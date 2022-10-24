Іран заявляє про готовність розслідувати з Україною постачання Росії дронів і обіцяє "не залишитися байдужим"
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан в понеділок вкотре заперечив, що Тегеран постачає Росії безпілотники для використання у війні проти України, й висловив готовність обговорити це питання на зустрічі з українськими представниками.
Заяву Аміра-Абдоллахіана цитують Mehr та Al-Arabiya, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".
"Ми не надавали і не будемо надавати Росії ніякої зброї або безпілотників для використання у війні з Україною", – заявив глава іранського МЗС.
При цьому він зазначив, що "у нас багато співпраці з Росією, в тому числі в галузі оборони. У минулому ми брали і давали зброю з Росії і в Росію, але не під час війни в Україні".
Хосейн Амір-Абдоллахіан повідомив, що в телефонній розмові з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем, яка відбулася нещодавно, він висловив готовність Ірану сформувати спільну дослідницьку групу з іранських та українських військових експертів для розслідування твердження про використання іранських безпілотників у війні в Україні.
Водночас він пообіцяв, що Іран відреагує в разі, якщо використання його безпілотників Росією буде доведене для іранської сторони.
"Якщо нам доведуть, що іранські безпілотники використовуються у війні в Україні проти людей, ми не повинні залишатися байдужими", – заявив він.
При цьому на днях Іран рішуче засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до Організації Об'єднаних Націй розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.
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Та ну. Бізнес можна вести з будьякими партнерами. Як тільки маржа буде перекривати ризики, так одразу і побіжуть. Он нещодавно нідерландця спакували, який в рашку чіпи перепродавав. Ви думаєте він не знав, що його можуть за яйки вхопити? Чи він був великий фанат кацапні? Ніфіга такого. Просто бабло.
В конкретно випадку з ****** цілком ймовірний варіант, що він буде давати величезний дісконт, щоб тільки повернутися на ринки газу і нафти. І я можу закладатись на пляшку кефіра, що бажаючі торгувати з ним будуть. І досить вірогідний варіант, що трохи згодом серед бажаючих буде навіть Україна. Розкажуть по теліку шо це тіпа репарації і піпл схаває. Потім зроблять "кацапозєляенерго" і будуть через нього втридорога продавати Україні дисконтний газ. Щоб з ними не торгували, треба щоб ризики такі були, шо маржа від торговлі їх не перекриє.
Це як??? Привезти їж до прифронтового міста, дочекатися атаки дронів, а потім вивести на вулицю і показати, як вони літають над ними? А потім показово збити і продемонструвати уламки? Так вони скажуть, що там "Герань 2" написано.
По-перше, в Ірані чудово знають, що представляє собою їх дрон і прекрасно розуміли, що суттєво на військові дії ці дрони не вплинуть аж ніяк, а призведуть лише до смертей мирного населення.
По-друге, ця дурня, що немовби росія воює із заходом, підходить тільки ватнікам з россії, в Ірані, ну як мінімум, в керівництві цієї країни, прекрасно знають, що росія воює з Україною, а не з НАТО, або заходом, а якщо б росія дійсно воювала з заходом, то лінія фрону проходила б десь поблизу Хабаровська ;
По-третє, не потрібно вважати іранське керівництво дебілами! Диктаторами? Так, можливо! Терористами? Так, можливо! Корупціонерами та казнокрадами? Так, можливо. Але не дебілами. Звісно, на мирних Українців ім пох, так само, як і на українських дітей. Абсолютно все одно, скільки нас загине, чи не загине жоден. Але У всьому повинен бути зиск, та якась мета. В Ірані, не могли не розуміти(підкреслюю вони не дебіли), що поставка дронів росії, для атак по мирному населенню та інфраструктурі, дуже швидко спливе і за це будуть санкції. Жорсткі санкції. Потенційний прибуток, буде в рази, якщо не на порядок меншим за потенційні втрати(фінансові, репутаційні, дипломатичні), які обов'язково послідують від санкції.
В Ірану не прості відносини, майже з усіма сусідами, можливо, крім Вірменії. Країна під міжнародними санкціями. Фактично у стані війни і Ізраїлем, в майбутньому потенційно у стані війни з Азербайджаном. Революційна ситуація в країні. У них, велика купа власних проблем. Це не їх війна (російско-Українська) і їм не має ніякого сенсу вмішуватись в неї, тим паче на стороні країни, яка пограє війну, тим паче перед ймовірною угодою з США/ЕС по ядерній програмі.
размєстіл обьявлєнієпродал єво кому угодно, но нє расіі
Чергове лайно від рашистів!!
Пильнуймо Україну від ***** та ************!
вже ж один раз номер пройшов, зелені дурники обісрались з розслідуванням збитого лайнера, то чому не спробувати ще раз?
а кто сбил МАУ и ни фига не расследовал ? А Украина финики продолжала покупать и продавать Ирану зерно ?
Щоправда, не знаю, чи навчені ЄрЗе - але то вже інша констинстенція.
И потом приводнить на парашюте.
Взрыв в воде может будет, а может и нет.
Гарненько усе показати.
А іранці прочитають у новинах.
Дякуємо, НЕ потрібно!