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Генштаб ЗС (6059) мобілізація (2869)

У російській армії не вистачає інструкторів та викладачів для мобілізованих солдатів, - Генштаб

мобілізація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, що у російській армії не вистачає інструкторів для великої кількості мобілізованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, російська федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки). Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід".

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Топ коментарі
+2
Ім не вистачає провідників на тои світ .
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24.10.2022 21:07
+2
Можно садить перед экраном и показывать "28 панфиловцев". Это для ванек лучше любого занятия по тактической или огневой подготовке.
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24.10.2022 21:13
+1
Їм не вистачає багато чого: і мізків, і інкстинту самозбереження...
А Хароном для них стануть наші ЗСУ. Далі - то вже робота Жиріка, Задорнова, кабиздоха та інших докторів ліз та хорів александрова.
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24.10.2022 21:15
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Ім не вистачає провідників на тои світ .
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24.10.2022 21:07 Відповісти
Їм не вистачає багато чого: і мізків, і інкстинту самозбереження...
А Хароном для них стануть наші ЗСУ. Далі - то вже робота Жиріка, Задорнова, кабиздоха та інших докторів ліз та хорів александрова.
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24.10.2022 21:15 Відповісти
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24.10.2022 21:08 Відповісти
Можно садить перед экраном и показывать "28 панфиловцев". Это для ванек лучше любого занятия по тактической или огневой подготовке.
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24.10.2022 21:13 Відповісти
свинорыл ты вновь вылез...?
досвидания свиноцабака...!
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24.10.2022 22:43 Відповісти
А разница? Все равно будут в земле, рано или поздно. А перегной он везде перегной...
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24.10.2022 21:42 Відповісти
Мобилизованные настолько тупые, что у инструкторов не хватает сил.
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24.10.2022 22:00 Відповісти
Аби пакетів та попів вистачало, інше не важливо.
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24.10.2022 23:02 Відповісти
пусть чмобы ждут инструкторов у выхода - концерт у кобзона закончится, они освободятся и проведут занятия и вечный инструктаж.
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24.10.2022 23:25 Відповісти
😁
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25.10.2022 00:45 Відповісти
 
 