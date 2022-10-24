Поблизу українського кордону білоруси проведуть військові навчання зі стрільбою й пересуванням військової техніки
В білоруському Бресті пройдуть військові навчання зі стрільбою і пересуванням військової техніки. Навчання будуть проходити неподалік від українського кордону
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн"
"Голова Брестського міськвиконкому Олександр Рогачук повідомив, що протягом цього тижня в Бресті "чутиметься стрілецька канонада, а також відбуватиметься пересування різних видів техніки", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що ці навчання нібито проходять в рамках підготовки на навчальний рік 38-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади на полігоні "Брестський"
Топ коментарі
+18 Sasha2014lk M
показати весь коментар24.10.2022 19:11
+13 Психиатрическая больница No1
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+12 Алекс Скела
показати весь коментар24.10.2022 19:01
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Неймовірна війскова майстерність!
вони, навіть зверіти починають с часом, поки не нариваються на того, хто їм дасть по морді!
після цього вони заспокоюються і деякий час живуть нормальним життям, прям не відрізнити від нормальної людини!
а тут, схоже, ціла нація довбнєй
А то ще доти накопають. Будуть під землею паскудити.
Зараз запустять літачок на територію Польщі, НАТО його зіб'є і кацапня скаже, що це винна Україна і почнеться ядрьона войнушка на радість усім охочим.