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Окупанти ризикують наступити на ті самі граблі у разі повторного наступу з півночі, - Сирський

балаклія,сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський вважає, що загроза повторного наступу військ РФ на північному напрямку існує, однак це лише призведе до негативних наслідків для російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

Сирський, зокрема, зазначив, що активність Росії у Білорусі справді відображає можливу підготовку до спроби перенести бойові дії на нові території.

"Звичайно, вони готуються до ескалації і переведення конфлікту в інші зони бойових дій. Вони готуються до дій, спрямованих на послаблення наших угруповань, і, на мій погляд, можливою метою цього було б перерізати або погіршити наші лінії зв’язку та постачання", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Реальними успіхами окупанти похвалитися не можуть, - командувач Сухопутних військ Сирський

Однак генерал-полковник ЗСУ вважає, що повторний наступ на півночі не принесе росії бажаного результату.

"Вони ризикують двічі наступити на ті самі граблі і отримати по обличчю", - зазначив він.

Що стосується південного напрямку, то Сирський відмовився коментувати бої за Херсон, зазначивши лише, що вірить "в успіх наших Збройних сил". За його словами, не можна недооцінювати також загрозу підриву російською федерацією дамби Каховської ГЕС.

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На запитання, чи вірить він, що путін зупиниться, якщо Україні вдасться звільнити всю свою територію, Сирський відповів, що це не має значення, і що найшвидший спосіб завершити війну – це якомога швидше витіснити російські війська з України.

"У нас немає іншого виходу, ми маємо йти вперед, рухатися прямо до наших державних кордонів", - сказав він, додавши, що перемога буде тільки тоді, коли українські прапори замайорять над усіма кордонами України, "включно з українським Кримом".

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Топ коментарі
+4
Грабли со всех сторон. Так что по морде получат по любому.
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24.10.2022 20:41
+4
Вважаю, Україна має повне право не чекати на повторний наступ з Білорусі, а діяти на випередження і нанести удар першою в разі явних ознак нападу.
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24.10.2022 20:54
+2
Відчуваєте як відповідає професіонал і Арестович з Будановим
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24.10.2022 20:41
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так это их(да и наш по правде))) любимый вид спорта бег по граблям)чем больше они фронт растягивают тем лучше ******** выгребают,севдон и лисичанск смогли взять только когда от севера откатились....или эти долбни хотят с севера чмобиками и деревяшками бялорускими на киев и волынь подготовеные к обороне идти?))))ну тогда можно попкорном запасаться
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24.10.2022 20:39 Відповісти
Не розписуй! Бо зараз "всегалактичний стратиг" під ніком "Конь педальний" розкаже тобі що ти ні хрєна у війні і лініях оборони не тямиш Мені ще з учора "мізки засирав" - мусив "нах" послать! Тупий - як двері А "понтів" - як у маршала!
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24.10.2022 20:56 Відповісти
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24.10.2022 20:40 Відповісти
Грабли со всех сторон. Так что по морде получат по любому.
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24.10.2022 20:41 Відповісти
Відчуваєте як відповідає професіонал і Арестович з Будановим
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24.10.2022 20:41 Відповісти
Для чого їх лякати?Вони ж тупорилі.
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24.10.2022 20:43 Відповісти
Та уже пох, чем нас еще не пугали?
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24.10.2022 20:43 Відповісти
сейчас это не страх, а скорее ухмылку вызывает если не ссмех)
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24.10.2022 20:44 Відповісти
Знал африканца, не буду называть, он был бандеровцем, таким, шо тут хрен найдешь. Прилет в Харьков на круг рогатых. И нет. Полторы штуки мне, гад, должен остался
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24.10.2022 20:53 Відповісти
я имел ввиду поход чмобиками на подготовленые позиции киев-волынь,и бои с опытными бойцами,а неопытных на оборону столицы не пустят ну может трошниками немного разбавят ряды....тут умаялись хлопцы в ожидании с июня месяца,а додики все никак не созревают,только 25 к народу держут у границ на всяк выпадок.
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24.10.2022 21:03 Відповісти
Не могу ответить, я не военный. Насчет безпеки обращайся
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24.10.2022 21:22 Відповісти
Карма .
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24.10.2022 20:45 Відповісти
Вважаю, Україна має повне право не чекати на повторний наступ з Білорусі, а діяти на випередження і нанести удар першою в разі явних ознак нападу.
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24.10.2022 20:54 Відповісти
Зброєю та б/к ви особисто наших вояків забезпечите?
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24.10.2022 21:40 Відповісти
Треба малювати карту по - мотивам "я вам покажу откуда на нас готовилось нападение"
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24.10.2022 21:01 Відповісти
Вони можуть той самий фокус зробити що і ЗСУ. Робити вигляд, що планують наступ на заході, а вдарять десь в іншому місці. Наприклад, у Сумській чи Чернігівській областях.
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24.10.2022 21:03 Відповісти
слава богу у нас в гш не такие отбитые дуболомы как суровикин и вечно ********(по виду лица) герасимов,за оленевода вообще речи нет,так что думаю там все предусмотрено,если что натовские чернокожие литовские генералы помогут.
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24.10.2022 21:07 Відповісти
Не переживайте ви так; ніякоі несподіванки не буде, допоки на орбіті висять американські супутники.
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24.10.2022 21:38 Відповісти
Vot eto otlycni general.Operacija pod Balakleji pokazala,mozno govorit sto xoces no on rukovodil etoj operacijej
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24.10.2022 21:08 Відповісти
А Ірпінь з Бучею теж повториться?
Чи може не чекатимемо, а битимемо зустрічний?
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24.10.2022 21:18 Відповісти
никто превентивно бить не будет по лукашленду(как бы тут местным обывателям не хотелось) но как только пересекут границу на километр другой, будут крыть артой по дорогам...а там или смерть или плен или бродить по лесам как апреле мае месяце под киевом и черниговым)))
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24.10.2022 21:22 Відповісти
Пане Сирський, чому тебе турбують втрати москалів, якшо ти реально взмозі іх "прийняти"? пуйло готове покласти 10 чи 20 млн своіх чмобиків. То нехай покладе іх та заспокоіться. А там і мєсноє насєлєніє його на вила підійме десь на Красной площаді або біла бункеру, у якому воно переховується.
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24.10.2022 21:34 Відповісти
Мєсноє насєлєніє кацапії нікого не буде піднімати нга вила. Утилізують одних чмобіків, їхній цар небере ще.
І вони підуть мовчки. Ну, хіба що трохи побухтять про "плахіє условія".
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24.10.2022 22:18 Відповісти
 
 