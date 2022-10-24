УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11727 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 642 31
Білорусь (7834) кордон (4637) військові навчання (2758)

Поблизу українського кордону білоруси проведуть військові навчання зі стрільбою й пересуванням військової техніки

брест

В білоруському Бресті пройдуть військові навчання зі стрільбою і пересуванням військової техніки. Навчання будуть проходити неподалік від українського кордону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн"

"Голова Брестського міськвиконкому Олександр Рогачук повідомив, що протягом цього тижня в Бресті "чутиметься стрілецька канонада, а також відбуватиметься пересування різних видів техніки", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ці навчання нібито проходять в рамках підготовки на навчальний рік 38-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади на полігоні "Брестський"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Естонії Рейнсалу закликав посилити тиск на режим Лукашенка шляхом політичної ізоляції та нових санкцій

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
24.10.2022 19:11
+13
та нема там ніяких "белорусів" - ті самі чмобики. Закінчилася Беларусь. Там вже 20 років рузсзсзсзския люде,гомосовьетикус и адиннарот.
показати весь коментар
24.10.2022 19:04
+12
Ще й з пересуванням техніки!
Неймовірна війскова майстерність!
показати весь коментар
24.10.2022 19:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще й з пересуванням техніки!
Неймовірна війскова майстерність!
показати весь коментар
24.10.2022 19:01 Відповісти
рычаг, клин и ворот основные инструменты в этом деле )))
показати весь коментар
24.10.2022 19:02 Відповісти
є такі люди, які жити не можуть без кіздюлєй!
вони, навіть зверіти починають с часом, поки не нариваються на того, хто їм дасть по морді!
після цього вони заспокоюються і деякий час живуть нормальним життям, прям не відрізнити від нормальної людини!
а тут, схоже, ціла нація довбнєй
показати весь коментар
24.10.2022 19:25 Відповісти
такий собі підклас мазохістів )
показати весь коментар
24.10.2022 19:31 Відповісти
Білоруської нації нема. От нема і все!
показати весь коментар
24.10.2022 19:32 Відповісти
Беларуская нация находится в процессе формирования после распада СССР. Кстати, как и украинская.
показати весь коментар
24.10.2022 20:39 Відповісти
на кордоні з Литвою, Латвією, Польщею не хочуть проводити навчання?
показати весь коментар
24.10.2022 19:02 Відповісти
Та то ***** так наказало.А "вусатий капрал" передав наказ.
показати весь коментар
24.10.2022 19:23 Відповісти
та нема там ніяких "белорусів" - ті самі чмобики. Закінчилася Беларусь. Там вже 20 років рузсзсзсзския люде,гомосовьетикус и адиннарот.
показати весь коментар
24.10.2022 19:04 Відповісти
Пєтушня бульбашська на підтанцовці у *****....
показати весь коментар
24.10.2022 19:05 Відповісти
Бульбаши на сковородке ЗСУ:
показати весь коментар
24.10.2022 19:05 Відповісти
Скоро будет годовщина бульбофашистких учений.
показати весь коментар
24.10.2022 19:09 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2022 19:11 Відповісти
Геніально! Копачі свого не попустять...
показати весь коментар
24.10.2022 19:33 Відповісти
Якого хера вони вже півроку коло нас труться .
показати весь коментар
24.10.2022 19:12 Відповісти
чтобы нанести превентивный удар по позициям
показати весь коментар
24.10.2022 19:21 Відповісти
"....а я вам сейчас покажу,где жти позиции..."
показати весь коментар
24.10.2022 19:35 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2022 19:13 Відповісти
чекай прильотів.. або нам або ще гірше - Польщі
показати весь коментар
24.10.2022 19:15 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2022 19:17 Відповісти
С дохлым колорадом тоже не плохо.
показати весь коментар
24.10.2022 19:20 Відповісти
Шо? та ну травитися.. жуки в банку з керосіном і палити..
показати весь коментар
24.10.2022 19:39 Відповісти
Щиро бажаю всім окупантам, котрі приходять на землю багатостраждальної України, родючої і мирної української землі над їх головами.
показати весь коментар
24.10.2022 19:19 Відповісти
І в легені!

А то ще доти накопають. Будуть під землею паскудити.
показати весь коментар
24.10.2022 20:09 Відповісти
Щось тарган вусатий мутить..как би они не заблудились!!!
показати весь коментар
24.10.2022 19:22 Відповісти
Засцыт. Иначе держак от лопаты в дупло.
показати весь коментар
24.10.2022 19:30 Відповісти
Усатое падло и так совается на бутылке и эдак....Ведь ***** заставляет нападать, а очень не хочется кончать жизнь самоубийством. Вот и проходят бесконечные "учения".
показати весь коментар
24.10.2022 19:34 Відповісти
С этого усатого скота , да и всего гниловатого народца этой кацапской губернии ( за исключение храбрых белорусов из полка Калиновского) спросим по полной, после нашей победы. Изумительные гниды притаились и ждут , когда можно ударить побольней. За все спросим и за ракетные ,дроновые обстрелы , и за снабжение свинособак , репарации будут платить наравне с рашкой. А усатый колхозан черенок в жопу просто выпрашивает, столько фоток этой твари с лопатой
показати весь коментар
24.10.2022 19:52 Відповісти
шо опять?
показати весь коментар
24.10.2022 19:57 Відповісти
Вдарте вже по Мозирському заводу, нехай тарган заспокоїться...
показати весь коментар
24.10.2022 21:44 Відповісти
Схоже на те, що кацабульби готуються до провокацій з Польщею.

Зараз запустять літачок на територію Польщі, НАТО його зіб'є і кацапня скаже, що це винна Україна і почнеться ядрьона войнушка на радість усім охочим.
показати весь коментар
25.10.2022 00:05 Відповісти
 
 