Росіяни за добу вбили 7 мирних мешканців Донеччини, виявлено тіла 3 цивільних, які загинули під час окупації. ІНФОГРАФІКА
За 24 жовтня росіяни вбили 7 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 24 жовтня стало відомо про 7 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами - у Бахмуті.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Дробишевому та 1 у Ставках.
Ще 3 людини за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар25.10.2022 10:33 Відповісти Мені подобається 1
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