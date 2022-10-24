Росія має виплатити близько $1 трлн репарацій для відновлення України, - експосол США Тейлор
Росія мусить відповісти за воєнні злочини й руйнування, які її війська спричинили Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона для відновлення України.
На цьому наголосив посол США в Україні у 2006-2009 рр., віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор на полях першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Злочини й агресію потрібно карати, Росію треба засудити", - заявив американський дипломат.
Він підкреслив, що для цього має бути створений трибунал та виплачені репарації з російської сторони.
"Мають бути виплачені $750 мільярдів або навіть до трильйона доларів для того, щоби відновити Україну, і щонайменше $300 мільярдів із них повинні надійти із заморожених активів Центробанку РФ, які перебувають у банках країн G7", - наголосив Тейлор.
За його словами, країни Групи семи мають попрацювати над цим питанням.
Дипломат також підтримав твердження, що перемога України у війні з Росією є неминучою.
У цьому контексті експосол висловив переконання, що 20 тисяч російських військ, які досі перебувають на правому березі Дніпра, будуть просто відрізані контрнаступом ЗСУ.
"І я маю впевненість та передбачаю, що це призведе до військового колапсу Росії, і в такий спосіб РФ програє, а Україна здобуде перемогу",- наголосив Тейлор.
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Окрім того, повинен бути демілітаризований пояс безпеки з дружній Україні історично українських територій БНР(белгородська) , КНР (курська), ВНР(воронежзька), РНР (ростовська) та Кубань. Жителі цих територій поступово зможуть отримувати українське громадянство (екзамен з мови, історії, конституції) та очолювати процес возєднання усіх українських земель.
Ще ніхто з американців не оприлюднював "план звільнення України".
1 - Стремясь стать мировым лидером, Китай заинтересован в ослаблении экономики США
2 - Очистка территорий Рашки которые уже Китай выкупил от населения.
Бункерный нацист будет воевать до последнего кацапа, а потом убежит в Китай где уже забронировал себе безопасное место.
хмуища.
краще запиши собі на лобі
і не неси всяку єрунду про репарації
Але кожна людина втратила можливість заробити як протягом самої війни, так і після неї доки економіка не відновиться до довоєнного рівня (десь років 15).
Загалом 36 мільйонів українців 15 років після закінчення війни будуть жити значно гірше.
Треба пожиттєво! встановити базовий дохід, десь $350, який буде отримувати кожен Українець в не залежності від інших доходів за рахунок додаткових репарацій.
Якби це вдалося.