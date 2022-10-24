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Білий дім готовий звернутися до Конгресу по нову допомогу для України: "Підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно"
Адміністрація президента США підтверджує свою незмінну відданість підтримці України та готова звернутися до Конгресу з новим запитом про виділення додаткової допомоги.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Президент чітко заявив, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. І це вимагає від нас знову звернутися до Конгресу, щоб обговорити додаткове фінансування", - сказав представник Білого дому.
Кірбі не уточнив деталей щодо конкретних запитів. Однак він зауважив: "Ми, безсумнівно, будемо готові це зробити – як і в минулому".
Топ коментарі
+4 Евгений 89b7971a
показати весь коментар25.10.2022 02:15
+3 irenka ko
показати весь коментар25.10.2022 00:14
+3 Евгений 89b7971a
показати весь коментар25.10.2022 02:41
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твой трам рыжий хотел украинский Крым рашке отдать падло
идитевынахуй твари кацапские
McDonald's = дядя Ваня...
KFC = кура Маня...
https://www.facebook.com/zbroyaukr/videos/centurion-c-ram-%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8/2973277946018031/
тебя что Трамп золотым дождем от проституток полил?
а твой конченный трамп хотел ее сдать убийце путлеру