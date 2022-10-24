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Новини Війна
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росія (63568) Тейлор (119) репарації (61)

Росія має виплатити близько $1 трлн репарацій для відновлення України, - експосол США Тейлор

тейлор,вільям

Росія мусить відповісти за воєнні злочини й руйнування, які її війська спричинили Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона для відновлення України.

На цьому наголосив посол США в Україні у 2006-2009 рр., віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор на полях першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Злочини й агресію потрібно карати, Росію треба засудити", - заявив американський дипломат.

Він підкреслив, що для цього має бути створений трибунал та виплачені репарації з російської сторони.

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"Мають бути виплачені $750 мільярдів або навіть до трильйона доларів для того, щоби відновити Україну, і щонайменше $300 мільярдів із них повинні надійти із заморожених активів Центробанку РФ, які перебувають у банках країн G7", - наголосив Тейлор.

За його словами, країни Групи семи мають попрацювати над цим питанням.

Дипломат також підтримав твердження, що перемога України у війні з Росією є неминучою.

У цьому контексті експосол висловив переконання, що 20 тисяч російських військ, які досі перебувають на правому березі Дніпра, будуть просто відрізані контрнаступом ЗСУ.

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"І я маю впевненість та передбачаю, що це призведе до військового колапсу Росії, і в такий спосіб РФ програє, а Україна здобуде перемогу",- наголосив Тейлор.

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Топ коментарі
+12
Його слова та до Бога. Питання скільки розкраде батальйон "Монако"?
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24.10.2022 21:34
+11
Два !
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24.10.2022 21:33
+11
Это значит что касапы на пенсию будут уходить в 150 лет.
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24.10.2022 21:35
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Два !
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24.10.2022 21:33 Відповісти
І кожному😄.
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24.10.2022 21:35 Відповісти
один і Кубань!
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24.10.2022 22:17 Відповісти
два и Таганрог
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25.10.2022 01:28 Відповісти
Це мінімум , але я боюсь , що кацапи нічого не виплатять 😠
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24.10.2022 21:34 Відповісти
А хто їх питати буде. Як ви уявляєте закінчення війни?
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24.10.2022 22:22 Відповісти
что они уберутся злобно скавуча...но что добровольно платить будут - вообще не уявляю....
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24.10.2022 22:43 Відповісти
а вас никто спрашивать не будет - пол триллиона уже сняли - остальные будут выплачивать ваши дети и внуки
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25.10.2022 01:31 Відповісти
а куди вони дінуться? хоча.. якщо рашка роспадеться, то тоді не факт, що вдасться з них в повній мірі стягнути всю суму репарацій. а з іншої сторони після конфіскації їхніх заморожених резервів в 300 лярдів доларів + провести аудит усіх їхніх активів в Європі, США, інших країнах. Може й набереться вся сума. До того ж можна створити якийсь фонд, в який буде відраховуватись якась фіксована частка від продажу кожного бареля цапської нафти. Я думаю, що світова спільнота має знайти вихід. інакше це буде прецедент, заохочення до агресії і переділу територій іншими диктаторами.
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24.10.2022 22:25 Відповісти
Ви читаєте думки. Хотів це написати сам, але вже не треба
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24.10.2022 22:48 Відповісти
ви не зрозуміли! Їх нафтовими та газовими родовищами протягом 100 років буде управляти Україна.
Окрім того, повинен бути демілітаризований пояс безпеки з дружній Україні історично українських територій БНР(белгородська) , КНР (курська), ВНР(воронежзька), РНР (ростовська) та Кубань. Жителі цих територій поступово зможуть отримувати українське громадянство (екзамен з мови, історії, конституції) та очолювати процес возєднання усіх українських земель.
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24.10.2022 23:36 Відповісти
а кто их спрашивать будет, бот?
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25.10.2022 01:29 Відповісти
Його слова та до Бога. Питання скільки розкраде батальйон "Монако"?
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24.10.2022 21:34 Відповісти
Это в квартал?
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24.10.2022 21:34 Відповісти
В 95-й
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24.10.2022 22:33 Відповісти
Это значит что касапы на пенсию будут уходить в 150 лет.
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24.10.2022 21:35 Відповісти
ты свинорыл как детский понос - всегда неожидан...
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24.10.2022 23:01 Відповісти
нет это означает что у каждого украинца будет по два раба от кацапов - дети и внуки
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25.10.2022 01:32 Відповісти
Щоб відновити,треба звільнити.
Ще ніхто з американців не оприлюднював "план звільнення України".
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24.10.2022 21:37 Відповісти
кацап- перед тобой то кто будет план показывать?
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25.10.2022 01:33 Відповісти
ты че за быдло? Все у тебя боты да кацапы.Ты малолетка?
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25.10.2022 06:05 Відповісти
ну если ты задаешь тупые вопросы - значит ты или дурак или бот - выбирай
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30.10.2022 21:28 Відповісти
Плюс безкоштовний газ на протязі існування рашки в її нинішніх кордонів. Хочуть жити в вЯлікой Иперії, хай платять-дибіли.
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24.10.2022 21:39 Відповісти
I нафту.
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24.10.2022 21:44 Відповісти
и алмазы
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24.10.2022 22:44 Відповісти
Може и відіжмем - тільки суди - пересуди - роки .
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24.10.2022 21:42 Відповісти
Так. Тільки після перемоги та виборів. Бо бабломойський получе всі ті репатріації.
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24.10.2022 21:42 Відповісти
ще сім'ям загиблих, компенсації пораненим, утримання й кошти на навчання дітей загиблих..
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24.10.2022 21:43 Відповісти
ЗСУ визволили 4 села на Донечині і Луганщині https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/24/7373309/
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24.10.2022 21:43 Відповісти
От сумы репараций смерть москальських гнид не меняется.
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24.10.2022 21:46 Відповісти
И что ты предлагаешь здаться?
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24.10.2022 21:52 Відповісти
Нажаль Дмитро iншого виходу поет нема.
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24.10.2022 22:01 Відповісти
Поки
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24.10.2022 22:03 Відповісти
кацап тупорылый ты спалился со своим миром та другими путями
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25.10.2022 01:36 Відповісти
Вообще эта война выгодна Китаю.
1 - Стремясь стать мировым лидером, Китай заинтересован в ослаблении экономики США
2 - Очистка территорий Рашки которые уже Китай выкупил от населения.
Бункерный нацист будет воевать до последнего кацапа, а потом убежит в Китай где уже забронировал себе безопасное место.
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24.10.2022 22:04 Відповісти
Эта война выгодна Китаю и путлеру. Другие варианты, которые продвигаешь ты, это нарративы кремлевской пропаганды. Они об этом в каждой передаче визжат - ты предлагаешь верить пропагандистам кремля?
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24.10.2022 22:14 Відповісти
Давай поговорим по уму. Кто принимал решение напасть и собственно напал на Украину 24 числа сего года - США или Рашка? Кто захватил Крым, часть донецкой/луганской области - США или Рашка? У тебя есть информация о секретных договоренностях между США и Рашкой? Если да - то ты ценный экземпляр для разведки США и Украины. По твоей логике - Рашка напала на Украину, потому что это выгодно США? Ты к психологу сходи на всякий случай.
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24.10.2022 22:22 Відповісти
зачем ты с ботом разговариваешь?
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25.10.2022 01:38 Відповісти
Ти або тупарь, або тобі 12 років. На всіх рівнях від президента до останнього пропагандона на росії озвучували мету "спецоперації" - єдиний можливий прийнятний варіант для росіян це знищення українців, а ті що залишаться будуть росіянами.
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24.10.2022 22:15 Відповісти
какой еще тупарь - он обыкновенный кацапский тролль
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25.10.2022 01:39 Відповісти
не бойся кацап тебе платить после хаймарса ничего не придется - будут дети и внуки выплачивать
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25.10.2022 01:35 Відповісти
Будуть тисячу років виплачувати!
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24.10.2022 21:47 Відповісти
Неплохо дотянуться до путинских денег - их рассовано по миру до
хмуища.
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24.10.2022 21:48 Відповісти
Це 25к$ кожному українцю? Ну, це вже трохи більше, ніж закидала зелена влада - там навіть на ремонт не вистачить, а тут хоч приблизно адекватні гроші, які дозволять хату побудувати, або квартиру взяти. Сподіваюсь кожна копійка буде контролюватися США. Бо інакше нам тут зелень такі дороги набудує...
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24.10.2022 21:54 Відповісти
Кацапи не зможуть відразу заплатити таку суму, а війна ще буде продовжуватися і весь борг ляже на плечі дітей і внуків придурків-рус скомирцев, які повірили і підтримували пуйло.
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24.10.2022 22:00 Відповісти
Не говори " гоп" , поки не перескочиш.
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24.10.2022 22:01 Відповісти
не ссцы кацап - пол триллиона авших уже отжали - а американцы еще столько же найдут
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25.10.2022 01:40 Відповісти
Це лише наміри. Россосія розвалиться на кілька частин з іншими назвами.
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24.10.2022 22:08 Відповісти
рашка то развалится -а скважины остануться вот они и будут выплачивать под внешним управлением
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25.10.2022 01:45 Відповісти
США умеют выдавить репарации - Германия 70 лет выплачивала репарации чтобы остаться Германией. Либо репарации, либо утилизация рашки и даже во втором случае, Украине в качестве репараций отдадут 50% территорий рашки.
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24.10.2022 22:08 Відповісти
Господь с вами. Еще этого г* нам не хватало....
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24.10.2022 22:46 Відповісти
вам кацапам этого точно не хватало - тебя то спрашивать не будут
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25.10.2022 01:44 Відповісти
запомни цю цифру міністр Малюска
краще запиши собі на лобі
і не неси всяку єрунду про репарації
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24.10.2022 22:13 Відповісти
Тількі не державі. А всім українцям.
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24.10.2022 22:20 Відповісти
Перед тим як ділити шкуру ведмедя, його спочатку треба вбити.
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24.10.2022 22:33 Відповісти
Це порахували тільки втрачені матеріальні цінності, які здебільшого інфраструктура.
Але кожна людина втратила можливість заробити як протягом самої війни, так і після неї доки економіка не відновиться до довоєнного рівня (десь років 15).
Загалом 36 мільйонів українців 15 років після закінчення війни будуть жити значно гірше.
Треба пожиттєво! встановити базовий дохід, десь $350, який буде отримувати кожен Українець в не залежності від інших доходів за рахунок додаткових репарацій.
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24.10.2022 22:37 Відповісти
а сколько немат. ценностей.... Один выпрыгнул с окна, коллега сегодня рыдала от деперссии, жить не хочет, у другой у ребенка тики и заикается, разговаривать перестал...Сколько жизней разрушенных, судеб.....
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24.10.2022 22:48 Відповісти
"... експосол висловив переконання, що 20 тисяч російських військ, які досі перебувають на правому березі Дніпра, будуть просто відрізані контрнаступом ЗСУ ..."

Якби це вдалося.
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24.10.2022 23:16 Відповісти
Ще трильйон моральної шкоди українцям не з батальйону Монако.
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25.10.2022 00:07 Відповісти
Він треплеться в тому ж дусі, що і СН, які палець об палець не вдарили для перемоги України.
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25.10.2022 09:11 Відповісти
 
 