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Новини Санкції проти Росії Допомога Україні Війна
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Угорщина (2147) МЗС (4020) Віктор Орбан (517) Ніколенко Олег (365)

У МЗС відповіли на заяву Орбана: Якщо не допомагати Україні, російські танки будуть у Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе дозвонитися в Москву

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через санкції проти РФ і військову допомогу Заходу Україні війна нібито може поширитися на Євросоюз. У Міністерстві закордонних справ відповіли Орбану – застерегли, що за такої політики російські танки можуть опинитися і в Будапешті.

В інтерв'ю Budapester Zeitung Орбан сказав, що "українці, які героїчно борються, можуть вистояти проти Росії головним чином тому, що їх масово підтримує Європа". Однак, на думку Орбана, Європа так підтримує Україну, що континент "втягується у спіраль ескалації", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"З кожним днем ​​зростає небезпека того, що війна пошириться і на країни ЄС. Почали з санкцій, продовжили постачання зброї, а зараз уже навчаємо українських солдатів. Це надзвичайно небезпечна спіраль. Маленькими кроками ми все ближче й ближче підходимо до безпосередньої участі в війні. Якщо ми не зупинимо цей процес, ми самі опинимося в стані війни, чого поки що не хочемо", – заявив Орбан.

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Спікер МЗС Олег Ніколенко у відповідь нагадав, що українці платять власними життями за мир та спокій у всій Європі.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що підтримка України з боку ЄС шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку. "Якщо ми не зупинимо цей процес, то самі опинимося у війні, чого ми поки що не хочемо", – додав він.

Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього жодним чином не бажаємо, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе дозвонитися в Москву.

Українці платять власними життями за мир і спокій в європейських містах. Не потрібно цього забувати.

Допомога Україні - не благодійництво. Це, насамперед, інвестиції Європи у власну безпеку. Лише спільними зусиллями можливо зупинити російську загрозу", - наголосив Ніколенко.

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Топ коментарі
+30
ответ то что надо)))
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24.10.2022 21:47
+21
Мабуть Орбан сподіваються на частину території України, якщо кацапи її захоплять, і що далі русня не піде, кончена тварина!
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24.10.2022 21:52
+18
Как уже **** этот цыганский вонючий рот.
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24.10.2022 21:49
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ответ то что надо)))
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24.10.2022 21:47 Відповісти
"Якщо не допомагати Україні, російські танки будуть у Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе дозвонитися в Москву " -- я думаю, що ця угорська наволоч не дуже засмутиться через орківські танки в Будапешті, а може, навіть, і зрадіє. Бо виконувати пулерівські команди, коли тебе прикривають путлерівські ж танки набагато безпечніше.
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24.10.2022 22:14 Відповісти
Как уже **** этот цыганский вонючий рот.
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24.10.2022 21:49 Відповісти
Орбану придётся слезть с путинского прутня,
чего он не хочет.
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24.10.2022 21:49 Відповісти
Бо гріє в усіх сенсах.
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24.10.2022 22:00 Відповісти
А що, тому чорбану вже щось підгорає, що воно знову розсмерділося?
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24.10.2022 21:50 Відповісти
Супер-відповідь!!!!!
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24.10.2022 21:50 Відповісти
Земан врешті-решт схаменувся, а цього, мабуть, свої приб'ють або посадять.
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24.10.2022 22:17 Відповісти
Їхні політики погано вчать історію. Вони знову і знову стають на сторону що програє.
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24.10.2022 22:20 Відповісти
при чем тут история - они все куплены кремлевскими фсб-шниками с потрохами и давно
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25.10.2022 01:55 Відповісти
Ви теж погано історію схоже знаєте.
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25.10.2022 02:32 Відповісти
я знаю прекрасно - только мафиози орбану похрен на историю - он получает деньги с кацапии
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25.10.2022 02:40 Відповісти
І 1847 забули. Хоча клялись, не забути
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24.10.2022 22:22 Відповісти
В центре Будапешта в воскресенье, 23 октября, состоялось многотысячное протестное шествие. В 66-ю годовщину Венгерской революцииПроходя по мосту через Дунай, протестующие держали транспаранты с надписью "Орбан, заблудись" и "Нет учителей, нет будущего"...(c)
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24.10.2022 23:23 Відповісти
Мабуть Орбан сподіваються на частину території України, якщо кацапи її захоплять, і що далі русня не піде, кончена тварина!
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24.10.2022 21:52 Відповісти
Срати на орбана. Він підарас.
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24.10.2022 21:53 Відповісти
"підарас" кажуть на вулиці. В наукових колах говорять "********". )))
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24.10.2022 22:39 Відповісти
А можна просто підорас без літературщини .
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24.10.2022 22:50 Відповісти
У Будапешті вийшло на вулиці 80 тисяч людей - посилали в сраку і Орбана, і москалів.
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24.10.2022 21:55 Відповісти
схоже мадьяри мазохисти, колись таке вже було
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24.10.2022 21:56 Відповісти
Безтолку всё это.Он сидит на крючке дуэта Путин-Могилевич.
Совместные дела- афёры начиная с 2000-х годов.
Могилевич в розыске по Интерполу, скрывался вначале
в Венгрии, а потом переехал в рф.
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24.10.2022 21:57 Відповісти
а еще Орбан "без стука" запросто приезжает в рашку - контролировать нефтяные и газовые потоки
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25.10.2022 01:56 Відповісти
Орбан - *****!!!
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24.10.2022 22:00 Відповісти
Не исключено что етот Януковощ именно етого и хочет
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24.10.2022 22:01 Відповісти
В том то и дело, что не будут танки ни в Будапеште, ни в Берлине, ни даже в Варшаве. Ни средств, ни сил, ни главное смысла. Они ведь так и говорят Европе: вы нам только Украину отдайте, а потом все будет по-прежнему: нефть, газ, торговля. Все как раньше, абсолютно, только без Украины.
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24.10.2022 22:09 Відповісти
Говорить-то они гворят, а вот что стоит за словами? СССР "распространил влияние (зачастую просто захватил терриории) на все континенты, кроме Австралии и Антарктиды.
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24.10.2022 22:14 Відповісти
единая рссия от владисвостока до лисссабона, слыхали? никогда не игнорируйте, что говорят эти придурки
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24.10.2022 22:40 Відповісти
Единая Европа все же. Так он в 2000 г говорил, когда только учился на *****. Им и Украина-то в смысле территорий не особо нужна была, это план Б. Главное, чтобы она не была успешным и при этом демократическим и ориентированным на Запад государством. То есть она может быть более-менее успешной, но не демократической и зависимой от раши, или демократической, но при этом разоренной и обезлюдевшей. Иначе пример нехорошийдля под самым носом получается.
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24.10.2022 22:55 Відповісти
ну а потом успешные страны Балтии не в тему, а потом поляков на место поставить...недооценивайте русских
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24.10.2022 22:58 Відповісти
Захарченко (чернозем ему стекловатой), кажись, Ламанш форсировал. А у кого там из них бабушка из Рейкьявика - уже не вспомню.
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24.10.2022 23:11 Відповісти
Знайшли кому вірити. Он Гітлер зпочатку казав, що тільки Австрію приєднає, бо там теж німці. І все. ПОтім Судети. А шоб лишнього разу не вставати - то і всю Чехословаччину. Але потім - ніні! От тільки поляки, нам не вистачає наземного коридора в Даньциг. Ах, даєте коридор? Пізно всралися, раніше треба було давати, а тепер вам кізда. Гей, Англія, Франція, чого нам воювати? У вас договір з Польщею, а тепер такої держави нема. Тобто і договора також. Давайте припиняємо все це і ось вам гарантія миру і територіальної цілісності.
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24.10.2022 22:46 Відповісти
Так-так! гітлер теж казав, ви мені тільки Судети поверніть і все! Як було далі всім відомо
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24.10.2022 23:43 Відповісти
Аппетит просыпается во время еды - почитайте наставление последнее для российских офицеров от шойгу - там четко записано, что после победы над Украиной и переделки украинцев в русских они вместе плечем к плечу пойдут против запада.
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24.10.2022 23:55 Відповісти
а что они уже победили или есть какие то к этому предпосылки?
нет просто очередной кацапский блеф и пестешь
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25.10.2022 01:58 Відповісти
Після громадянської війни 1918-1922, у більшовиків теж не було сил і засобів, але ж пізніше відбулись Польща та Фінляндія.
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25.10.2022 06:49 Відповісти
Будапешт має пам'ятати радянські танки.
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24.10.2022 22:11 Відповісти
Орбан, знаешь, как будет? Мы сдадимся московитам и вступим в их армию. А потом ... украинская армия пойдет на венгрию. Прикинь
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24.10.2022 22:13 Відповісти
угу і здохне під авіаударами авіації нато,ото посмієшся *****.орбан тому такий сміливий,що ніхера йому русня не зробить,як і всім іншим членам НАТО
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24.10.2022 22:40 Відповісти
Это было не обязательно сообщать цыгану
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24.10.2022 22:55 Відповісти
Та скільки можна! Мадяри не цигани. Швидше ханти-мансі та удмурти.
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25.10.2022 09:38 Відповісти
Я палитикой ни интирисуюсь
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25.10.2022 10:08 Відповісти
Якщо ми здамося і приєднаємось до їхньої армії, тоді буде велика така не просто *****, а піздіще усій зажирілій Європі і недодані нам Леопарди точно таки не допоможуть🤔🧐😁 Такий варіант не пробували європейці своїми закислими залишками мозгів прорахувати Правда тоді і Китай пілотко накриється
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24.10.2022 23:31 Відповісти
кацап ты не успеешь сдаться - тебя хаймарс быстрее убьет!
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25.10.2022 01:59 Відповісти
Колись король угорців Бела, відмовив Данилу Галицькому в військовій допомозі проти монголів.Мав надію відсидітися в горах. Та вже через короткий час, сам волав про допомогу. Та нікому вже було допомогти...
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24.10.2022 22:25 Відповісти
когда пришли за коммунистами - я промолчал. Я не был коммунистом....(с)
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24.10.2022 22:41 Відповісти
Комуняку на гіляку. Вірно що промовчав.
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24.10.2022 23:22 Відповісти
а дальше?
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24.10.2022 23:26 Відповісти
А далі, коли не стане комуняк, світ буде кращий.
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25.10.2022 00:07 Відповісти
Ну не вірю я, що всі угорці такі ********. Та уберіть уже цього орбана і живіть в цивілізованої світі
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24.10.2022 22:30 Відповісти
"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
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24.10.2022 22:38 Відповісти
Не знаю, за що Господь так покарав мадьярів, та й ліньки взнавати.
До дупи усіх пожирачів паприкашу.
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24.10.2022 22:39 Відповісти
"Якщо ми не зупинимо цей процес, то самі опинимося у війні, чого ми поки що не хочемо"

"Поки що"? Тобто не те, щоб зовсім не хотіли опинитися у війні, а лише слушний час ще настав? Ще одне хворе з всьо ідьот па плану, чи шо
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24.10.2022 22:58 Відповісти
Наслідки 1956-57 років для Угорців забуті….
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24.10.2022 22:58 Відповісти
Мразота Орбан пролізти зміг до ЄС й смердить як усе що має відношення до рюззкіх.
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24.10.2022 23:20 Відповісти
Орбаняку - копняк в сраку А потім традиційно,- на гиляку
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24.10.2022 23:35 Відповісти
Якби Захід с першого дня допомагав у повному обсязі, війна скічилась би за тиждень, Пуйло обісралось би у свій чемоданчик і пішло би на вічний відпочинок до свого поплічника у Мавзолей.
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25.10.2022 00:25 Відповісти
не бреши кацап ты сначала власть нормальнубю выбери
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25.10.2022 02:01 Відповісти
Якщо війна розповсюдиться на нато - то нато знищить армію росії на території України за день.
Якщо навіть українська армія російській навалює!
Того, що війна розповсюдиться на нато боїться тільки росія! Тому і транслює свої страхи через орбана!
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25.10.2022 00:51 Відповісти
бред сумашедшего
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25.10.2022 02:02 Відповісти
Не розумію Орбана, якщо він боїться війни або хоче бути на стороні московії то йому достатьньо вийти з ЄС і з НАТО і "мєчта єго осущєствитЦЦа..."
Або європейцям вже час заткнути йому пєльку....
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25.10.2022 00:52 Відповісти
орбан мафиози - ему насрать на венгрию - у него мутки с кацапскими ворами
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25.10.2022 02:03 Відповісти
Всі вже знають, що орбан це путінська проститутка.
Він що думає, що ще хтось його слова сприймає серйозно?
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25.10.2022 00:52 Відповісти
Коротенькая память вредна. Танки расейские 1956 года забылись...
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25.10.2022 16:53 Відповісти
 
 