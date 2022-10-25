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Нідерланди (1503) дозвіл (283) росія (63568) санкції (11290)

Нідерланди видали майже 100 дозволів на звільнення від санкцій проти РФ, - ЗМІ

санкції

У Нідерландах декілька міністерств видали 91 спеціальний дозвіл на звільнення від санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RTL News.

"З початку повномасштабної війни наприкінці лютого міністерства надали загалом 91 дозвіл", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, гарантувати звільнення від санкцій у Нідерландах можуть МЗС, міністерства економіки, фінансів, інфраструктури та освіти. Такі дозволи мають забезпечити певний ступінь гнучкості у конкретних особливих випадках.

Зокрема, з квітня в ЄС діє заборона для суден під російським прапором заходити в порти. Проте міністерство інфраструктури та управління водними ресурсами Нідерландів дозволило допускати судна з певним вантажем. У результаті спеціальні дозволи отримали 34 суден, які перевозили, зокрема, алюміній і продовольство.

Читайте: Нафтові санкції ЄС вже шкодять Росії ще до набуття чинності, - Bloomberg

За інформацією видання, міністерство з питань клімату та енергетичної політики зробило виняток для 25 нідерландських організацій на отримання енергоресурсів з РФ. Вони забезпечують електрикою 150 компаній та установ, у тому числі муніципалітети та школи.

Міністерство зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва видало 13 різним організаціям на гуманітарних підставах загалом 18 дозволів.

МЗС Нідерландів видало один дозвіл компанії, щоб та змогла отримати платіж з Росії, а мінфін зробив 13 винятків щодо заморожених активів і товарів, які підпадають під санкційний режим.

Також читайте: Новий пакет санкцій ЄС посилить тиск на Росію у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, - голова МЗС Естонії Рейнсалу

У публікації пояснюється, що міністерства не хочуть оприлюднювати назви компаній, оскільки це "стосується конфіденційної інформації".

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Топ коментарі
+25
Сейчас доллар в москве на черном рынке можно купить за 71-75 руб. Дешевле чем до войны. Какой вывод может сделать обезумевший рашистский скот? Убивай, уничтожай, грабь, и будешь жить лучше. Уже стало очевидно, что долгоиграющие санкции это миф. Пока эта кровь не коснется каждой из стран, они будут торговать хоть с сатаной, и вводить фикцию вместо настоящих санкций.
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25.10.2022 08:39
+17
Так вони вже 9-й рік розслідують справу збитого кацапами над Донбасом малазійського Боінга! Що вже говорити про санкцвї, які як діряве решето...
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25.10.2022 08:34
+13
А ще кажуть...не беремо в ЄС та НАТО бо маєте серйозні проблеми з корупцією...

Альо, гараж.... У вас самих неабиякі проблеми з корупцією....Москалі зробили з ваших Голандій, Німеччині та Австрій корупційний гадюшник, на рівні Габону чи Гондурасу😁😁😁
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25.10.2022 08:49
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Так вони вже 9-й рік розслідують справу збитого кацапами над Донбасом малазійського Боінга! Що вже говорити про санкцвї, які як діряве решето...
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25.10.2022 08:34 Відповісти
за той МН17 ..рашка виложила кругленьку сумму..мільярдами..для пом'ягшення процесу..як завжди винуватих стрілочників знайшли..
Та навіть просте запитання..
Уявіть -цілий комплекс БУК..взяти з військової частини заправити ракетами...пальним..провести по рашці на сотні кілометрів...перевести в Україну.. і повинні бути навчені спеціалісти ,щоб пульнути.. Хіба таке можливо,без дозволу генерала,чи головнокомандуючого..?це ж не автомат чи пістолет поцупити.
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25.10.2022 08:48 Відповісти
Що ти маєш на увазі під "пом'якшенням процесу"? Здається ти не обізнаний в суті справ. Так, слідство тривало довго, потім суд. Винесення вироку сточовно 4 осіб буде в листопаді. Здається 17-го. Потім будуть крутити далі, базуучись на рішенні суду
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25.10.2022 09:24 Відповісти
А ***** скаже: "І чё"?
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25.10.2022 10:14 Відповісти
був витік інформації,звичайно неофіційно з джерел кремля..що там працювали рашистські люббісти, дипломати ,також розвідка ..і ті хто має компромат на політиків нідерландів та тих хто має вплив,або має доступ..возили з 2014 року туди кошти..хотіли домовитись з сім'ями постраждалих неофіційно, про виплату компенсації..Але надто був гучний розголос про трагедію.
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25.10.2022 10:35 Відповісти
Спроби підкупи і лоббіювання рашистських інтересів то доконаний, загальновідомий факт. Про це неодноразово заявляли і родичі потерпілих і учасники процесу. Але ці спроби були не вдалі. Раша витратила кошти на адвокатів лише одного з 4-х Пулатова. Це було зроблено щоб мати доступ до документів і мати вплив на процесс. Але взагалі то їм не дуже вдалось вплинути. COVID-19 вплинув більше. Тож рашка по факту не "пом'якшила" ні×уя
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25.10.2022 16:40 Відповісти
Сейчас доллар в москве на черном рынке можно купить за 71-75 руб. Дешевле чем до войны. Какой вывод может сделать обезумевший рашистский скот? Убивай, уничтожай, грабь, и будешь жить лучше. Уже стало очевидно, что долгоиграющие санкции это миф. Пока эта кровь не коснется каждой из стран, они будут торговать хоть с сатаной, и вводить фикцию вместо настоящих санкций.
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25.10.2022 08:39 Відповісти
главная санкция это снаряды на головы...но и санкции тоже надо если бы они были так полезны то русня бы не верещала чтобы их сняли,тут главное не за сколько доллар купить можно а что вообще из иностраного ассортимента можно купить,главное по санкциям загнать русню на минимум 50 лет назад по технологиям в первую очередь военным а не бытовым,те черти еще сами на реке с деревяной полоскалкой стирают им похер будет стиральная машина аурика 72 или самсунг,главное военку положить а там пускай клепают танки с биноклями вместо дальномеров французских
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25.10.2022 08:48 Відповісти
Але є підозра, що знайдеться добрий дядюшко Анрі, який привезе дальноміри. Можливо, через Китай привезе. Постійно шкандалі лунають: то з автомобільними складовими, то з гелікоптерними, то з танковими.
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25.10.2022 10:17 Відповісти
А зачем рашистскому скоту доллары? Что на них покупать? И в любой момент могут ввести статью за хранение и продажу валюты. Как диды любили.
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25.10.2022 13:12 Відповісти
Уся Європа так себе поводить. Своя сорочка завжди ближча до тіла...
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25.10.2022 08:39 Відповісти
от вам і Об'єднана Европа..аж цілий Евросоюз.
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25.10.2022 08:41 Відповісти
Колись моя бабуся говорила : "Дурака і в церкві б'ють" ! Видно ми заслужили таке ставлення до нас .
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25.10.2022 08:46 Відповісти
сидіння на двох стільцях--політика така була до 14 року
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25.10.2022 08:51 Відповісти
100%
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25.10.2022 09:43 Відповісти
А ще кажуть...не беремо в ЄС та НАТО бо маєте серйозні проблеми з корупцією...

Альо, гараж.... У вас самих неабиякі проблеми з корупцією....Москалі зробили з ваших Голандій, Німеччині та Австрій корупційний гадюшник, на рівні Габону чи Гондурасу😁😁😁
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25.10.2022 08:49 Відповісти
Природжені підари. Нічого дивного.
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25.10.2022 08:54 Відповісти
*****, коли до українців дійде... Або ти граєш або грають тебе. Те, що дозволено Юпітеру не дозволено бику. Це жорстокий реальний світ, де життя пари тисяч, чи навіть сотень тисяч людей не значить нічого.
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25.10.2022 09:26 Відповісти
Проблема України у тому , що жодного українця немає у владі , який би щлсь вирішував .
Якщо так далі піде і народ не порозумнішає (що дуже малоймовірно) - будемо шукати по-світах свою "землю обітовану" , як цигани чи курди .
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25.10.2022 09:48 Відповісти
А заодно й гіркіна зніміть з розшуку, котрий знищив у тому числі й ваших, нідерландських, громадян, дітей. Безневинних...
Бідний-нещасний мордорський бізнес! "Панять і прастіть..."
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25.10.2022 09:48 Відповісти
подібних нідерландським "толерастам" в ЄС є багато.
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25.10.2022 10:03 Відповісти
А этим - хоть трава не расти. Хотя в их случае поговорка неудачная
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25.10.2022 10:05 Відповісти
це ж ті хто після проплаченого пацанами референдуму мінімум на рік відклав підписання асоціації Україна-ЄС.
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25.10.2022 10:49 Відповісти
Без кремлівського хера в очкє, ну ні як.
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25.10.2022 11:20 Відповісти
Підприємства, які випускали ракети для України - стояли, гроші в асфальт заливали, а заводи, які поставляли на росію двигуни - працювали.
Стратеги на Банковій.
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25.10.2022 11:42 Відповісти
Именно Нидерланды построили рашистам крымский мост
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25.10.2022 13:07 Відповісти
Это какой то позор.
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25.10.2022 13:56 Відповісти
 
 