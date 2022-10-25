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Резніков (1442) Остін Ллойд (508)

Говорили про провокації Росії з "брудною бомбою" та нову допомогу Києву, - Резніков провів перемовини з Остіном

резніков,остін

Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін під час телефонної розмови обговорили провокацію Росії з "брудною бомбою" та новий пакет військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері глави Міноборони України Олексій Резніков. 

Резніков оцінив "нульову терпимість" США до шантажу Росії.

"Була продуктивна розмова з моїм другом Ллойдом Остіном. Ціную чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульову терпимість до шантажу. Ми також обговорили наступний пакет допомоги США", - повідомив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рєзніков про вкидання Кремля про "брудну бомбу": На злодії шапка горить

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Резников, ты прелупредил Остина, что Стефанчук может его слопать?
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25.10.2022 00:28 Відповісти
остин сам немаленький)))
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25.10.2022 00:29 Відповісти
Смотрим эпизод из пропавшей грамоты. Вареникiв багато и далее по тексту
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25.10.2022 00:34 Відповісти
Шкода що не знайшла смайлик з дулею, так хочеться тицьнути під ніс плешивому бабуїну, хер тобі а не Україну.
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25.10.2022 00:30 Відповісти
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25.10.2022 00:34 Відповісти
Україні далекобійні системи недають щоб не "провокувати ескалацію", те що дали забороняють бити по території рашистів - тому рядові рашисти в теплі з вікнами, в ізбах, понавилазило різних "правих і лівих" трампоназі з масками - "ліш би нєбило ядерной войни" магате чомусь їде до нас інспектувати а не туди де є що інспектувати, до рашистів.
Бомба рашистська хоч поки й не детонує, але працює в геополітиці на всі мегатони.
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25.10.2022 00:43 Відповісти
Та плювати на кацапстан, якби дали адекватну кількість техніки та авіацію можна було б закрити від рашистів небо та викинути їх гень з України й без обстрілів мокшандії, це все відмовки, дають рівно стільки щоб ми могли виснажувати кацапів, не більше. А якщо закрити небо кацапи ж перестануть ракети витрачати й знижувати свій військовий потенціал, а це вже не в інтересах США і НАТО.
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25.10.2022 01:23 Відповісти
Та та та та та та та нову допомогу Києву
(заголовок)
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25.10.2022 01:06 Відповісти
розчинить }{уйсосіянських підорів у луді! не куй з лайном панькатись! нульова терпимість це
there is black peoples and there is niggeres!
так із }{уйсосіянськими підорахами!
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25.10.2022 02:12 Відповісти
 
 