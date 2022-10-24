Кримська платформа має сприяти визнанню Росії спонсором тероризму, - Стефанчук

Під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи необхідно максимально об’єднати зусилля задля того, щоб визнати Росію державою - спонсором тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук написав у Фейсбуці..

"На полях першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи маємо максимально об’єднати зусилля задля того, щоб визнати росію державою - спонсором тероризму; створити Спеціальний трибунал щодо злочинів рф проти України та компенсаційного механізму Україні; визнати злочини рф геноцидом українського народу; посилити санкційний тиск на рф", - зазначив Стефанчук.

Він подякував прем‘єр-міністру Хорватії Андрею Пленковичу за підтримку ініціативи провести саміт у Загребі та особисту участь у цьому форумі.

"Також під час зустрічі зі справжнім другом України подякував Хорватії за політичну, гуманітарну та військову допомогу", - додав Голова ВР.