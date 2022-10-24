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Ізраїль (1609) Резніков (1442)

Обговорили шляхи подальшої двосторонньої співпраці, - Резніков провів бесіду з міністром оборони Ізраїлю Ґанцем

олексій,резніков,бенні,ганц

Ситуація з безпекою в Україні та шляхи розвитку двусторонної співпраці стали предметом телефонної розмови очільників оборонних відомств України та Ізраїлю Олексія Резнікова та Бені Ґанца

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Facebook у понеділок.

"Міністри оборони України та Ізраїлю обговорили безпекову ситуацію в Україні та шляхи подальшого розвитку двосторонньої співпраці, під час сьогоднішньої телефонної розмови", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, сторони також обговорили надання гуманітарної та медичної допомоги нашій державі.

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Топ коментарі
+3
Ирану больше нечего скрывать
Иранские оппозиционные хакеры Black Reward слили в сеть гигабайты данных об иранской ядерной программе.
Сначала они поставили властям ультиматум с требованием освободить политзаключённых, однако время вышло, и они слили данные в сеть.
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24.10.2022 22:00
+1
Плодотворная работа подвалила Израилю...
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24.10.2022 22:08
+1
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24.10.2022 22:23
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Рамштайн.
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24.10.2022 21:56 Відповісти
Очередное ППР.
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24.10.2022 21:58 Відповісти
Ирану больше нечего скрывать
Иранские оппозиционные хакеры Black Reward слили в сеть гигабайты данных об иранской ядерной программе.
Сначала они поставили властям ультиматум с требованием освободить политзаключённых, однако время вышло, и они слили данные в сеть.
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24.10.2022 22:00 Відповісти
Плодотворная работа подвалила Израилю...
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24.10.2022 22:08 Відповісти
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24.10.2022 22:23 Відповісти
ран готовий направити групу військових експертів, щоб вони разом з українськими колегами вивчили ситуацію, пов'язану із твердженнями про застосування в Україні іранських безпілотників, - глава МЗС Ірану Хусейн Амір Абдоллахіан, повідомляє IRNA
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24.10.2022 22:24 Відповісти
Потом кацапы скажут: и эти нас победили?
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24.10.2022 22:03 Відповісти
возможно будущий премьер
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24.10.2022 22:25 Відповісти
Возможно поздравляю народ Израиля. Желаю успеха и процветания
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24.10.2022 22:32 Відповісти
жид з жидом поговорили
І хто буде оцінювати - жид
А славний український народ ... просто мовчить
Де Лідери українців - від ... до в"язня Бандери і Войовника Чорновола ?
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25.10.2022 01:58 Відповісти
 
 