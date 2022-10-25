Росія має намір висунути Україні звинувачення щодо "брудної бомби" в Радбезі ООН
Росія має намір у вівторок, 25 жовтня, висунути у Раді безпеки ООН звинувачення в тому, що Україна нібито планує застосувати "брудну бомбу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив постпред Росії при ООН Василь Небензя.
При цьому Росія традиційно вимагає провести засідання за зачиненими дверима.
"Ми розглядатимемо використання "брудної бомби" як акт ядерного тероризму", - заявив він.
У відповідь на вимоги Росії британська місія при ООН нагадала світові, що Україна не має ядерної зброї.
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Najpopularniejszym słowem będzie " seryjny samobójca".
Ужасающие фотографии жилых кварталов российских областных центров после нанесения по ним массированных ударов украинской "грязной бомбой" :
https://www.pinterest.fr/pin/4503668368709850/