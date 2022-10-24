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Зеленський (22411) Іран (1973) розробка ядерної зброї (9)

Дуже вірогідно, що Росія купує в Ірану дрони і ракети в обмін на сприяння ядерній програмі, - Зеленський

зеленський

Російська федерація від початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні близько 4,5 тисячі ракет і планує придбати в Ірану ще більше ракет і дронів, ймовірно, в обмін на сприяння іранській ядерній програмі.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників Саміту демократії Haaretz, передає Цензор.НЕТ

"За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується. Ось чому росія пішла шукати доступну зброю по інших країнах для продовження терору. Знайшла в Ірані", - зазначив глава держави.

Він поінформував, що за даними української розвідки, росія замовила в Ірані близько 2 тисяч "Шахедів" – одного виду іранської терористичної зброї, а ще – ракети, інші дрони.

Читайте також: Російська присутність у Сирії суттєво скоротилася завдяки ЗСУ, які б’ють окупантів, - Зеленський

Також, за його словами, приїхали іранські інструктори, щоб навчати росіян користуватися дронами.

"У мене запитання до вас: як ви думаєте, а чим росія платить Ірану за це? Невже Іран зацікавили просто гроші? Вірогідно, зовсім не гроші, а російське сприяння іранській ядерній програмі. Вірогідно, саме такий сенс їхнього альянсу", - підкреслив Зеленський, звертаючись до народу Ізраїлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Ізраїль визначитися: підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

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Топ коментарі
+7
вот это умище у капитана очевидности!
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24.10.2022 19:13
+7
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24.10.2022 19:14
+7
мальчік йди до піаніно - стратегчно думати ти не маєшь, бо не вмієшь.
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24.10.2022 19:23
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вот это умище у капитана очевидности!
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24.10.2022 19:13 Відповісти
А до речі...яке в нього військове звання?
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24.10.2022 19:17 Відповісти
"- лейтенант, старшой. как и у шефа, андрея бориссыча"
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24.10.2022 19:24 Відповісти
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24.10.2022 19:14 Відповісти
Так собі думаю, що ті дрони збирають десь на Сибіру.
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24.10.2022 19:18 Відповісти
Їх можуть доставляти розібраними, і дійсно десь збирати. Texas Instruments досі працює в параші, вони дають їм процесори. Це ганьба.
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24.10.2022 19:27 Відповісти
Зєля, ти хочеш нацькувати Ізраїль на Іран? І ті, і ті, бачили твоє фортепіанне мистецтво...
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24.10.2022 19:22 Відповісти
и это он ещё скрипку в ноги не брал!
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24.10.2022 19:26 Відповісти
Зате таємний віртуоз ""шкіряної флейти"...
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24.10.2022 19:28 Відповісти
на чому видно й погорів, гастролюючи по **********. нє прєдохранялся )) від відеонагляду ))
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24.10.2022 19:29 Відповісти
Так ізраїль ніби бомбанув в ірані завод з дронами.
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24.10.2022 20:04 Відповісти
В Сирії. І це не точно. Навіть, якщо так, то Іран має як мінімум ще два
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24.10.2022 20:15 Відповісти
мальчік йди до піаніно - стратегчно думати ти не маєшь, бо не вмієшь.
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24.10.2022 19:23 Відповісти
Запад дождется что скоро еще и Иран будет размахивать ядерной бимбой и требовать чтобы все сдались.
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24.10.2022 19:26 Відповісти
Хід нормальнии . Ізраіль з Іраном і так на ножах - а тут ше и масла в вогонь .
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24.10.2022 19:30 Відповісти
Бубочка, ти дійсно думаєш, що такий афігєнний аналітик і що до цього аналітичні центри Ізраїлю, США чи Великої Британії не докумкали?
Може включиш мізки (якщо є) і замислишся: а чого вони про це мовчать?

До речі, закликаючи до економії електроенергії в своїх хриплосиках, спочатку пригаси прожектори в тому приміщенні, де ти їх знімаєш.
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24.10.2022 19:31 Відповісти
Слушний коментар.

А на Вашу думку -- чому вони про це мовчать?
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24.10.2022 20:13 Відповісти
Можливо, що розробляють щось подібне до "Бурі в пустелі" чи відслідковують хто, що, куди, звідки, в якій кількості, з яких рахунків... (це якщо зі знаком "+" для України)
Або мають свій гешефт в тих оборутках (це зі знаком "-")
Можливо є ще якісь варіанти, але то вже треба оперувати набагато більшими об'ємами інформації, до яких доступ обмежений.
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24.10.2022 20:25 Відповісти
То він для зелебобіков розпинається. Бере приклад зі свойого кумира - *****. Дума, мо у лохтората в головах, як і у кацапів, від ,,единого мпрафону" всі звилини повідмерали
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25.10.2022 03:09 Відповісти
Запад сам виноват. Жует сопли с рашкой, ведётся на шантаж ядерной дубиной. Более полугода страна террорист убивает, насилует, грабит, рушит и в ответ получает очень глубокую обеспокоенность и осуждение. Ну и санкции, но Иран как никто другой знает, что по большому счёту насрать на эти санкции. Конечно Иран будет теперь делать все, чтоб получить ядерное оружие. Делай потом все что хочешь и грози всем ядеркой, чтоб никто не ле
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24.10.2022 19:33 Відповісти
Зеля груэит, как доктор (не будем уточнять) прописал. Всьо чьотко.
Украинцы, один вопрос - когда будем за свое? Степан Андреевич волнуется
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24.10.2022 19:37 Відповісти
если так говорить то израиль быстрее зашевелится
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24.10.2022 19:39 Відповісти
Мабуть так і є.Хтось отримає за свій "нейтралітет".
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24.10.2022 19:44 Відповісти
Не думал, что такое скажу, но это не самый плохой ответ на "грязную бомбу" от Шойгу. Неужели те люди, кто довольно удачно все это время пиарит Боневтика, отвлеклись от своей основной задачи и дали действительно дельный совет. Очень далек от мысли что Зеленский это сам придумал.
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24.10.2022 19:59 Відповісти
Израиль сейчас бомбит сирию чуть ли не каждый день. без раши сирия долго не продержится.там пво только руское а его убирают. но в Израиле через неделю выборы.и не известно кто будет премьер. но риторика у всех за Украину.но все последние годы очень тесные отношения с рашей. надеюсь что чемто помогут но через посредников.
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24.10.2022 20:06 Відповісти
С какой целью бомбит ?
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24.10.2022 20:56 Відповісти
Честно говоря стыдно,когда такое выдаёт президент моей страны.Неужели топ-разведки мира провтыкали бы такую алаверды от кацапов Ирану?!!Просто капец...такие догадки и умозаключения....Там ЦРУ и Моссад с помощью таких технологий всё уничтожают.....Чего стоит ликвидация одного из учёных с помощью пулемёта с припаркованного буса...Хто в теме поймёт о чём речь.....А тут такое....
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24.10.2022 20:29 Відповісти
Просто падли і ніхто не будує дороги і не купує на росії бітум, а робили ркети і безпілотники. Гади! А якби був дурачок?
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24.10.2022 20:55 Відповісти
И ?
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24.10.2022 22:21 Відповісти
ЦАХАЛ должен взорвать все ядерные обьекты Ирана
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25.10.2022 09:58 Відповісти
 
 