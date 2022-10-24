Росія має виплатити близько $1 трлн репарацій для відновлення України, - експосол США Тейлор

Росія мусить відповісти за воєнні злочини й руйнування, які її війська спричинили Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона для відновлення України.

На цьому наголосив посол США в Україні у 2006-2009 рр., віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор на полях першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Злочини й агресію потрібно карати, Росію треба засудити", - заявив американський дипломат.

Він підкреслив, що для цього має бути створений трибунал та виплачені репарації з російської сторони.

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"Мають бути виплачені $750 мільярдів або навіть до трильйона доларів для того, щоби відновити Україну, і щонайменше $300 мільярдів із них повинні надійти із заморожених активів Центробанку РФ, які перебувають у банках країн G7", - наголосив Тейлор.

За його словами, країни Групи семи мають попрацювати над цим питанням.

Дипломат також підтримав твердження, що перемога України у війні з Росією є неминучою.

У цьому контексті експосол висловив переконання, що 20 тисяч російських військ, які досі перебувають на правому березі Дніпра, будуть просто відрізані контрнаступом ЗСУ.

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"І я маю впевненість та передбачаю, що це призведе до військового колапсу Росії, і в такий спосіб РФ програє, а Україна здобуде перемогу",- наголосив Тейлор.