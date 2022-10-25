Протягом 24 жовтня окупанти сім разів обстріляли прикордонні громади Сумщини, - ОВА

У понеділок російські окупанти 7 разів обстріляли Середино-Будську, Шалигінську, Юнаківську та Великописарівську громади,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Середино-Будська громада: ворог о 10:30 обстріляв один із населених пунктів з мінометів (7 "приходів")", - написав Живицький.

З 11.00 окупанти обстрілювали з артилерії прикордонний населений пункт у Шалигінській громаді. Було зафіксовано 10 вибухів. Після обіду ворог вистрілив із артилерії ще 16 разів у той же населений пункт.

Після 12.00 ворог обстріляв з мінометів околиці населених пунктів Великописарівської громади. Було зафіксовано 8 "прильотів". О 17:00 окупанти скинули вибухівку з БПЛА. Після 19.00 громади знову було обстріляно з мінометів, зафіксовано 3 "приходи".

У Юнаківській громаді ворог обстріляв околиці прикордонного села, застосувавши стрілецьку зброю. Було зафіксовано 10 автоматних черг.

"На щастя, у всіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань", - зазначив голова ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли із мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини і Сумщини