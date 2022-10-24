Знайдений секретний підрозділ армії РФ, який наводить ракети на цілі в Україні, - журналістське розслідування . ФОТОрепортаж

Наведенням російських ракет на цілі в Україні займається спеціальний підрозділ у складі Головного обчислювального центру (ГОЦ) Збройних сил Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів Bellingcat, The Insider та Der Spiegel.

Журналісти проаналізували дані тисяч випускників спеціалізованих військових вишів.

ГОЦ, куди пішли служити деякі з них, видався розслідувачам саме тим місцем, де можуть займатися обчисленням траєкторій для ракет.

Щоби перевірити цю гіпотезу, вони вивчили метадані телефонних розмов начальника центру генерал-майора Роберта Баранова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два тижні Росія використала потужний запас ракет і перейшла на дрони-камікадзе, - Повітряні Сили

Аналіз його дзвінків з 24 лютого до кінця квітня 2022 року засвідчив: щоразу перед запусками крилатих ракет йому дзвонили з одного конкретного номера, який належить полковнику Ігорю Багнюку, зареєстрованому за адресою ГОЦ.

Потім журналісти вивчили метадані дзвінків самого Багнюка та виявили, що він інтенсивно спілкується з понад 20 військовими інженерами та айтівцями з ГОЦ. На основі кластерів з дзвінків, що повторюються, вони ідентифікували команду з 33 військових інженерів, які підпорядковуються полковнику Багнюку.







Всі вони зареєстровані за однією адресою – Знам'янка, 19 у Москві, де знаходиться будівля Генштабу Збройних сил Росії.

Переважна кількість із цих людей – молоді чоловіки та жінки з бекграундом у галузі інформаційних технологій і навіть у розробці комп'ютерних ігор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про черговий ракетний обстріл України: "Світ може і повинен зупинити цей терор"

Виявлений журналістами підрозділ ГОЦ складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту одного конкретного типу високоточних ракет:

→ ЗМ-14 ("Калібр", морського базування) – Іван Попов, Матвій Любавін, Роман Курочкін, Катерина Чугунова, Сергій Ільїн, Юрій Ніконов, Георгій Старостін, Дмитро Тихонов, Микола Тарасов та Ігор Гроза;

→ 9М728 (Р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", наземного базування) – Олексій Михайлов, Павло Обухов, Ельвіра Обухова, Микита Поплавський, Віктор Яскелайнен, Олександр Григорян, Володимир Петров, Артем Веденов;

→ Х-101 (повітряного базування) – Артем Чернов, Олексій Бетехтін, Андрій Іванютін, Антон Чуліков, Ольга Письменська, Павло Васильєв, Олексій Волков, Антон Шатун, Станіслан Мінков.

Самі навідники категорично заперечують, що працюють в ГОЦ та мають будь-який стосунок до обстрілів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сьогоднішній ранок знищено 18 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Коли журналісти-розслідувачі почали зв'язуватися з навідниками по телефонах з отриманого білінгу, всі вони визнали, що ці телефонні номери належать саме їм, але категорично заперечували, що працюють у Головному обчислювальному центрі та мають якесь відношення до обстрілу України.

Наприклад, один із них визнав, що його звуть Сергій Володимирович Ільїн, але заявив, що є "самозайнятим" і працює сантехніком: "Жодного відношення до якихось обчислень я не маю, хіба тільки до тих, які потрібні для сантехнічних робіт".

Лейтенант Артем Веденов, відповівши на номер, який ми знайшли в білінгу, не заперечував, що він Артем Веденов, але заявив, що працює на свинофермі і жодними цінними даними не має: "Я не проти з вами поговорити, але що я можу вам розповісти - як обробляти свинину? Або як правильно курей обскубти?"

Капітан Юрій Ніконов заявив, що є водієм автобуса та інформація про його роботу у обчислювальному центрі — це "якась маячня". Майор Іван Попов заявив, що він тільки вчиться програмувати на "Пітоні", ні про який обчислювальний центр не знає і питати його про керовані ракети безглуздо: "Це як я вас став би зараз про балет розпитувати, розумієте?".

Лейтенант Катерина Чугунова відповіла: "У мене квіткова крамниця. Ви точно помилились".

Коли ж журналісти продемонстрували деяким із навідників фото, де вони стоять у військовій формі зі знаком обчислювального центру, вони знітились. Так, наприклад, Володимир Воробйов також спочатку заявив, що не має відношення до ГВЦ, ​​а коли йому показали фото у формі, відповів загадковою фразою: "Вперше в житті бачу. Тим більше у формі ще..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ тримає в Чорному морі 2 носії крилатих ракет із 12 "Калібрами", - ОК "Південь"

Один із інженерів погодився поділитися з нами на умовах анонімності деякою контекстною інформацією та кількома фотографіями маршрутно-обчислювального блоку ГВЦ, ​​що стоїть перед будівлею Міністерства оборони у Москві.







Безпосереднім командиром підрозділу наведення ракет ГВЦ є полковник Ігор Багнюк. Він народився 1982 року в Ризі, 2004 року закінчив Серпуховську філію Академії РВСН, що спеціалізується на інформаційних системах для російських ракет. Багнюк служив у військовій частині 29692 (2027 авіаційно-технічний склад) під Володимиром, поки в якийсь момент, не пізніше 2010 року, його не перевели до Москви для служби в ГВЦ.

На його фотографії, отриманій від одного із співробітників ГВЦ, ​​видно, що Багнюка було нагороджено медаллю "За участь у бойових діях у Сирії". Ця медаль вручається російським військовослужбовцям з 2015 року (Росія неодноразово використовувала керовані ракети в Сирії — наприклад, при ударах по Алеппо в 2016 році).