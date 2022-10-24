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армія рф (16162) крилаті ракети (1057)

Знайдений секретний підрозділ армії РФ, який наводить ракети на цілі в Україні, - журналістське розслідування . ФОТОрепортаж

Наведенням російських ракет на цілі в Україні займається спеціальний підрозділ у складі Головного обчислювального центру (ГОЦ) Збройних сил Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів Bellingcat, The Insider та Der Spiegel.

Журналісти проаналізували дані тисяч випускників спеціалізованих військових вишів.

ГОЦ, куди пішли служити деякі з них, видався розслідувачам саме тим місцем, де можуть займатися обчисленням траєкторій для ракет.

Щоби перевірити цю гіпотезу, вони вивчили метадані телефонних розмов начальника центру генерал-майора Роберта Баранова.

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Аналіз його дзвінків з 24 лютого до кінця квітня 2022 року засвідчив: щоразу перед запусками крилатих ракет йому дзвонили з одного конкретного номера, який належить полковнику Ігорю Багнюку, зареєстрованому за адресою ГОЦ.

Потім журналісти вивчили метадані дзвінків самого Багнюка та виявили, що він інтенсивно спілкується з понад 20 військовими інженерами та айтівцями з ГОЦ. На основі кластерів з дзвінків, що повторюються, вони ідентифікували команду з 33 військових інженерів, які підпорядковуються полковнику Багнюку.

Знайдений секретний підрозділ армії РФ, який наводить ракети на цілі в Україні, - журналістське розслідування  01

Всі вони зареєстровані за однією адресою – Знам'янка, 19 у Москві, де знаходиться будівля Генштабу Збройних сил Росії.

Переважна кількість із цих людей – молоді чоловіки та жінки з бекграундом у галузі інформаційних технологій і навіть у розробці комп'ютерних ігор.

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Виявлений журналістами підрозділ ГОЦ складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту одного конкретного типу високоточних ракет:

→ ЗМ-14 ("Калібр", морського базування) – Іван Попов, Матвій Любавін, Роман Курочкін, Катерина Чугунова, Сергій Ільїн, Юрій Ніконов, Георгій Старостін, Дмитро Тихонов, Микола Тарасов та Ігор Гроза;
→ 9М728 (Р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", наземного базування) – Олексій Михайлов, Павло Обухов, Ельвіра Обухова, Микита Поплавський, Віктор Яскелайнен, Олександр Григорян, Володимир Петров, Артем Веденов;
→ Х-101 (повітряного базування) – Артем Чернов, Олексій Бетехтін, Андрій Іванютін, Антон Чуліков, Ольга Письменська, Павло Васильєв, Олексій Волков, Антон Шатун, Станіслан Мінков.

Знайдений секретний підрозділ армії РФ, який наводить ракети на цілі в Україні, - журналістське розслідування  02

Самі навідники категорично заперечують, що працюють в ГОЦ та мають будь-який стосунок до обстрілів України.

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Коли журналісти-розслідувачі почали зв'язуватися з навідниками по телефонах з отриманого білінгу, всі вони визнали, що ці телефонні номери належать саме їм, але категорично заперечували, що працюють у Головному обчислювальному центрі та мають якесь відношення до обстрілу України.

Наприклад, один із них визнав, що його звуть Сергій Володимирович Ільїн, але заявив, що є "самозайнятим" і працює сантехніком: "Жодного відношення до якихось обчислень я не маю, хіба тільки до тих, які потрібні для сантехнічних робіт".

Лейтенант Артем Веденов, відповівши на номер, який ми знайшли в білінгу, не заперечував, що він Артем Веденов, але заявив, що працює на свинофермі і жодними цінними даними не має: "Я не проти з вами поговорити, але що я можу вам розповісти - як обробляти свинину? Або як правильно курей обскубти?"

Капітан Юрій Ніконов заявив, що є водієм автобуса та інформація про його роботу у обчислювальному центрі — це "якась маячня". Майор Іван Попов заявив, що він тільки вчиться програмувати на "Пітоні", ні про який обчислювальний центр не знає і питати його про керовані ракети безглуздо: "Це як я вас став би зараз про балет розпитувати, розумієте?".

Лейтенант Катерина Чугунова відповіла: "У мене квіткова крамниця. Ви точно помилились".

Коли ж журналісти продемонстрували деяким із навідників фото, де вони стоять у військовій формі зі знаком обчислювального центру, вони знітились. Так, наприклад, Володимир Воробйов також спочатку заявив, що не має відношення до ГВЦ, ​​а коли йому показали фото у формі, відповів загадковою фразою: "Вперше в житті бачу. Тим більше у формі ще..."

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Один із інженерів погодився поділитися з нами на умовах анонімності деякою контекстною інформацією та кількома фотографіями маршрутно-обчислювального блоку ГВЦ, ​​що стоїть перед будівлею Міністерства оборони у Москві.

Знайдений секретний підрозділ армії РФ, який наводить ракети на цілі в Україні, - журналістське розслідування  03

Безпосереднім командиром підрозділу наведення ракет ГВЦ є полковник Ігор Багнюк. Він народився 1982 року в Ризі, 2004 року закінчив Серпуховську філію Академії РВСН, що спеціалізується на інформаційних системах для російських ракет. Багнюк служив у військовій частині 29692 (2027 авіаційно-технічний склад) під Володимиром, поки в якийсь момент, не пізніше 2010 року, його не перевели до Москви для служби в ГВЦ.

На його фотографії, отриманій від одного із співробітників ГВЦ, ​​видно, що Багнюка було нагороджено медаллю "За участь у бойових діях у Сирії". Ця медаль вручається російським військовослужбовцям з 2015 року (Росія неодноразово використовувала керовані ракети в Сирії — наприклад, при ударах по Алеппо в 2016 році).

Знайдений секретний підрозділ армії РФ, який наводить ракети на цілі в Україні, - журналістське розслідування  04

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Топ коментарі
+63
Сообщается, что ВСУ накрыли базу тиктокеров где-то под Херсоном: минимум 40 кадыровцев задвухсотились, еще 60 - получили ранения

Массовая демилитаризация случилась как раз после приезда орангутанов на оккупированные территории. Своими видео они успешно сливали местность, где располагалась их база. Куда и прислали «подарок» наши защитники.

https://t.me/insiderUKR/44521
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24.10.2022 23:25
+62
наши убийцы обрели лица, имена и фамилии...и это не путин
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24.10.2022 23:31
+56
Оооо... Укромоссад, Вогонь!!!!
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24.10.2022 23:25
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Всі ці матеріали будуть направлені і в спецслужби Америки,Англії,та інші держави.
А також для Суду,який буде обов'язково,при умові,що режим путіна повалят!
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25.10.2022 03:23 Відповісти
Ну що ж, сезон "великого полювання" розпочався... Якось би донести всім цим "сантехнікам, воділам, свинарникам" яке чекає їх "світле майбутнє". Але перед тим відправити одного свинопаса в місця "вічного полювання". Повірте, чекання невідворотнього більше впливає на психіку, аніж сам "процес"Оце і буде СУД, БОЖИЙ СУД...
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25.10.2022 05:19 Відповісти
Ліквідувати. УСІХ..
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25.10.2022 06:38 Відповісти
цели определены... теперь точечно... по одному... тот на метро не доехал, та до автобуса не дошла, тот шавырмой подавился...
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25.10.2022 06:39 Відповісти
А один чесно відповів, що працює на свинофермі.
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25.10.2022 07:45 Відповісти
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25.10.2022 08:42 Відповісти
"Я не проти з вами поговорити, але що я можу вам розповісти - як обробляти свинину? Або як правильно курей обскубти?"

Капітан Юрій Ніконов заявив, що є водієм автобуса та інформація про його роботу у обчислювальному центрі - це "якась маячня". Майор Іван Попов заявив, що він тільки вчиться програмувати на "Пітоні", ні про який обчислювальний центр не знає і питати його про керовані ракети безглуздо: "Це як я вас став би зараз про балет розпитувати, розумієте?".

Лейтенант Катерина Чугунова відповіла: "У мене квіткова крамниця. Ви точно помилились".
---------------
А можно спрашивать. И за свинину (порода), и за курей (чем кормят? откуда корм и яйца в условиях санкций?), и про маршрут, модель автобуса, много ли людей ездит, часто ли пробки, про цветы в магазине.
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25.10.2022 09:21 Відповісти
дуже важливо все це розслідувати і документувати, щоб жодна потвора не уникла відповідальності.
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25.10.2022 09:24 Відповісти
А ще важливіше їх "мочить на параше", як казав один карликовий диктатор.
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25.10.2022 18:24 Відповісти
Знищення навідників ракет по Україні і обов'язково членів їх сімей. Треба ракетний удар по самому центру.
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25.10.2022 09:32 Відповісти
Вибачте, але не згоден: не принижуйте нашу армію перед армією ворога. Рашистські воєнкоми гребуть висококваліфікованих it-шників на убій. Існування секретного підрозділу в рашці не означає, що в нас немає подібного і не означає, що рашистські підходи в комплектації армії краще
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25.10.2022 10:00 Відповісти
Высококвалифицированный айтишник это тупо заточенный спец по какому-то одному направлению которое в ВСУ особо не нужно-зачем ВСУ бэкэндщик или фронтэндщик, если нужны спецы по програмированию Хаймерсов, радиостанций, комплексов ПВО, ЗАС, Экскалибуров и т.п.
Т.Е. Высококвалифицированный айтишник на гражданке - это ноль в армии его нужно учить с нуля, да у него есть бонус знание английского т.е. сможет читать инструкции и может быть разберется с програмированием техники быстрее, но это не факт т.к. программирование может быть на уровне Ассемблера, что на самом деле не все айтишники потянут.
По этому не преувеличивайте знания айтишников по сравнению с другими проффесиями, ВСУ нужны Высококвалифицированные инженеры.
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25.10.2022 11:03 Відповісти
...ликвидировать всех,можете взять в плен
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25.10.2022 09:55 Відповісти
Гарна робота журналістів, наші «розслідуваі» хіба що катаються по Лондонам і Монако.
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25.10.2022 09:56 Відповісти
необходимость работы украинских спецслужб в Мск не только назрела но и перезрела. И ведь кое что могли же до 2019 г (вспоминая нейтрализацию некоторых главарей в Донецке). ....
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25.10.2022 09:57 Відповісти
Главное, чтоб потом никто не ушел от ответсвенности и не прикрывался преступными приказами (и "присягой" кремлевским бандитам)!
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25.10.2022 10:03 Відповісти
Буде робота для нашого моссаду.
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25.10.2022 10:03 Відповісти
почему я не удевлен ? генерал баранов... полковник козлов... лейтенант свиней... кто еще может командовать баранами, козлами и свиньями...
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25.10.2022 10:09 Відповісти
Ну, Боже, - это теперь твоя работа... Допоможи зробити добру справу.
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25.10.2022 10:22 Відповісти
Ну що, дорогенькі, скоро Гаага займеться вами! Чи може досить буде і простішого суду? Вбивці, причому свідомі вбивці...
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25.10.2022 10:26 Відповісти
Легальна військова ціль? - Легальна військова ціль!
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25.10.2022 10:29 Відповісти
Найти всех. Родителей, детей, родственников. Не уйдут теперь сук
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25.10.2022 10:42 Відповісти
Боженька бабенок из этой группы улыбающихся убийц уже печатью отметил , заточки страшные как впрочем у всех свиноматок кацапии . Нашим бойцам невидимого фронта хотя бы одного из этой ************* на тот свет отправить было бы славно. Ну или маме или сыну этих скотов ДТП со смертельным исходом , если до виновников торжества трудно подобраться.
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25.10.2022 10:56 Відповісти
Вони і далі будут жити своїм життям і наводити ракети. Навіть зі смерттю ху...ла нічого не змінеться, бо вони специ (пригадайте Вернера фон Брауна, розробника ФАУ-2). Дістати їх хоч і тяжко, но теоретично можливо. Для цього потрібно неабияки зусилля та політичну волю(а вона є?). Так що поки що так.
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25.10.2022 10:58 Відповісти
Горите, падлюки кацапские в аду!!! Будьте прокляты вы и все ваши родные до 100 колена.
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25.10.2022 11:17 Відповісти
Адреса бы их хорошо бы сообщить.
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25.10.2022 11:21 Відповісти
Та який в сраці підрозділ? В країні кацапів шо насрато,які і наводять моськовські ракети.
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25.10.2022 11:49 Відповісти
"Союзники сообщают нам неконкретные сведения... Или такие, которые мы и без них уже знали" (Великий Лидер Современности)
Но по серьезняку - журналистам респект, разведке - тю.
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25.10.2022 11:59 Відповісти
Вот по ком плачет виселица. Запоминайте украинцьІ, кого вам надлежит притащить в Гаагский трибунал.
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25.10.2022 12:04 Відповісти
Поки до Мосада,необхідно створити психологічну службу(колектори чим тепер зайняті),яка буде в тилу противника тиснути на рідних орків- смс типу *связались с местными урками,тебя оценили в 1000$-2000,оплата произведена*.
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25.10.2022 12:05 Відповісти
Совсем не обязательно личное присутствие , чтобы совершать убийства ?&! Милые лица одной из "расстрельных " команд !&!
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25.10.2022 13:00 Відповісти
Жизнь удалась, морды на фотках довольные. Но это же можно поправить?
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25.10.2022 13:04 Відповісти
​«Они привыкли убивать мирное население, сидя в тиши кабинетов и попивая кофе.

Настанет день - и они будут хлебать баланду из алюминиевой миски. Если им повезет. Если им очень-очень повезет»
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25.10.2022 13:16 Відповісти
Бажаю щоб на всі три команди цих підорасів попадали їх же ракети, це їм отвєтка.
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25.10.2022 18:03 Відповісти
Подивіться - це вбивці . Вбивають і посміхаються... це ж нелюди.
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25.10.2022 18:42 Відповісти
Вони ж гнилі всередині, мертві, в опаришах. І навіть цього не знають. Це зло. Це дьявол
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25.10.2022 18:44 Відповісти
Двоє навіть мають українські прізвища.. їх діди українці
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25.10.2022 18:48 Відповісти
что ж эти свинари и сантехники уже не жильцы. Рано или поздно мы всех достанем по именно.
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26.10.2022 16:00 Відповісти
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