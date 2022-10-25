РФ помітно знизила темп ударів ракетами та дронами по українському тилу, - ISW
Американські аналітики зазначають, що Росія помітно знизила темп ударів ракетами та дронами по українському тилу.
Про це йдеться в новому звіті Американського інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.
Експерти зазначають, що у понеділок російських авіа-, ракетних та дронових ударів по українському тилу було набагато менше, ніж у попередні дні - ракет було випущено лише дві. Висновок: запаси закінчуються, до того ж ефективність цих ударів обмежена.
Водночас Росія інтенсифікувала те, що ISW називає інформаційною операцією щодо звинувачення України у підготовці вибуху "брудної бомби". Так експерти Інституту називають нові дзвінки російських генералів у західні військові відомства та брифінг у Міноборони Росії на ту саму тему.
В ISW, як і раніше, вважають російську операцію під "чужим прапором" найближчим часом малоймовірною, але в причини цього разу не вдаються. Вчора як причини наводилося те, що Росія далеко не вперше кидається подібними звинуваченнями, а військові вигоди від вибуху такої бомби для Росії невеликі.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер бити будуть хвилями, щоб нанести гарантоване ураження.
Можете навести приклади з історії, коли швидкість відновлення була більшою від швидкості руйнування?
тут есть пол шишечки новостей. по поводу тех кто окапывался в рыжем лесу. 24 человека умерло в больнице в Гомеле от острой лучевой, ещё 53 выжили, но им гарантирована онкология, ещё около 50 имели первичные признаки, не были госпитализированы, но их ждёт онкология, всего примерно пострадало 200-220 человек. всё засекречено причём тотально.
Кількість кацапських ударів по території України і тіпи застосованої зброї (дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети тощо) вказуються у щоденних зведеннях Генштабу та командувань за напрямками, а також у прес-релізах тих ОВА, які потрапили під обстріли.
Нафіга цензор.нет вперто і постійно годує своїх читачів цією "вторинною" "аналітичною" продукцією від ISW, яка цінність у цих матеріалах - ХЗ.