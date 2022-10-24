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Білий дім готовий звернутися до Конгресу по нову допомогу для України: "Підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно"

сша,дім,білий

Адміністрація президента США підтверджує свою незмінну відданість підтримці України та готова звернутися до Конгресу з новим запитом про виділення додаткової допомоги.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент чітко заявив, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. І це вимагає від нас знову звернутися до Конгресу, щоб обговорити додаткове фінансування", - сказав представник Білого дому.

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Кірбі не уточнив деталей щодо конкретних запитів. Однак він зауважив: "Ми, безсумнівно, будемо готові це зробити – як і в минулому".

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Топ коментарі
+4
Во первых я не политик а частное лицо. Поэтому про рыжую мразь могу говорить все что думаю. Но оговорка по фрейду знатная. Типо да, трамп говно, но и у вас же есть говно. Но нам очень повезло, что эта *******, которая любит путина проиграла выборы.
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25.10.2022 02:15
+3
Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена!
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25.10.2022 00:14
+3
Вот, навскидку - President Trump to C&B: "Our Country Is Going to Hell" . Украина могла бы отдать крым и договориться с путиным. не важно, говорит он это с корысных побуждений или потому что дурак.
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25.10.2022 02:41
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И что говорят эти ссылки? Какое они имеют отношение? То, что дали совку при второй мировой никак не связанно с тепершней ситуацией. Тогда предприятия переводили на военные рельсы. Потому что сша так же самое участвовало в войне. Сейчас этого пункта нет и никак нельзя частные предприятия перевести на военные рельсы. А есть только то оружие, которое производят частные фирмы или то, что на складе. И разница есть только для ублюдков трампистов, которые не хотят давать Украине оружие бесплатно.
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25.10.2022 02:09 Відповісти
А це не про совок, а про сьогодення. А вам краще затулити рота , та не встрявати із своїми коментарями щодо американських партій та їх лідерів. У вас своїх політичних еліт вистачає, зверніть увагу на них
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25.10.2022 02:12 Відповісти
Во первых я не политик а частное лицо. Поэтому про рыжую мразь могу говорить все что думаю. Но оговорка по фрейду знатная. Типо да, трамп говно, но и у вас же есть говно. Но нам очень повезло, что эта *******, которая любит путина проиграла выборы.
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25.10.2022 02:15 Відповісти
Вы прекрасно знаете про кого говорят как про рыжего. И это совсем не про Джонсона. А что касаеться не встревайте - так тут такое дело. Трамписты и так против Украины. Максимум что могут сделать - сделают. Одна надежда - что есть нормальные республиканцы и трампистов не будет 100%. Тоесть будем мы встревать, не будем - трамписты уже максимальное зло для нас. Больше не будет.
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25.10.2022 02:24 Відповісти
Выступления самого трампа подойдут?
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25.10.2022 02:33 Відповісти
прошу
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25.10.2022 02:37 Відповісти
Вот, навскидку - President Trump to C&B: "Our Country Is Going to Hell" . Украина могла бы отдать крым и договориться с путиным. не важно, говорит он это с корысных побуждений или потому что дурак.
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25.10.2022 02:41 Відповісти
И кстати это опять говорит все о трампистах. Будет хуже потому что кто то коментарии плохие написал? Тоесть трамписты - мелкие, примитивные, злобные и мелко мстительные?
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25.10.2022 02:25 Відповісти
Ні, не хтось написав коментар. А те, що всякі різні політологи-публіцисти-блогери в Україні пишуть та говорять. Інформаційне поле Україні не в вакуумі, особливо зараз.
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25.10.2022 02:30 Відповісти
Не варто бути маріонеткою у політичних іграх США. Для України дотримування нейтралітету-то краща тактика
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25.10.2022 02:32 Відповісти
И что касается за сегодня и рашки. И что с того? Ну да, у рашки больше всего - это для кого то новость? Но повторю - количество оружия для Украине не зависит от того, в долг его дают или бесплатно. Пока конгресс выделяет деньги. Поклонники рыжего ****** те да, хотели бы чтобы в долг, а не бесплатно.
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25.10.2022 02:18 Відповісти
Вам кажуть про десятки та сотні у грошовому еквіваленті, а ви одержуєте одиниці. Бо під маскою "для України" в одному законі поєднують що завгодно. І не все те стосується України
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25.10.2022 02:24 Відповісти
Еще раз - это не зависит от того, по ленд лизу или нет. Если не хотят давать самолеты по какой то причине - то не дадут не так ни так. Если что то решили дать - то дадут что так что так. Мне все равно касается там только Украины или нет. Главное - что закон о ленд лизе есть в запасе. И если новый конгресс вдруг не захочет давать денег - то можно будет продолжить по ленд лизе НЕ СПРАШИВАЯ конгресс. Может это и бесит трампистов? Хотелось бы чтобы сейчас все деньги ушли, а потом бы без когресса нельзя было бы и трамписты диктовали условия? А хренушки. Теперешняя палата еще про 50 млрд пример. Обломятся трамписты.
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25.10.2022 02:30 Відповісти
2 мрд випарились 1 жовтня, а 50 щезнуть 31 грудня.
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25.10.2022 02:36 Відповісти
С чего бы это?
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25.10.2022 02:37 Відповісти
Бо вони не вічні. Гроші виділяються на певний термін. Не викорастені щезають
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25.10.2022 02:39 Відповісти
Ну вот 50 млрд - это на следующий год. И никакие трамписты в палате не смогут ничего поменчть. А в сенате, даже если будет небольшой перевес - найдется пара нормальных республиканцев поддержать.
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25.10.2022 02:48 Відповісти
дура кацапская - против Байдена свое дерьмо льешь?
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25.10.2022 02:43 Відповісти
Сер, яке відношення ви маєте до президента в моїй країні? Ніякого. От і закрийте пельку незалежно від етнічної приналежності
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25.10.2022 02:51 Відповісти
ты какое отношение имеешь к Украине путинская подстилка?
твой трам рыжий хотел украинский Крым рашке отдать падло
идитевынахуй твари кацапские
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25.10.2022 02:59 Відповісти
Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена!
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25.10.2022 00:14 Відповісти
KFC йде з Росії: мережу продадуть та ребрендують.

McDonald's = дядя Ваня...

KFC = кура Маня...
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25.10.2022 00:15 Відповісти
самое время незаметно передать сотни три М113.
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25.10.2022 00:16 Відповісти
Краще 13 ф16 з купою повітря-повітря.
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25.10.2022 00:36 Відповісти
ты уже летал пилотировать сможешь?
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25.10.2022 02:48 Відповісти
а еще лучше по вашему совету вот этот ахрененный девайс Centurion C-RAM
https://www.facebook.com/zbroyaukr/videos/centurion-c-ram-%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8/2973277946018031/
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25.10.2022 02:46 Відповісти
Их не будет. Их если и есть на сегодняшний день в природе штук сорок "на ходу", то и это максимум. Кроме того, расчёты на них надо пару месяцев обучать (при условии приличного уровня технического английского). А к тому времени уже и балайки-мотопеды закончатся. Но как объектовый ЗАК - штука хорошая, но можно сказать - винтажно-уникальная и раритетная.
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25.10.2022 03:49 Відповісти
жаль - а я думал они автоматически с джойстика управляются после настройки
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25.10.2022 04:13 Відповісти
нет, это четырёхосная ***** метров 14 длиной с двумя РЛС, джойстик ей не нужен, она полностью автоматизированная, но тем не менее оператор может перейти в режим личного принятия решения открыть огонь, поэтому и джойстик имеется . Полный ручной режим там есть, но это внештатная опция, и практически не используемая.
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25.10.2022 04:28 Відповісти
мабуть американська лапша на вуха українського народу називалася ,після цієї заяви"ленд-ліз"
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25.10.2022 00:36 Відповісти
То есть если бы давали в долг а не бесплатно - это было бы лучше?
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25.10.2022 01:18 Відповісти
те, що можна отримати "в долг" по ленд-лізу (в тому числі і види озброєннь) набагато практичніше для України , як те, що США дають безплатно і те, що вважають вони за потрібне і необхідне для України.
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25.10.2022 09:58 Відповісти
ну ты конченная республиканка?
тебя что Трамп золотым дождем от проституток полил?
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25.10.2022 02:50 Відповісти
Кому що, а вам про сексуальні утіхи. Не вистачає в інтимному житті?
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25.10.2022 02:52 Відповісти
ты кончай свой бред писать -Джо Байден и реально СПАС Украину
а твой конченный трамп хотел ее сдать убийце путлеру
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25.10.2022 02:57 Відповісти
 
 