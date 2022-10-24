За два тижні Росія використала потужний запас ракет і перейшла на дрони-камікадзе, - Повітряні Сили

У РФ спостерігається дефіцит ракет, проте наразі ракети ще є, зараз ворог робить акцент на дрони-камікадзе.

Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дефіцит уже спостерігається. Але наразі з інтервалом приблизно у тиждень вони по нас усе ж завдають ракетні удари. Нагадаю, перший раз це було 84 ракети, потім - 28.... Тож за два тижні противник використав доволі потужний запас ракетного озброєння. Крім того, бачимо загрозливу інформацію з Ірану про те, що противнику можуть бути надані ракети класу "земля-земля". Це - ще один виклик, ще одна загроза, і ми до цього готуємось", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чому до 10 жовтня РФ не так активно використовувала свій ракетний потенціал, речник висловив припущення, що ворог накопичував запас ракет на кораблях та підводних човнах, а також ракет повітряного базування Х-101.

Ворог зараз активно застосовує дрони-камікадзе, і "щодня ми збиваємо по 10–15 та навіть більше таких БПЛА", - наголосив він.

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