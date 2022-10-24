Дуже вірогідно, що Росія купує в Ірану дрони і ракети в обмін на сприяння ядерній програмі, - Зеленський
Російська федерація від початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні близько 4,5 тисячі ракет і планує придбати в Ірану ще більше ракет і дронів, ймовірно, в обмін на сприяння іранській ядерній програмі.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників Саміту демократії Haaretz, передає Цензор.НЕТ
"За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується. Ось чому росія пішла шукати доступну зброю по інших країнах для продовження терору. Знайшла в Ірані", - зазначив глава держави.
Він поінформував, що за даними української розвідки, росія замовила в Ірані близько 2 тисяч "Шахедів" – одного виду іранської терористичної зброї, а ще – ракети, інші дрони.
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Також, за його словами, приїхали іранські інструктори, щоб навчати росіян користуватися дронами.
"У мене запитання до вас: як ви думаєте, а чим росія платить Ірану за це? Невже Іран зацікавили просто гроші? Вірогідно, зовсім не гроші, а російське сприяння іранській ядерній програмі. Вірогідно, саме такий сенс їхнього альянсу", - підкреслив Зеленський, звертаючись до народу Ізраїлю.
Будь ласка, зачекайте...
Може включиш мізки (якщо є) і замислишся: а чого вони про це мовчать?
До речі, закликаючи до економії електроенергії в своїх хриплосиках, спочатку пригаси прожектори в тому приміщенні, де ти їх знімаєш.
А на Вашу думку -- чому вони про це мовчать?
Або мають свій гешефт в тих оборутках (це зі знаком "-")
Можливо є ще якісь варіанти, але то вже треба оперувати набагато більшими об'ємами інформації, до яких доступ обмежений.
Украинцы, один вопрос - когда будем за свое? Степан Андреевич волнуется