Іран заявляє про готовність розслідувати з Україною постачання Росії дронів і обіцяє "не залишитися байдужим"

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан в понеділок вкотре заперечив, що Тегеран постачає Росії безпілотники для використання у війні проти України, й висловив готовність обговорити це питання на зустрічі з українськими представниками.

Заяву Аміра-Абдоллахіана цитують Mehr та Al-Arabiya, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

"Ми не надавали і не будемо надавати Росії ніякої зброї або безпілотників для використання у війні з Україною", – заявив глава іранського МЗС.

При цьому він зазначив, що "у нас багато співпраці з Росією, в тому числі в галузі оборони. У минулому ми брали і давали зброю з Росії і в Росію, але не під час війни в Україні".

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Хосейн Амір-Абдоллахіан повідомив, що в телефонній розмові з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем, яка відбулася нещодавно, він висловив готовність Ірану сформувати спільну дослідницьку групу з іранських та українських військових експертів для розслідування твердження про використання іранських безпілотників у війні в Україні.

Водночас він пообіцяв, що Іран відреагує в разі, якщо використання його безпілотників Росією буде доведене для іранської сторони.

"Якщо нам доведуть, що іранські безпілотники використовуються у війні в Україні проти людей, ми не повинні залишатися байдужими", – заявив він.

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При цьому на днях Іран рішуче засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до Організації Об'єднаних Націй розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.