментар
24.10.2022 18:39 Відповісти
Там єрмак їм три дні давав тиждень тому. Цікаво, вони виконали єрмачі вимоги чи ні?
Зовнішня політика України абсолютно імпотентна. Україна як держава , яка має членство в цьому хресті сплачує членські внески і ці внески йдуть на утримання абсолютно ворожої для нас організації. Вони моніторять заклади в Україні з рашистами полоненими , але на расєї такого їм не дозволено. Нахіба нам таке членство? Хтось може нам пояснити? Невже допомога від них настільки суттєва що вони дозволяють собі плювати на нас зеленою сопльою?
показати весь коментар
24.10.2022 18:39 Відповісти
самки кривавих дегенератів "переживают за близкий людей" которые не могут прислать унитаз и стиральную машину или стать ладой-калиной. Спотворюється суть червоного хреста.
показати весь коментар
24.10.2022 18:48 Відповісти
Червоний хрест це корумпована організація. Яка по факту підтримує вбивства і геноцид. А на словах робить красиві заяви.
показати весь коментар
24.10.2022 18:50 Відповісти
Какая страна, такой и крест. Православный, красный, нацистский. Вся рабссея сейчас в крестах.
показати весь коментар
24.10.2022 18:54 Відповісти
Їм треба змінити назву, на щось "скрєпноє", наприклад, "рашиССька червона напівсвастика"
показати весь коментар
24.10.2022 19:06 Відповісти
Мені тут колись,одна цезорівска п'яничка,робила зауваження,що потрібно грощі кидати не волонтерам,а цьому хресту🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.10.2022 19:11 Відповісти
Усі пожертви звичайних громадян з країн Європи та Америки йдуть через Червоний хрест зазвичай
показати весь коментар
24.10.2022 19:31 Відповісти
тільки збір на чорні пластикові пакети допоможе хоч якось врятувати репутацію +
показати весь коментар
24.10.2022 19:20 Відповісти
Де ленд ліз?
показати весь коментар
24.10.2022 19:35 Відповісти
Ленд ліз уже приїхав в Україну. Поставки пішли
показати весь коментар
24.10.2022 21:46 Відповісти
Де ж це? Ну що я завжди не там? Де ж воно?
показати весь коментар
26.10.2022 16:55 Відповісти
А хтоб сумнівався, треба підтримати катів України-Ліві соціалісти спати спокійно без того не зможуть.
показати весь коментар
24.10.2022 20:09 Відповісти
На тампони збирають?
показати весь коментар
24.10.2022 20:37 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2022 20:55 Відповісти
Червоний Хрест це лайно.
показати весь коментар
24.10.2022 23:56 Відповісти
 
 