У російській армії не вистачає інструкторів та викладачів для мобілізованих солдатів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, що у російській армії не вистачає інструкторів для великої кількості мобілізованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, російська федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки). Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід".

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