Говорили про провокації Росії з "брудною бомбою" та нову допомогу Києву, - Резніков провів перемовини з Остіном
Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін під час телефонної розмови обговорили провокацію Росії з "брудною бомбою" та новий пакет військової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері глави Міноборони України Олексій Резніков.
Резніков оцінив "нульову терпимість" США до шантажу Росії.
"Була продуктивна розмова з моїм другом Ллойдом Остіном. Ціную чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульову терпимість до шантажу. Ми також обговорили наступний пакет допомоги США", - повідомив міністр.
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Бомба рашистська хоч поки й не детонує, але працює в геополітиці на всі мегатони.
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there is black peoples and there is niggeres!
так із }{уйсосіянськими підорахами!