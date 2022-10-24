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Іран (1973) дрони (4297)

Іран заявляє про готовність розслідувати з Україною постачання Росії дронів і обіцяє "не залишитися байдужим"

іран

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан в понеділок вкотре заперечив, що Тегеран постачає Росії безпілотники для використання у війні проти України, й висловив готовність обговорити це питання на зустрічі з українськими представниками.

Заяву Аміра-Абдоллахіана цитують Mehr та Al-Arabiya, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

"Ми не надавали і не будемо надавати Росії ніякої зброї або безпілотників для використання у війні з Україною", – заявив глава іранського МЗС.

При цьому він зазначив, що "у нас багато співпраці з Росією, в тому числі в галузі оборони. У минулому ми брали і давали зброю з Росії і в Росію, але не під час війни в Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуже вірогідно, що Росія купує в Ірану дрони і ракети в обмін на сприяння ядерній програмі, - Зеленський

Хосейн Амір-Абдоллахіан повідомив, що в телефонній розмові з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем, яка відбулася нещодавно, він висловив готовність Ірану сформувати спільну дослідницьку групу з іранських та українських військових експертів для розслідування твердження про використання іранських безпілотників у війні в Україні.

Водночас він пообіцяв, що Іран відреагує в разі, якщо використання його безпілотників Росією буде доведене для іранської сторони.

"Якщо нам доведуть, що іранські безпілотники використовуються у війні в Україні проти людей, ми не повинні залишатися байдужими", – заявив він.

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При цьому на днях Іран рішуче засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до Організації Об'єднаних Націй розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.

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Топ коментарі
+31
ВОни думають, що якщо в рашки прокитило вісім років сцяти в очі всьому світу, то і в них прокатить. Але вони забувають, що вони - не рашка і проплачених німецьких презиків в них нема.
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24.10.2022 22:49
+16
Сюр
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24.10.2022 22:46
+16
Брешуть наче вони теж з 95 кварталу.
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24.10.2022 22:53
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Сюр
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24.10.2022 22:46 Відповісти
ВОни думають, що якщо в рашки прокитило вісім років сцяти в очі всьому світу, то і в них прокатить. Але вони забувають, що вони - не рашка і проплачених німецьких презиків в них нема.
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24.10.2022 22:49 Відповісти
Та ніхто навіть рашку не буде жаліти. Бізнес можна вести лише з надійними партнерами.
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24.10.2022 22:51 Відповісти
шкода тільки що багаті впливові забувають про це і часом спокушаються половити рибку в мутній водиці, думають що їх-то ніхто не намахає, а потім вже все.
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24.10.2022 22:54 Відповісти
" Бізнес можна вести лише з надійними партнерами"

Та ну. Бізнес можна вести з будьякими партнерами. Як тільки маржа буде перекривати ризики, так одразу і побіжуть. Он нещодавно нідерландця спакували, який в рашку чіпи перепродавав. Ви думаєте він не знав, що його можуть за яйки вхопити? Чи він був великий фанат кацапні? Ніфіга такого. Просто бабло.
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24.10.2022 23:03 Відповісти
Надійний партнер не означає високоморальний. Я мав на увазі великі гроші, десятки мільярдів. Важливо щоб сторони дотримувалися контракту. Якщо завтра тобі заявляють що угода буде на зовсім інших умовах, то такого партнера не можна назвати надійним.
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24.10.2022 23:06 Відповісти
З такими партнерами теж працюють. На трохи інших умовах ("зранку гроші, ввечирі стільці - а навпаки можна? - можна, але гроші наперед"(С)) плюс закладають всі кошти вирішення всіх можливих проблем в ціну. Це я так, навскидку.
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24.10.2022 23:15 Відповісти
Це великий геморой, вигода має бути просто шалена. Кацапи не можуть поставляти ресурси в обмін на повітря. Їм треба бабло, і чимало бабла. А як ви будете закладати ризики? Забрати гроші пуйла в Швейцарії, він вилізе і скаже що буде ядерна відповідь. Як можна тут закладати ризики. Якщо ми говоримо про компанії, тоді звісно можна через суд вибити все що завгодно. Проблема з кацапами в тому що їм байдужі всі норми права. Вони як свині ******* борсатися в багні.
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24.10.2022 23:29 Відповісти
Так, звичайно, все вірно. Геморой і все таке. Але якщо є можливість заробити бабла, то завжди знайдеться той, хто наплює на моральні принципи.
В конкретно випадку з ****** цілком ймовірний варіант, що він буде давати величезний дісконт, щоб тільки повернутися на ринки газу і нафти. І я можу закладатись на пляшку кефіра, що бажаючі торгувати з ним будуть. І досить вірогідний варіант, що трохи згодом серед бажаючих буде навіть Україна. Розкажуть по теліку шо це тіпа репарації і піпл схаває. Потім зроблять "кацапозєляенерго" і будуть через нього втридорога продавати Україні дисконтний газ. Щоб з ними не торгували, треба щоб ризики такі були, шо маржа від торговлі їх не перекриє.
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25.10.2022 00:21 Відповісти
З ****** ніхто торгувати не буде, він доживе до кінця війни. Єврова хоче і буде торгувати з кацапами. Але це будуть зовсім інші вожді кацапів. Я наприклад бачу декілька розвитків закінчення війни. В певних місцях є вилки, в деяких варіантах навіть по кацапам луплять США. Але у всіх сценаріях кацапи програють і виплачують репарації. Ви не подумайте війна ще буде не один місяць, але все йде до єдиного фіналу. Вони не можуть це змінити, вони вже це розуміють, тому стараються якось змінити перебіг подій. Всі їхні потуги з яз виглядають жалюгідно.
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25.10.2022 00:40 Відповісти
или чалму надень или сало выплюнь
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24.10.2022 22:47 Відповісти
Це піздец товаріщі!
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24.10.2022 22:47 Відповісти
Та все, пізно всралися. Тепер самі доводьте, шо ті дрони не ваші.
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24.10.2022 22:47 Відповісти
Та звісно, що вже ніхто і нічого не знайде. Як то кажуть - попереджений - озброєний. То Іран для того і попередили. А друге - все іде через Китай, можливо - Казахстан ненавмисно в цьому допомагає.
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24.10.2022 22:48 Відповісти
Шо, ганчіркоголові: "Слава аллахові" чи "Україна акбар"?
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24.10.2022 22:49 Відповісти
Я думал лжывей кацапов никого нет.
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24.10.2022 22:51 Відповісти
а лживей кацапов никого и нет )))
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24.10.2022 23:08 Відповісти
Тобто іран намагається в семантику - для війни не давали, а дали для апіраціі, проти людей не давали, а дали проти чогось іншого, расії не давали, а дали сирії чи бєлокацапам чи ще комусь
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24.10.2022 22:51 Відповісти
давали бульбофюреру для боротьби з колорадським жуком.
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24.10.2022 23:46 Відповісти
"Якщо нам доведуть, що іранські безпілотники використовуються у війні в Україні проти людей, ми не повинні залишатися байдужими", - заявив він.

 Це як??? Привезти їж до прифронтового міста, дочекатися атаки дронів, а потім вивести на вулицю і показати, як вони літають над ними? А потім показово збити і продемонструвати уламки? Так вони скажуть, що там "Герань 2" написано.
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24.10.2022 22:52 Відповісти
залишити на самому високому місці, най на атаку своїх дронів зблизька помилуються.
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24.10.2022 22:56 Відповісти
Брешуть наче вони теж з 95 кварталу.
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24.10.2022 22:53 Відповісти
Зараз ще лука на мапі покаже, що в Білорусі нема інструкторів по шахедам з Ірану.
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24.10.2022 22:54 Відповісти
Ще може санкції Іран накладе на рашку і припинить постачання зброї)
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24.10.2022 22:54 Відповісти
Я звісно не сумніваюсь, що Іран, поставляв безпілотники росії, але все таки я не можу зрозуміти, а навіщо це Ірану? Ну от навіщо йому в це лізти? Гроші? Не така вже і велика сумма, навіть якщо їх 1000 продати. Та і Іран, не така вже і бідна країни.
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24.10.2022 22:54 Відповісти
говорят за яд. технологии....
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24.10.2022 22:56 Відповісти
Технології ЯЗ, яких США Іран позбавили. Або ж - кацапи дали саму бомбу. Якщо скоро будуть вибрики Ірану до Ізраілю - то така версія може бути.
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24.10.2022 22:58 Відповісти
***** чогось аятолам наобіцяв. Цікаво, чого саме...
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24.10.2022 22:59 Відповісти
Іран воює з США, з Заходом. ***** каже, що воює з Заходом. А Україна захищає західну цивілізацію.
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24.10.2022 23:21 Відповісти
Все це дурня:
По-перше, в Ірані чудово знають, що представляє собою їх дрон і прекрасно розуміли, що суттєво на військові дії ці дрони не вплинуть аж ніяк, а призведуть лише до смертей мирного населення.
По-друге, ця дурня, що немовби росія воює із заходом, підходить тільки ватнікам з россії, в Ірані, ну як мінімум, в керівництві цієї країни, прекрасно знають, що росія воює з Україною, а не з НАТО, або заходом, а якщо б росія дійсно воювала з заходом, то лінія фрону проходила б десь поблизу Хабаровська ;
По-третє, не потрібно вважати іранське керівництво дебілами! Диктаторами? Так, можливо! Терористами? Так, можливо! Корупціонерами та казнокрадами? Так, можливо. Але не дебілами. Звісно, на мирних Українців ім пох, так само, як і на українських дітей. Абсолютно все одно, скільки нас загине, чи не загине жоден. Але У всьому повинен бути зиск, та якась мета. В Ірані, не могли не розуміти(підкреслюю вони не дебіли), що поставка дронів росії, для атак по мирному населенню та інфраструктурі, дуже швидко спливе і за це будуть санкції. Жорсткі санкції. Потенційний прибуток, буде в рази, якщо не на порядок меншим за потенційні втрати(фінансові, репутаційні, дипломатичні), які обов'язково послідують від санкції.
В Ірану не прості відносини, майже з усіма сусідами, можливо, крім Вірменії. Країна під міжнародними санкціями. Фактично у стані війни і Ізраїлем, в майбутньому потенційно у стані війни з Азербайджаном. Революційна ситуація в країні. У них, велика купа власних проблем. Це не їх війна (російско-Українська) і їм не має ніякого сенсу вмішуватись в неї, тим паче на стороні країни, яка пограє війну, тим паче перед ймовірною угодою з США/ЕС по ядерній програмі.
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24.10.2022 23:51 Відповісти
Щось ви у своїх аргументах геть заплутались.
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25.10.2022 00:33 Відповісти
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25.10.2022 11:12 Відповісти
они еще и издеваются над нами...за сбитый МАУ они тоже не залишилися байдужими?
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24.10.2022 22:55 Відповісти
беняпоц, там залишився не байдужим, судячи з відсутності скиглення про гроші.
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25.10.2022 11:14 Відповісти
Нє, ну ви таке бачили? Мопєд нє мой, я просто размєстіл обьявлєніє продал єво кому угодно, но нє расіі
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24.10.2022 22:55 Відповісти
Не исключаю, что орки просто купили у ирана лицензию/документацию и часть спецов, а производят их действительно у себя. Та же схема, что ранее с израильскими БПЛА.
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24.10.2022 22:55 Відповісти
Там стоят достаточно дорогие, хотя и не уникальные, процессора и GPS ресиверы, разработки американских компаний. Даже если нет серийных номеров, то по номеру партии возможно отследить конечного потребителя.
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24.10.2022 23:21 Відповісти
Модуль GPS можно выдернуть из любого смартфона. Стоит это копейки. Мотор простейший, пропеллер (как я читал) деревянный! Сам корпус и система управления рулями - не знаю, но думаю тоже самая дешманская - высший пилотаж дронам не нужен.
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24.10.2022 23:26 Відповісти
В сети ходит отчет о разборке одного из захваченых дронов, найдите, почитайте, не пожалеете. Там все на сделано на довольно высоком уровне массового производства, никакой наколеночной самодеятельности, плата ALTERA контроллера вообще родной Интеловской сборки.
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24.10.2022 23:43 Відповісти
Охотно верю. Я не имел ввиду "выдернуть из смартфона" буквально
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25.10.2022 00:04 Відповісти
Во-первых там не GPS, а GNSS. Во-вторых то что уже прилетело явно не выдернуто из любого смартфона, а получено по легальным каналам постваок и эти каналы не так уж сложно отследить при согласии правообладателя лицензии на производство.
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25.10.2022 00:39 Відповісти
О?!! Схоже що хуцпа є "чеснотою" іранців!
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24.10.2022 22:55 Відповісти
Вони ще не виплатили за збитий Український пасажирський літак!!!
Чергове лайно від рашистів!!
Пильнуймо Україну від ***** та ************!
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24.10.2022 22:56 Відповісти
вірити владі Ірану, яка вбиває іранських дітей? як вони заради своєї влади своїх не жаліють, що їм наші.
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24.10.2022 22:57 Відповісти
Шо сі почало...
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24.10.2022 22:58 Відповісти
А сі почав пошук дурників, яким можна вішати на розлогі вуха іранську локшину
вже ж один раз номер пройшов, зелені дурники обісрались з розслідуванням збитого лайнера, то чому не спробувати ще раз?
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24.10.2022 23:27 Відповісти
бородачі мракобіси вже нарозслідували по заказу кацапів збиття українського пассажирського літака, по безпілотнікам вони також є зацікавленою особою-злочинцем і допуску мати не повинні. Єдине що у них получається це постачати знаряддя злочинів військовому злочинцю мордору і вішати на автокрані чемпіона світу по боротьбі.
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24.10.2022 22:59 Відповісти
москаликi както тоже хотели участвовать в расследовании MH17 и очень обижались когда их накуй послали
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24.10.2022 22:59 Відповісти
Дурачка вмикають. У ***** навчились:"анастамнєт, авидакажітє". Цікаво, наші дурники поведуться?
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24.10.2022 23:00 Відповісти
Розмістити іранців на усіх об'єктах енергетичної інфраструктури. Так би мовити у перших рядах, для найкращого огляду.
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24.10.2022 23:00 Відповісти
Иранским свиньям веры нет
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24.10.2022 23:01 Відповісти
Та ви шо? І компенсація буде? Згиньте разом з росіяньцями
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24.10.2022 23:02 Відповісти
Конечно, когда уже нет завода по производству беспилотников доказать будет сложнее.
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24.10.2022 23:07 Відповісти
куда він міг дітись? тільки не говори про якийсь там філіал в сірії, який ні на що не впливав.
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25.10.2022 00:07 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3375714/izrayil_rozbombyv_mistse_zbyrannya_iranskyh_droniv_u_syriyi_sohr
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25.10.2022 03:27 Відповісти
Клоуни
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24.10.2022 23:08 Відповісти
Вони таким чином хочуть з офіційного Ірану перекласти провину на КВІР (Корпус вартових ісламської революції) і ми тут як би ні до чого.
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24.10.2022 23:08 Відповісти
******... спс...поржал...
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24.10.2022 23:09 Відповісти
Ето какой то пздц. А транспортные самолеты которые из Ирана на рашку зачастили именно в тот момент когда на рашке появились беспилотники ето просто случайность?
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24.10.2022 23:09 Відповісти
Так, як з МАУ допомагали?
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24.10.2022 23:11 Відповісти
Очень, очень интересное заявление. Иран категорически возражает против разследования комисией ООН, но согласен на Украино-Иранскую комисию. Что бы это значило? Попытка откупиться, чтобы уйти от санкций за нарушение решенй Совбеза ООН? Россия уже не крышует ?
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24.10.2022 23:11 Відповісти
Я уже теряюсь: "ихтамнет" - это слово кацапского происхождения или иранско-террористического?
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24.10.2022 23:11 Відповісти
Шо, финики и орешки будет продавать некому ?

а кто сбил МАУ и ни фига не расследовал ? А Украина финики продолжала покупать и продавать Ирану зерно ?
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24.10.2022 23:14 Відповісти
Нахер ідіть! Розслідувать повинні незалежні європейські професіонали, а не зелена шобла з іранцями. Досить уже нарозслідували по збитому пасажирському лайнеру.
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24.10.2022 23:17 Відповісти
вони вже нарозслідували збиття Боїнгу МАУ - навіть спільно з Україною, Канадою і Швецією. Проходили, бачили. Навчені.
Щоправда, не знаю, чи навчені ЄрЗе - але то вже інша констинстенція.
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24.10.2022 23:18 Відповісти
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24.10.2022 23:30 Відповісти
Бджоли проти меду...Іншалла
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24.10.2022 23:43 Відповісти
Заявили готовність щоб затягнути час, бо поки іде розслідування санкції не введуть.
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24.10.2022 23:48 Відповісти
Якщо не давали,то хай доказують,хай розслідують як то до кацапів попало. А якщо не хочуть бути байдужими, то хай дають технології протидії, блокування, знищення того свого непотрібу.
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24.10.2022 23:53 Відповісти
Бородатый бармалей будет качать своей балдой в полотенце и удивляться "а кто же это сдееелал ?"
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25.10.2022 00:01 Відповісти
посилати іранських передастів свиням в дупу... "розслідувати вони хочуть" - юродиве словоблудіє...
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25.10.2022 00:03 Відповісти
Иранцы делают ставку на то, что все беспилотники взорвутся и доказательств не будет. Неужели так сложно его зацепить тросом с крюком, отбить винт и пробить крыло с бензобаком ?
И потом приводнить на парашюте.
Взрыв в воде может будет, а может и нет.
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25.10.2022 00:08 Відповісти
Та їх вже і так назбивали нерозірвавшихся вагон і кравчучку зверху.
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25.10.2022 00:25 Відповісти
Тоді зібрати гучну пресконфкренцію для західних ЗМІ.
Гарненько усе показати.
А іранці прочитають у новинах.
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25.10.2022 00:40 Відповісти
Шановний пан дозволяє собі давати поради "найвеличнішому лідеру **********" (С)? Неначасі
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25.10.2022 00:54 Відповісти
Знову курва, "ваши доказательства не доказательства".Срані брехливі перси
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25.10.2022 00:23 Відповісти
Вони вже "розслідування" по збиттю літака МАУ провели.
Дякуємо, НЕ потрібно!
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25.10.2022 03:37 Відповісти
Зеля ж перший сказав що це була технічна аварія. Це дало сміливості іранцям брехати далі.
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25.10.2022 08:35 Відповісти
Вони і зараз чекають що Зеля погодиться з ними.
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25.10.2022 08:39 Відповісти
Як зі збитим літаком співпрацювали?
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25.10.2022 08:13 Відповісти
 
 