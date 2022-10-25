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"Кухар Путіна" Пригожин залучив Гіркіна до створення військової структури, яка може загрожувати президенту РФ, - ISW

пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує набирати силу і будувати військову структуру, паралельну Міністерству оборони Росії, що може стати великою загрозою для правління президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що саме Пригожин рекрутує добровольчий батальйон, у який тепер влаштувався колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін.

Гіркін відомий своєю їдкою критикою керівництва Міноборони РФ, зазначають експерти.

Пригожин може вільно рекламувати себе та свої сили, одночасно критикуючи кремлівських чиновників чи Збройні сили Росії, не побоюючись опору.

Путін залежить від сил "Вагнера" у Бахмуті і, ймовірно, намагається утихомирити Пригожина, який підриває армію.

Пригожин, наприклад, саркастично заявив, що він будує "лінію Вагнера", щоб російські збройні сили, які "ховаються за спинами Вагнера", почувалися в безпеці.

Пригожин також часто критикує армію Росії в ЗМІ, на відміну від Міноборони РФ, яке обмежене у своїх публічних заявах. Пригожин також виграє від того, що він не займає офіційну відповідальну посаду, вважають аналітики.

Крім того, Пригожин, мабуть, дистанціювався від чеченського лідера Рамзана Кадирова після того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування привернула велику увагу.

Це може свідчити про те, що Кадиров втрачає вплив і може боятися втратити свій контроль над регіоном на тлі несхвалення чеченцями його вимог на підтримку путінської війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кухар Путіна" Пригожин знову агітує російських зеків воювати в Україні: "В зону не вернется никто". ВIДЕО

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Топ коментарі
+22
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25.10.2022 07:05
+13
Пригожин, Гиркин, Кадыров...
Классика жанра - смутное время выталкивает на верх смутных людей.
Был бы Вова чуть помоложе, был бы он поумнее, а главное, был бы он стратегом, то моментально усёк бы всю опасность ситуации - три человека, до ушей наполненные провластными амбициями, получают в свои руки оружие и формируют военные структуры, не подчиняющиеся государству. А отсюда один шаг до африканского сценария устранения до смерти всем надоевшего диктатора и смены власти.
Но Вова уже стар и и болен, если и имел трохи ума, то спустил его в унитаз, а стратегом не был никогда.
И отсюда историческое название россии - "Верхняя Вольта с ракетами", становится близким и реальным, как никогда ранее.
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25.10.2022 07:18
+5
та нехай хоч позабиваються там .. павуки у банці
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25.10.2022 06:59
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та нехай хоч позабиваються там .. павуки у банці
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25.10.2022 06:59 Відповісти
СОО(Сжеріть Одне Одного)
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25.10.2022 07:00 Відповісти
Теперь Гиркина точно грохнут и повара тоже.
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25.10.2022 07:05 Відповісти
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25.10.2022 07:05 Відповісти
Пригожин, Гиркин, Кадыров...
Классика жанра - смутное время выталкивает на верх смутных людей.
Был бы Вова чуть помоложе, был бы он поумнее, а главное, был бы он стратегом, то моментально усёк бы всю опасность ситуации - три человека, до ушей наполненные провластными амбициями, получают в свои руки оружие и формируют военные структуры, не подчиняющиеся государству. А отсюда один шаг до африканского сценария устранения до смерти всем надоевшего диктатора и смены власти.
Но Вова уже стар и и болен, если и имел трохи ума, то спустил его в унитаз, а стратегом не был никогда.
И отсюда историческое название россии - "Верхняя Вольта с ракетами", становится близким и реальным, как никогда ранее.
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25.10.2022 07:18 Відповісти
Украине еще придется на осколках рашко-недостраны сберегать ядерное оружие скрепной от кадыровских зверушек и криминала всего мира.
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25.10.2022 07:29 Відповісти
Убейте его. Он заслужил
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25.10.2022 07:27 Відповісти
Чую пригожин і відправить гіркіна до Стерненка- Притули. Нічого особистого - чиста бизнес типа внатуре.
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25.10.2022 08:14 Відповісти
Так писали,що гиркін майже бомж і майже труп,до того беззубий. Який з нього толок.
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25.10.2022 08:18 Відповісти
шось таки вони задумали..повар має свою армію.кадиркін дон теж..тим більше з бойовим досвідом..щось замишляють а гіркін-діркін то таке,приставка до звуку
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25.10.2022 08:34 Відповісти
настоящая армия у дондона под боком,а тут полупокеры тиктокеры воюют наемнички
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25.10.2022 08:52 Відповісти
згідний..і набираються на війні досвіду.
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25.10.2022 10:25 Відповісти
Пригожин выудит у Гиркина некоторые навыки организации обороны
и кончит.
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25.10.2022 08:42 Відповісти
Как культурно Вы описали половой акт извращенцев. Респект.
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25.10.2022 10:41 Відповісти
Пир во время чумы. Чемоданный срун либо не видит, что происходит, либо уже ничего не может сделать. Скорее второе. И лично мне кажется, что это уже давно известно на верху, особенно после заявы Зеленкина о готовности к переговорам с другим президентом бензоколонки. Мало того, я думаю, что такие переговоры уже начались
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25.10.2022 09:55 Відповісти
 
 