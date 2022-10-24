24 жовтня росіяни обстріляли села Івашки та Уди Харківської області. Є поранений
Російські війська обстріляли села Івашки та Уди у Золочівській громаді Харківської області.
Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Обстріляли Івашки, з'ясовуємо, які пошкодження, але світла немає", - повідомив Коваленко.
Поранення зазнав один місцевий мешканець.
За словами Коваленка, російська армія постійно обстрілює прикордонні населені пункти громади — крім сіл Івашки та Уди, під ударом окупантів — Сотницький Козачок та Гур'їв Козачок.
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показати весь коментар24.10.2022 21:23 Відповісти Мені подобається 0
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