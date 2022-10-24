Пацкан вважає необґрунтованою оголошену йому підозру щодо компенсації за оренду житла: "Задекларована квартира була непридатною для проживання"
Колишній народний депутат, голова Рахункової палати Валерій Пацкан вважає необґрунтованою оголошену йому підозру у незаконному отриманні компенсації за житло.
Про це він заявив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мені повідомили про підозру, яку вважаю необґрунтованою.
Йдеться про справу багаторічної давнини. Ще до того, як я очолив Рахункову палату. З того часу тема з офіційно задекларованою і непридатною для проживання квартирою періодично тиражується зацікавленими особами.
Позиція моя залишається незмінною. Незважаючи на перевірки Рахунковою палатою використання коштів платників податків державними органами та неодноразовими спробами зацікавлених осіб завадити цим перевіркам, не стану нікого звинувачувати, а захищатиму свою честь, гідність та репутацію у встановленому законом порядку. В свою чергу, сподіваюся на неупередженість дій НАБУ та САП", - заявив Пацкан.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Пацкану про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла.
Будь ласка, зачекайте...
і за чесні іпала нинішніх депутатів теж....
і всі вірять що у них в Києві кварти нема.
вірніше, на них
квартири на батьках, родичах, компапьйонах, підставних.......
їдальня є. на бензин, оренду транспортних засобів можна не витрачатись, дороги не перекриватимуть..на роботу - як на свято без запізнень..Держохороні клопоту менше..
кому не до вподоби - нехай винаймають власним коштом без компенсаціїї
Слизький тіп. Такі будь-якій владі прислужують.
Тут Пацкан поруч з Луценком, на фото праворуч.
2002 р. - 2004 р. - заступник директора Ужгородської філії ВАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA «ПриватБанку» .
2004 р. - 2008 р. - директор філії «Закарпатська дирекція» АТ https://uk.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_Agricole_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «Індустріально-Експортний Банк» .
2008 р. - 2012 р. - генеральний директор ТОВ «Карат Мотор».
Політична діяльність[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=3 ред. код ]
Політичну діяльність розпочав у 2001 році на посаді голови виконавчого комітету Закарпатської обласної організації Політичної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA «Реформи і порядок» .
2010 р. - член Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».
2011 р. - 2014 р. - голова Закарпатської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2012 виборах до Верховної Ради України , що відбулися 28 жовтня 2012-го був обраний народним депутатом
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014-го був обраний депутатом за списками партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB «Блок Петра Порошенка» .
2015 р. - голова Закарпатської територіальної організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ».
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014-го був обраний депутатом за списками партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB «Блок Петра Порошенка» .
але це дає відповідь на риторичне питання про результати виборів(ВСІХ).....
"Я там не жив, я там СТРАЖДАВ!... Так, у всіх 17 кімнатах, 5 спальнях та 3 санвузлах."
страждав, бідося