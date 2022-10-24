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Росію очікують серйозні наслідки, якщо вона застосує в Україні "брудну бомбу", - Держдепартамент США

прайс

Росію очікують серйозні наслідки, якщо вона застосує, так звану, "брудну бомбу" або ядерну зброю в Україні.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу для журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ви чули це не лише від нас, але й від наших європейських союзників, - світ буде чітко бачити будь-які спроби Росії використати обвинувачення як привід для ескалації. Ми хочемо, щоб це було чітко зрозуміло із наших телефонних перемовин та спільних заяв, виданих сьогодні та вчора. Ми хочемо надіслати дуже чіткий сигнал, що будь-яка така спроба буде очевидною для нас та не обдурить світ", - наголосив речник Державного департаменту США.

Однією із причин таких занепокоєнь Прайс назвав історію попередніх заяв та подальших вчинків Москви.

"Ми, на жаль, добре знайомі, так само як і увесь світ, із риторикою Кремля. Ми наголошували на цьому перед 24м лютим. І продовжуємо наголошувати зараз. Окрім того, ми бачимо послужний список (Росії - ред.), який підтверджує нашу позицію. Очевидно, що в цьому випадку ми стурбовані, що неправдиві обвинувачення Кремля можуть бути використані як привід для подальшої російської ескалації. І ми дуже чітко висловили це занепокоєння. Ми чітко дали зрозуміти, що ми відкидаємо будь-які потенційні спроби Росії використати привід для ескалації цього конфлікту", - сказав Прайс.

Водночас Прайс заявив, що США не бачать необхідності змінювати рівень готовності своїх ядерних сил і не мають свідчень того, що Росія готується до застосування ядерної зброї.

Також читайте: Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну через брехню РФ про "брудну бомбу". Гроссі погодився

Щодо ймовірного використання ядерної зброї або "брудної бомби", за словами Прайса, це призведе до "тяжких наслідків", але не уточнив яких.

"Ми дотримуємося дуже чіткої позиції із росіянами. Ми також дуже чітко заявляємо нашу позицію публічно усьому світу. Окрім того, ми дуже чітко говоримо з росіянами в приватних розмовах про тяжкі наслідки, до яких може призвести використання ядерної зброї. Але я не збираюся зараз зважувати усі можливі гіпотези. Безсумнівно, це було би іще одним прикладом жорстокості президента Путіна, якби він застосував так звану "брудну бомбу". Але це призвиде до наслідків для Росії, незалежно від того, використає він "брудну бомбу" або ядерну"- наголосив редчник Дрежавного департаменту США.

Також читайте: Твердження Росії про українську "брудну бомбу" абсурдні, - Столтенберг

Нагадаємо, протягом неділі міністр оборони РФ Сергєй Шойгу зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО - Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". А в понеділок глава Генштабу РФ Валерій Герасімов провів аналогічні телефонні розмови з британським і американським колегами.

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Топ коментарі
+10
Да им похер. Эти самые "серйозні наслідки" нужны еще три месяца назад... До захвата ЗАЭС и так далее. Панькаются с чуркобесами. Это всегда одинаково заканчивается, к сожалению.
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24.10.2022 23:10
+9
ЗАЕС клоун здав без бою, як і увесь південь
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24.10.2022 23:17
+6
Світ ще не зрозумів, з ким вони мають справу. І ось це - найбільша проблема.
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24.10.2022 23:12
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Да им похер. Эти самые "серйозні наслідки" нужны еще три месяца назад... До захвата ЗАЭС и так далее. Панькаются с чуркобесами. Это всегда одинаково заканчивается, к сожалению.
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24.10.2022 23:10 Відповісти
ЗАЕС клоун здав без бою, як і увесь південь
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24.10.2022 23:17 Відповісти
Так что ж не пішов захищати ЗАЕС и Південь? Диванні експерти такі сміливі. Вступайте до ЗСУ і на передку не словом, А ділом!
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24.10.2022 23:48 Відповісти
Пілотка, ти що тут робиш??? І час реєстрації видає курсу.
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25.10.2022 00:52 Відповісти
куди було йти кол війська рф йшли парадом через розмінований чонгар прямо на заес влада говорила війни не буде да і атомні станції обороняє нацгвардія.
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25.10.2022 07:31 Відповісти
🤖🤢, Это ответственность государства - обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ‼️ПРЕДУПРЕЖДАЛИ 28 раз , но агент "КОЗЫРЬ",из кожи вон лез , исполняя договорняк оманский ,за месяц до вторжения ,сплошные гульки -Гута ,Буковель с Каламойшей , демченко …
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25.10.2022 10:33 Відповісти
Обажаю Держдепартамент США. Как сказал - так сделал
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24.10.2022 23:11 Відповісти
Ага, вони дуже серйозно попереджають про найсерйозніші наслідки. А що саме мається на увазі? Невже Байден знову назве хутіна паганим словом?
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25.10.2022 00:15 Відповісти
Я иногда имею в постах срытый сарказм. Только больше никому не говори
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25.10.2022 00:22 Відповісти
Я не розгледіла. Навіщо було так глибоко закопувати?
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25.10.2022 00:36 Відповісти
Это токо для таких, как Вы, мадам. Понимающих, так сказать
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25.10.2022 00:39 Відповісти
Благодарю, месье
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25.10.2022 00:48 Відповісти
Уплыл на веслах. Энергично
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25.10.2022 00:57 Відповісти
Світ ще не зрозумів, з ким вони мають справу. І ось це - найбільша проблема.
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24.10.2022 23:12 Відповісти
зрозумів, але вони вірять у свою надперевагу, і це помилка. Як і казати, що Україна, вже, наближаєьбся до перемоги (українці так думають).
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24.10.2022 23:19 Відповісти
Який світ? - у статті про Держдеп США. США знають с ким вони мають справу. І для США не має ніякої проблеми. Д
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24.10.2022 23:22 Відповісти
Застосує. І нічого московії за це не буде. Хіба що недієві санкції проти не зрозумілих свинособак
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24.10.2022 23:21 Відповісти
не гони беса бот - твои кацапы зассцут применять ядерное - иначе они давно бы уже это сделали
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25.10.2022 02:11 Відповісти
Рашисты убивают ,терроризируют , шантажируют ,угрожают , разве не заслуживает ,чтобы ликвидировать всю их армию , до того как они действительно применят ЯО
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25.10.2022 10:41 Відповісти
Коли заарештують рахунки пуйла на сотні мільярдів? В мокшанського генералітету теж бабло і нерухомість по світу розкидані.
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24.10.2022 23:22 Відповісти
Не все тут просто с арестом. Ведь бабло не лежит мешками. Деньги работают эти в ихней экономике. Воровские режимы как бы выгодны их экономике. Если коротко и просто. Заморозить не выгодно. А конфисковать судом, так такие процессы идут даже и по 10 лет и более--- хрен- на- ны!
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25.10.2022 10:15 Відповісти
Не тужся, буряте - свинособачу не розумію.
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25.10.2022 14:15 Відповісти
А тим часом ліберальні демократи-сенатори закликають байдена тиснути на нас задля припинення вогню, світ повен лайна, жаль тільки що розхльобувати нам.
Liberal Democrats call on Biden to shift Ukraine strategy and negotiate directly with Russia
"Given the destruction created by this war for Ukraine and the world, as well as the risk of catastrophic escalation, we also believe it is in the interests of Ukraine, the United States, and the world to avoid a prolonged conflict," the group, led by Congressional Progressive Caucus chairwoman Pramila Jayapal, https://progressives.house.gov/_cache/files/5/5/5523c5cc-4028-4c46-8ee1-b56c7101c764/B7B3674EFB12D933EA4A2B97C7405DD4.10-24-22-cpc-letter-for-diplomacy-on-russia-ukraine-conflict.pdf write in the letter . "For this reason, we urge you to pair the military and economic support the United States has provided to Ukraine with a proactive diplomatic push, ********** efforts to seek a realistic framework for a ceasefire."
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24.10.2022 23:34 Відповісти
Ну так все правильно говорят. Дипломатическое решение может быть и таким - "рашка - нахер обратно за поребрик, репатриации, запрет поставок техники сложнее молотка, продовольствие в обмен на ядерное оружие." Тоже норм дипломатия...
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25.10.2022 00:12 Відповісти
Брудні політичні ігрища. Якби демократ Байден почав постачання зброї іще в травні, то війна б уже закінчилась. Тепер вони заявляють, що республіканці взагалі припинять допомогу, бо тож республіканці. Закликають до переговорів хоч і бачать, що хутін не бажає ніяких премовин. І після цього перекладають відповідальність на Зеленського "Коли він вирішить, що готовий до переговорів" https://www.cnn.com/2022/10/24/politics/congress-democrats-reaction-ukraine-strategy/index.html
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25.10.2022 00:29 Відповісти
брудный твой тупой троллинг и бред кацапский
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25.10.2022 02:12 Відповісти
Кацапський-то "вагомий аргумент". А по суті?
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25.10.2022 02:14 Відповісти
ты написала бред собачий якби .. то война закончилась!
ты просто такая тупая троллиха что не понимаешь - пока не перебиты все боеспособные части кацапии, пока не сбиты основные ракеты - война не могла закончится
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25.10.2022 02:24 Відповісти
От де вас таких виробляють, вирощують та складують? Хамське бидло, що поняття не має про цивілізоване спілкування у соцмережах. Користуєшся тим, що у відповідь не одержить в пельку. То хто ти? До речі, як там в Румунії? Спокійно? А як втікав? Які зараз розцінки для сцикунів як ти? А може ти взагалі бурят на зарплаті
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25.10.2022 16:38 Відповісти
дело в том что с ботами по другому спiлкуватися не можливо - а если тьі не бот а просто тупая или косишь под дурочка - тогда тебе нужно молчать и слушать что умные люди пишут ..
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26.10.2022 00:35 Відповісти
Умные люди?То ви іще і нарцис, пане? То скільки платив за перетнути кордон? "Патріот" чорноротий?
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26.10.2022 00:50 Відповісти
если ты кремлевская подстилка - трампистка то заслуживаешь на черный рот это же не тебя бомбят каждый день не твои дети в подвалах трясуться от каждого баха не твоих граждане тысячами гибнут под ракетами -поэтому тебе с твоим трампом или ублюдком Tucker Carlson - нужно заткнутся и ничего не писать про Украину
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26.10.2022 01:23 Відповісти
В Румуніі сильні обстріли, сцикунн?
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26.10.2022 02:35 Відповісти
тупая **** у меня vpn
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26.10.2022 11:46 Відповісти
То можеш ідентифікуватись , якщо забажаєш. А чому в Києві а не на передовій? Можеш не відповідати. Бо твій «фронт» пролягає через компьютер. Маєшь такого брудного язика та стільки отрути, що можеш іх використовувати як зброю масової поразки. Подумай над цією пропозицією та скоригуй ціль для атак. Або просто звернись до спеціалістів, бо нездатність стримувати емоції перетвориться на безпідставну агресію та небезпечну для оточування поведінку. Хай щастить
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26.10.2022 15:23 Відповісти
ты тупая кацапская овца ты кто такая что бы мне предьявы кидать? - подьезжай в Киев я тебе покажу и фронт и передовую - скотина кремлевская
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26.10.2022 18:07 Відповісти
Бидло невеліковне під маскою патріота. Мозок лікуй
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26.10.2022 18:57 Відповісти
Хворий на всю голову. Хамло невиховане. Що ж тебе примушує повертатись та іще помиів лити із гнилого нутра? Ти цим підживлюєшся?Прийди вже до одностайної думки: чи ти мене запрошує до Києва «Фсе показать-доказать-рассказать», чи не хочеш мене бачити взагалі? У тебе певно роздвоєння особистості, що я вже припускала. Іди , болєзний, до лікаря. Після Кириловки полегшає однозначно
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26.10.2022 23:38 Відповісти
подьеть трепло в Киев я тебе расскажу свинья
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26.10.2022 11:47 Відповісти
А те що ви викладаєте - маніпуляця. Якби да каби. Якби ще в квітні 21, коли кацапи вперше розгорнули свої війська на кордоні, Зеленський згодився поїхати до Вашингтону вклонитися, до 22 вже натягали б певний запас, що не в Україну, то до Європи. Натомість сама термінова логістика зброї через океан зараз коштує 20% від її вартості. Одна справа віддавати наявне зі складів. Інша - витрачати гроші на авіаційні перевезення. Зеленський же в той час крав гроші на дорогах а в січні обіцяв українцям шашлики. В 22 в травні в Конгресі тільки но й склався косенсус щодо поставок. Та й до того Пентагон, а не Зеленський збирав доступні радянські системи, які без зайвого клопоту можна було швидко поставити у військо і не витрачати час на оснащення, навчання і злагодження підрозділів. А те що ліваки всунули носа куди не слід, його їм швидко прищемили. Нагадаю, що дискурс про перемовини з кацапами йде не від Байдена, а від трампістів.
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26.10.2022 01:53 Відповісти
Якщо вам подобаеться вважати брехню за правду, то і далі насолоджуйтесь процесом
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26.10.2022 02:37 Відповісти
Брехня завжди проголошує себе голою правдою. Хоч і виглядає вдягненою в її найкращі одежі.
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26.10.2022 04:01 Відповісти
А тим часом, санкції ніхєра не діють! Нафта з газом течуть, аж бігом! Мільярди до *********** кишені течуть, ще скоріше!! Україна руйнується... Українці гинуть!!!
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25.10.2022 05:32 Відповісти
Бункерный фюрер давно ударился в мистику, а сегодня солнечное затмение, так что вполне можно ожидать от него очередной пакости!
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25.10.2022 09:58 Відповісти
ну и где пакость? терпло
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26.10.2022 11:49 Відповісти
в ветке вражеские боты
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25.10.2022 10:14 Відповісти
Отже, після ядерних загроз 🐷🐶 перейшли до того, що взагалі за усіма межами: брудної бімби.
Лет ми спик фром май харт: сивилизед ворлд, дидэнт ю андерстуд зе симпле факт виз вот ю дил? Донт ю трай ивен ту кол апон зеир санити. Зере из ноу боттом ин раша. Эвритайм ю рич сам фирм сурфэйс, сомбади из кнокинг фром белоу. Бикоз раша из рили *******́л.
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25.10.2022 10:28 Відповісти
а зараз, коли нищать Україну та українців будуть поки що "несерьозні"? ви там геть подуріли, янкі? хоч і дякуємо за допомогу....
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25.10.2022 10:31 Відповісти
Украину нищать не американцы тупой ты бот кацапский
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26.10.2022 11:50 Відповісти
 
 