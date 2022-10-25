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Донецька область (7548) Кириленко Павло (904)

Росіяни за добу вбили 7 мирних мешканців Донеччини, виявлено тіла 3 цивільних, які загинули під час окупації. ІНФОГРАФІКА

За 24 жовтня росіяни вбили 7 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 24 жовтня стало відомо про 7 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами - у Бахмуті.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Дробишевому та 1 у Ставках.

Ще 3 людини за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Росіяни за добу вбили 7 мирних мешканців Донеччини, виявлено тіла 3 цивільних, які загинули під час окупації 01

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25.10.2022 10:33 Відповісти
 
 