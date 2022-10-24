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НАБУ (4983) житло (1013) Рахункова палата (277) САП (2164) Пацкан (98) підозра (689)

Пацкан вважає необґрунтованою оголошену йому підозру щодо компенсації за оренду житла: "Задекларована квартира була непридатною для проживання"

пацкан

Колишній народний депутат, голова Рахункової палати Валерій Пацкан вважає необґрунтованою оголошену йому підозру у незаконному отриманні компенсації за житло.

Про це він заявив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені повідомили про підозру, яку вважаю необґрунтованою.

Йдеться про справу багаторічної давнини. Ще до того, як я очолив Рахункову палату. З того часу тема з офіційно задекларованою і непридатною для проживання квартирою періодично тиражується зацікавленими особами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Пацкану про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла

Позиція моя залишається незмінною. Незважаючи на перевірки Рахунковою палатою використання коштів платників податків державними органами та неодноразовими спробами зацікавлених осіб завадити цим перевіркам, не стану нікого звинувачувати, а захищатиму свою честь, гідність та репутацію у встановленому законом порядку. В свою чергу, сподіваюся на неупередженість дій НАБУ та САП", - заявив Пацкан.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Пацкану про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла.

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Топ коментарі
+18
какая мерзкая фамилия... целиком соответствует сути персонажа....
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24.10.2022 19:46
+18
Квартира не придатна для його проживання, а камера буде самий раз.
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24.10.2022 19:48
+16
ненажера, купаючись в бабле, и это зажал...
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24.10.2022 19:46
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ненажера, купаючись в бабле, и это зажал...
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24.10.2022 19:46 Відповісти
какая мерзкая фамилия... целиком соответствует сути персонажа....
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24.10.2022 19:46 Відповісти
нє,другу літеру потрібно заміти на о...
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24.10.2022 19:49 Відповісти
а шо так? мусорное ведро наполнилось?
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24.10.2022 19:47 Відповісти
Падло.
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24.10.2022 19:47 Відповісти
И жил он в ней назло врагам.
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24.10.2022 19:47 Відповісти
Угу..Превозмогая тяготы и лишения.Тяжелее было разве что Стефанчуку-теща вообще проходу не давала.
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24.10.2022 21:09 Відповісти
Смотрю в это честное ипло и думаю что эта мразь говорит правду.
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24.10.2022 19:47 Відповісти
і так думають усі нормальні люди
і за чесні іпала нинішніх депутатів теж....
і всі вірять що у них в Києві кварти нема.
вірніше, на них
квартири на батьках, родичах, компапьйонах, підставних.......
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24.10.2022 19:55 Відповісти
А звідки взагалі у тебе честь та гідність щоб їх захишати???
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24.10.2022 19:48 Відповісти
на компенсацію виміняв?
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24.10.2022 20:45 Відповісти
Квартира не придатна для його проживання, а камера буде самий раз.
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24.10.2022 19:48 Відповісти
Поц Кан.
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24.10.2022 19:49 Відповісти
ох жешь и мразь, помню в Ирпене его братишка прокурором был... **** самые честные люди )))))
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24.10.2022 19:50 Відповісти
А чому не ремонтував ?
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24.10.2022 19:51 Відповісти
клоун
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24.10.2022 19:52 Відповісти
за оренду житла - там всім підозру треба вручати..он є готель для депутатів, де їх комітети й приймальні - нехай і мешкають там..

їдальня є. на бензин, оренду транспортних засобів можна не витрачатись, дороги не перекриватимуть..на роботу - як на свято без запізнень..Держохороні клопоту менше..

кому не до вподоби - нехай винаймають власним коштом без компенсаціїї
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24.10.2022 19:53 Відповісти
Теж не розумію абсолютно цього маразму. З чого раптом давати нардепу житло? Або, тим більше, гроші за компенсацію? Падло має тільки офіційну зарплатню таку, що може собі дозволить жити в двадцятизірковому готелі все життя. Перетопчуться! Хай би хоч раз хтось підняв питання ефективності роботи і в принципі необхідності в такій шаленій кількості ні до чого не придатних дармоїдів в країні! Як не прийдеш на вибори - там 90% ніде не працювало, ніде не навчалося... чого воно може накерувать - відповідь очевидна, свою харю сунуть в бюджетне корито і сито хрюкать.
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24.10.2022 20:11 Відповісти
Такии пуріс а житло запустив .
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24.10.2022 19:58 Відповісти
Який цинізм! Ви хати собі не здатні винайняти! Куди вам державою керувати. Телепні і неучі, вам не можна довірити ворота пофарбувати, не те що державу. Корупціонери сран
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24.10.2022 19:59 Відповісти
А навіщо декларувати, якщо непридатне житло, назвав би його сараєм.
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24.10.2022 20:02 Відповісти
Що то за какашка Пацкан? чому воно ще не риє окопи для ЗСУ? А пеньондзе, будь ласкав перевести на допомогу ЗСУ-всі, ну то щоб тебе не гнобили засранця зеленого.
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24.10.2022 20:03 Відповісти
Він не "зелений". Був депутатом від Порошенка. Очолював з 2015 року Закарпатську обласну організацію БПП.
Слизький тіп. Такі будь-якій владі прислужують.
Тут Пацкан поруч з Луценком, на фото праворуч.

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24.10.2022 20:10 Відповісти
знову ти падло, реєстрацію відновив із шВуйцарії, мабуть, щоб нести "зерно істини" у цистерні брехні... Вчитуйся скотиняка:

2002 р. - 2004 р. - заступник директора Ужгородської філії ВАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA «ПриватБанку» .

2004 р. - 2008 р. - директор філії «Закарпатська дирекція» АТ https://uk.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_Agricole_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «Індустріально-Експортний Банк» .

2008 р. - 2012 р. - генеральний директор ТОВ «Карат Мотор».
Політична діяльність[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3 ред. код ]

Політичну діяльність розпочав у 2001 році на посаді голови виконавчого комітету Закарпатської обласної організації Політичної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA «Реформи і порядок» .

2010 р. - член Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

2011 р. - 2014 р. - голова Закарпатської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2012 виборах до Верховної Ради України , що відбулися 28 жовтня 2012-го був обраний народним депутатом

На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014-го був обраний депутатом за списками партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB «Блок Петра Порошенка» .

2015 р. - голова Закарпатської територіальної організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ».

На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014-го був обраний депутатом за списками партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB «Блок Петра Порошенка» .
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24.10.2022 20:57 Відповісти
Ти шо, больний? Якийсь брєд. Деліріум тременс.

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24.10.2022 21:12 Відповісти
ти диви як петушок солов'їну забув, та ерефійською забелькотів.
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24.10.2022 21:27 Відповісти
Не розумію чого тут деякі в коментарях такі раді, невже не хватає мізків зрозуміти що нічого йому не буде.
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24.10.2022 20:06 Відповісти
бо більшість коментаторів, це - старшокласники, або на їхньому рівні мислення.... шо набагато гірше😞😞....
але це дає відповідь на риторичне питання про результати виборів(ВСІХ).....
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24.10.2022 20:29 Відповісти
пысы:доречі, ці коментатори і є цільова аудиторія цього дешевого театру (висера) в ЗМІ......
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24.10.2022 20:32 Відповісти
Пацкан:
"Я там не жив, я там СТРАЖДАВ!... Так, у всіх 17 кімнатах, 5 спальнях та 3 санвузлах."
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24.10.2022 20:09 Відповісти
таки страждав..повинно бути - гостьовий санвузол, до кожної спальні окремий ще, кімната відпочинку охорони..

страждав, бідося
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24.10.2022 20:12 Відповісти
непридатна до проживання квартира, ни джакузи, ни комнаты для лядей...
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24.10.2022 20:17 Відповісти
Це ж можна перевірити, мабудь. Є сусіди в будь якому випадку, що можуть підтвердити/спростувати проживання кого небуть. Можливо винаймав паркомісце поблизу. Показники лічильників для прикладу, по показниках можна визначити навіть скільки приблизно людей проживало. Якщо проходив якийсь час ремонт, це також можуть підтвердити, ремонт запам'ятовується. Можливо «пан» має чеки на обладнання, матеріали для квартири що купувались і доставлялись на вказану адресу під час ремонту в зазначений періо, квитанції на оплату послуг будівельників та інше. Ще щось?
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24.10.2022 20:17 Відповісти
А взагалі, відмінити ту компенсацію потрібно, хіба мало відомчих санаторії і т.п.?
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24.10.2022 20:26 Відповісти
проблема в тому, що є там зальотні депутати із дірою від бублика у графі нажитого до бінго... Але, компенсаторством заляпані усі, байка на мільйонні декларації... Навіть, надмірно худий Голова Верховної Ради України- платив із державного бюджету своїй тещі за незручності спільного доживання...
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24.10.2022 21:08 Відповісти
Пацкан сказал - пацкан еще раз скажет ))) АУЕ ! )))
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24.10.2022 20:21 Відповісти
Пацкан к успеху шел, но не фартонуло !
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24.10.2022 20:22 Відповісти
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24.10.2022 20:30 Відповісти
Висновки вже зроблені. Бойкот!
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24.10.2022 20:51 Відповісти
Что, бумага в туалете закончилась?
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24.10.2022 20:45 Відповісти
в кишені була дірка і тому вона була непридатною для зберігання вкрадених гаманців, тому я не злодій, а жертва підступної кишені
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24.10.2022 20:50 Відповісти
Що він там захищати зібрався?
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24.10.2022 20:55 Відповісти
Спочатку хай покаже договір на оренду іншого житла в той період і чеки оплати з сум, виділених Верховною радою. Тоді можна буде про щось говорити. А поки набу молодці. Переконаний, набу точно знає, де мешкав в той час пацкан.
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24.10.2022 21:09 Відповісти
 
 