УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11693 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 655 16
Пентагон (1376) росія (63568) США (20980) ядерна зброя (1110)

РФ і "брудна бомба": Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару

пентагон

На тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.

Про це журналістам у понеділок заявив представник оборонного відомства США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, американські військові також наразі не бачать ознак того, що Росія вирішила використати іншу зброю масового ураження – біологічну чи ядерну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Твердження Росії про українську "брудну бомбу" абсурдні, - Столтенберг

Водночас там побачили готовність РФ підтримувати канали зв’язку.

Нагадаємо, протягом неділі міністр оборони РФ Сергєй Шойгу зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО - Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". А в понеділок глава Генштабу РФ Валерій Герасімов провів аналогічні телефонні розмови з британським і американським колегами.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
ВСУ взяли под контроль населенные пункты Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области
показати весь коментар
24.10.2022 20:31
+9
Украина ударила «грязной бомбой» по центрам принятия боярышника в России
показати весь коментар
24.10.2022 20:33
+5
показати весь коментар
24.10.2022 20:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.10.2022 20:31 Відповісти
))) Они не привыкли долго новости готовить!
показати весь коментар
24.10.2022 20:39 Відповісти
Ось як клятий "барига" відробляє за "ліпєцкую фабріку"!

Кацапи вже й фейк нормально зробити не можуть! ДБЛ! (с)
показати весь коментар
24.10.2022 20:40 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2022 20:54 Відповісти
Уважно подивіться, пане, на обличчя, що обведене червоним.
Ви дійсно вірите, що в пікселі дирляндці і Порох їм щось передає?
показати весь коментар
24.10.2022 21:02 Відповісти
знак вопроса просто не хватает слов когда и как пробьют новое дно на Раиссии или постучат снизу Ада...
показати весь коментар
24.10.2022 21:41 Відповісти
Аааа! Я просто не зрозумів, вибачте, пане.

Ну а знизу їм ніхто не постукає, бо навіть у пеклі від них вже смердить. Хіба що прибульцям з якогось Альдебарану цю біомасу втюхать.
показати весь коментар
24.10.2022 21:49 Відповісти
ВСУ взяли под контроль населенные пункты Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области
показати весь коментар
24.10.2022 20:31 Відповісти
Приятно слышать населенные пункты Луганщины, но это пока передовая!
показати весь коментар
24.10.2022 20:41 Відповісти
А хіба дзвінки Кожухуєвіча не були інформаційною підготовкою до нанесення "прівінтівнава удара"?
показати весь коментар
24.10.2022 20:32 Відповісти
Украина ударила «грязной бомбой» по центрам принятия боярышника в России
показати весь коментар
24.10.2022 20:33 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2022 20:50 Відповісти
Таи добре бо нам ше тільки ядерних вибухів не хватало .
показати весь коментар
24.10.2022 20:38 Відповісти
вопрос в ином ну будет уля бибма бум... а потом может все закончистя тем что с места взрыва вылазит такой УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ С РАЗМЕРОМ в НЕБОСКРЕБ 100 ЭТАЖЕЙ (последствия радиации понимаете ли) и так спрашивает.... прикуривая люльку... ну а дальше то шо кацапы.....
показати весь коментар
24.10.2022 20:57 Відповісти
В Питере на Обуховском заводе начали производство
безпилотников.
показати весь коментар
24.10.2022 21:04 Відповісти
рашкє не треба щоб повірили лаврову за ядерну бомбу з України.Їм треба змінити світовий протокол.Якщо рашка таки зробить ядерний вибух,то по всім протоколам відповідь повинна бути негайна і адекватна(ядерна).
З фєйком про брудну бомбу Українських ЗС - НАТО,Америка,країни Європи....хто там ще...мають право "завмерти":а хто ж це наробив?
Такий порядок дій вигідний і рашкі,і Америці,що панічно бояться бути втягнутими.Це не Остін з Шойгу надумали удвох цю байку?
показати весь коментар
24.10.2022 21:27 Відповісти
 
 