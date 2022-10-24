У МЗС відповіли на заяву Орбана: Якщо не допомагати Україні, російські танки будуть у Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе дозвонитися в Москву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через санкції проти РФ і військову допомогу Заходу Україні війна нібито може поширитися на Євросоюз. У Міністерстві закордонних справ відповіли Орбану – застерегли, що за такої політики російські танки можуть опинитися і в Будапешті.

В інтерв'ю Budapester Zeitung Орбан сказав, що "українці, які героїчно борються, можуть вистояти проти Росії головним чином тому, що їх масово підтримує Європа". Однак, на думку Орбана, Європа так підтримує Україну, що континент "втягується у спіраль ескалації", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"З кожним днем ​​зростає небезпека того, що війна пошириться і на країни ЄС. Почали з санкцій, продовжили постачання зброї, а зараз уже навчаємо українських солдатів. Це надзвичайно небезпечна спіраль. Маленькими кроками ми все ближче й ближче підходимо до безпосередньої участі в війні. Якщо ми не зупинимо цей процес, ми самі опинимося в стані війни, чого поки що не хочемо", – заявив Орбан.

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Спікер МЗС Олег Ніколенко у відповідь нагадав, що українці платять власними життями за мир та спокій у всій Європі.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що підтримка України з боку ЄС шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку. "Якщо ми не зупинимо цей процес, то самі опинимося у війні, чого ми поки що не хочемо", – додав він.

Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього жодним чином не бажаємо, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе дозвонитися в Москву.

Українці платять власними життями за мир і спокій в європейських містах. Не потрібно цього забувати.

Допомога Україні - не благодійництво. Це, насамперед, інвестиції Європи у власну безпеку. Лише спільними зусиллями можливо зупинити російську загрозу", - наголосив Ніколенко.