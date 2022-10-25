Говорили про провокації Росії з "брудною бомбою" та нову допомогу Києву, - Резніков провів перемовини з Остіном

Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін під час телефонної розмови обговорили провокацію Росії з "брудною бомбою" та новий пакет військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері глави Міноборони України Олексій Резніков.

Резніков оцінив "нульову терпимість" США до шантажу Росії.

"Була продуктивна розмова з моїм другом Ллойдом Остіном. Ціную чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульову терпимість до шантажу. Ми також обговорили наступний пакет допомоги США", - повідомив міністр.

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