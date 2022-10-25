УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11329 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 208 2
армія рф (16162) знищення (6541) техніка (1780) ЗСУ (7187)

На південному напрямку ЗСУ знищили 40 окупантів, ворожий ЗРК "Оса" та три склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

рф,техніка

Збройні сили на півдні України знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса" та три склади боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Авіацією ЗСУ відпрацьовано 5 атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєнню та техніці.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань, у тому числі й по мінометних та артилерійських позиціях ворога.

Підтверджені втрати противника: 40 російських солдатів; 3 танки, зенітно-ракетний комплекс "Оса"; 6 одиниць автобронетехніки; 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Каховському районах; БПЛА типу "Орлан". Пошкоджено 6 танків.

Ситуація у Чорному морі продовжує визначатися штормовою погодою. Угруповання ворожого флоту складається з 11 кораблів, серед яких 3 великі десантні кораблі і 2 надводні носії "Калібрів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 67 940 осіб, 245 гелікоптерів, 2590 танків, 1673 артсистеми, 5295 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йібаште їх хлопці. Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
25.10.2022 06:54 Відповісти
Котики наші, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
показати весь коментар
25.10.2022 10:41 Відповісти
 
 