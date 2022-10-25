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Росія має намір висунути Україні звинувачення щодо "брудної бомби" в Радбезі ООН

оон,радбез

Росія має намір у вівторок, 25 жовтня, висунути у Раді безпеки ООН звинувачення в тому, що Україна нібито планує застосувати "брудну бомбу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив постпред Росії при ООН Василь Небензя.

При цьому Росія традиційно вимагає провести засідання за зачиненими дверима.

"Ми розглядатимемо використання "брудної бомби" як акт ядерного тероризму", - заявив він.

У відповідь на вимоги Росії британська місія при ООН нагадала світові, що Україна не має ядерної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Твердження Росії про українську "брудну бомбу" абсурдні, - Столтенберг

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Топ коментарі
+46
весь світ дивиться на потуги позбавленої розуму парашки
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25.10.2022 07:27
+30
Після всіх злочинів, москалі в раді безпеці знаходяться і висувають звинувачення.
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25.10.2022 07:37
+25
Це якась віртуальна реальність
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25.10.2022 07:29
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25.10.2022 22:17 Відповісти
Wojna się skończy. I zaczniemy te ruskie kurwy likwidować jednego po drugim.
Najpopularniejszym słowem będzie " seryjny samobójca".
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26.10.2022 03:44 Відповісти
СРОЧНО в номер !

Ужасающие фотографии жилых кварталов российских областных центров после нанесения по ним массированных ударов украинской "грязной бомбой" :

https://www.pinterest.fr/pin/4503668368709850/
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26.10.2022 07:04 Відповісти
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