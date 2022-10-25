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Червоний Хрест (399) мобілізація (2869)

Український Червоний Хрест вимагає жорстких заходів проти російського за збір грошей для сімей мобілізованих

хрест,червоний

Червоний Хрест України закликає партнерів з міжнародного Руху Червоного Хреста запровадити "жорсткі заходи" щодо російського Червоного Хреста – після того, як стало відомо, що він збирає гроші для сімей мобілізованих, які воюють проти України.

Про це заявили в Національному комітеті Товариства Червоного Хреста України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російський Червоний Хрест вкотре порушує принцип нейтральності, розпочавши підтримку політичної акції #МИВМЄСТЄ, започаткованої Москвою, в межах якої передбачена допомога військовослужбовцям.

"Червоний Хрест України закликає партнерів з Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця до необхідності запровадження жорстких заходів щодо недопущення таких дій російським Червоним Хрестом", - йдеться в повідомленні.

Російський Червоний Хрест є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (не плутати з Міжнародним комітетом Червоного Хреста) – міжнародного гуманітарного руху, в якому беруть участь майже 97 мільйонів добровольців у всьому світі.

Задекларована мета МРЧХ – "захист людського життя та здоров'я, запобігання людським стражданням та їх полегшення, незалежно від раси, релігійних та політичних поглядів".

Міжнародний комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста в Україні не мають зв’язку із Російським Червоним Хрестом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський Червоний Хрест збирає допомогу мобілізованим на війну з Україною та їхнім родинам

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помойная структура как и оон и папаша римский .
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25.10.2022 06:52 Відповісти
Аніже внє палітікі! Ані проста памаґают ротствєннікам мабілізованних , прастим людЯм!
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25.10.2022 07:02 Відповісти
Пора красный переименовать в пиратский крест..на роиссии
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25.10.2022 07:17 Відповісти
А де прессконференція секретутки ЗЄ - Єрмака?! Де надування його вороватих щок - "Ось як поїдемо в Оленівку..як покажемо Червоному хресту.." Ну хоч полуп'яного арахамію з марьяной бездумной покажіть - щоб на камеру поволали..
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25.10.2022 09:19 Відповісти
 
 