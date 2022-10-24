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Кримська платформа має сприяти визнанню Росії спонсором тероризму, - Стефанчук

стефанчук

Під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи необхідно максимально об’єднати зусилля задля того, щоб визнати Росію державою - спонсором тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук написав у Фейсбуці..

"На полях першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи маємо максимально об’єднати зусилля задля того, щоб визнати росію державою - спонсором тероризму; створити Спеціальний трибунал щодо злочинів рф проти України та компенсаційного механізму Україні; визнати злочини рф геноцидом українського народу; посилити санкційний тиск на рф", - зазначив Стефанчук.

Він подякував прем‘єр-міністру Хорватії Андрею Пленковичу за підтримку ініціативи провести саміт у Загребі та особисту участь у цьому форумі.

"Також під час зустрічі зі справжнім другом України подякував Хорватії за політичну, гуманітарну та військову допомогу", - додав Голова ВР.

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відрізати дзюрульку? чисто миколаївське.
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24.10.2022 22:31 Відповісти
Кого спонсорує маасковія? Сама себе?
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24.10.2022 22:38 Відповісти
А ще треба визнати телемарафєт незаконною клоакою для промивання мізків і ввдмивання бабла.
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24.10.2022 22:47 Відповісти
Ну ось, 12-місний армійський намет перевели...
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24.10.2022 23:08 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.10.2022 23:40 Відповісти
Не спонсором терроризму, країною террористом. Стефанчук, ти рішення ПАРЕ читав?
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25.10.2022 01:30 Відповісти
Коли цей хряк з ВР заборонить в країні УПЦ МП ?
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25.10.2022 08:44 Відповісти
 
 