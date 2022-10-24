РФ і "брудна бомба": Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару
На тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.
Про це журналістам у понеділок заявив представник оборонного відомства США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За його словами, американські військові також наразі не бачать ознак того, що Росія вирішила використати іншу зброю масового ураження – біологічну чи ядерну.
Водночас там побачили готовність РФ підтримувати канали зв’язку.
Нагадаємо, протягом неділі міністр оборони РФ Сергєй Шойгу зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО - Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". А в понеділок глава Генштабу РФ Валерій Герасімов провів аналогічні телефонні розмови з британським і американським колегами.
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Кацапи вже й фейк нормально зробити не можуть! ДБЛ! (с)
Ви дійсно вірите, що в пікселі дирляндці і Порох їм щось передає?
Ну а знизу їм ніхто не постукає, бо навіть у пеклі від них вже смердить. Хіба що прибульцям з якогось Альдебарану цю біомасу втюхать.
безпилотников.
З фєйком про брудну бомбу Українських ЗС - НАТО,Америка,країни Європи....хто там ще...мають право "завмерти":а хто ж це наробив?
Такий порядок дій вигідний і рашкі,і Америці,що панічно бояться бути втягнутими.Це не Остін з Шойгу надумали удвох цю байку?