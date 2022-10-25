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обстріл (27070) ракети (3926) дрони (4297) ISW (653)

РФ помітно знизила темп ударів ракетами та дронами по українському тилу, - ISW

ракета,удар,ракетний

Американські аналітики зазначають, що Росія помітно знизила темп ударів ракетами та дронами по українському тилу.

Про це йдеться в новому звіті Американського інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Експерти зазначають, що у понеділок російських авіа-, ракетних та дронових ударів по українському тилу було набагато менше, ніж у попередні дні - ракет було випущено лише дві. Висновок: запаси закінчуються, до того ж ефективність цих ударів обмежена.

Водночас Росія інтенсифікувала те, що ISW називає інформаційною операцією щодо звинувачення України у підготовці вибуху "брудної бомби". Так експерти Інституту називають нові дзвінки російських генералів у західні військові відомства та брифінг у Міноборони Росії на ту саму тему.

В ISW, як і раніше, вважають російську операцію під "чужим прапором" найближчим часом малоймовірною, але в причини цього разу не вдаються. Вчора як причини наводилося те, що Росія далеко не вперше кидається подібними звинуваченнями, а військові вигоди від вибуху такої бомби для Росії невеликі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два тижні Росія використала потужний запас ракет і перейшла на дрони-камікадзе, - Повітряні Сили

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Топ коментарі
+9
знизила?..бо підтягують резерви..то не робиться за один день..через тижнів зо два поновить запаси і знову, буде ракетні удари.вибирають цілі для нанесення ударів.зрадники інформацію надають.
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25.10.2022 08:39
+9
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25.10.2022 08:47
+9
Грязная бiмба сейчас находится как раз в Параше:
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25.10.2022 08:53
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знизила?..бо підтягують резерви..то не робиться за один день..через тижнів зо два поновить запаси і знову, буде ракетні удари.вибирають цілі для нанесення ударів.зрадники інформацію надають.
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25.10.2022 08:39 Відповісти
Вони давно зрозуміли, що нашу ППО можна перевантажити масованим ударом.
Тепер бити будуть хвилями, щоб нанести гарантоване ураження.
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25.10.2022 11:40 Відповісти
Новина гарна, але треба порівнювати швидкість руйнування з швидкістю відновлення
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25.10.2022 08:40 Відповісти
"Ломать - нє строіть". Чули таке?

Можете навести приклади з історії, коли швидкість відновлення була більшою від швидкості руйнування?
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25.10.2022 09:13 Відповісти
Касапы уже весной искали в рыжем лесу лопатами грязную бомбу. Интересно эти искатели-светлячки уже угасли или дотлевают в своих мухосрансках.
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25.10.2022 08:41 Відповісти
Ані вже сидять кАнцєртє каБЗДОна...
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25.10.2022 09:32 Відповісти
Написал один кацап в дискорде
тут есть пол шишечки новостей. по поводу тех кто окапывался в рыжем лесу. 24 человека умерло в больнице в Гомеле от острой лучевой, ещё 53 выжили, но им гарантирована онкология, ещё около 50 имели первичные признаки, не были госпитализированы, но их ждёт онкология, всего примерно пострадало 200-220 человек. всё засекречено причём тотально.
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25.10.2022 10:00 Відповісти
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25.10.2022 08:47 Відповісти
Ці тварі бачать, що зруйновані об'єкти наші комунальники дуже швидко латають, тому зараз накоплять резерви ракет і перед зимою вдарять масово! Принаймні, мені так здається. Тому нам не радіти треба, що ударів немає, а закупляти побільше запчастин. Краще, звичайно, запасатися своїми ракетами і бити у відповідь, але на це щось надії вже немає.... Тому хоча б запчастини...
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25.10.2022 08:50 Відповісти
І потім: "Висновок: запаси закінчуються, до того ж ефективність цих ударів обмежена". Це як? По всіх новинах кричать, що росія в Ірану закупляє дрони, ракети, причому кожного дня з'являється інформація про закупки все нових видів дронів. І раптом ... "запаси закінчуються"?
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25.10.2022 08:54 Відповісти
Грязная бiмба сейчас находится как раз в Параше:
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25.10.2022 08:53 Відповісти
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25.10.2022 08:55 Відповісти
Пам'ятаю коли я прийшов на своє перше робоче місце після інституту, мені сказали. Якщо батько з мамою нічого не положили тобі в голову, то ніякий інститут тобі цього не зробить. А наявність диплома в кармані зараз для твоєї роботи нічого не значить Його можна й в підземному переході купити ))
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25.10.2022 09:53 Відповісти
снижение... подготовка ***** к новым варварским ударам
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25.10.2022 09:02 Відповісти
Ми в Україні це відчуємо раніше ніж ISW. Але поки не так !
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25.10.2022 09:04 Відповісти
Якщо знову почне, то ці аналітики, напишуть протилежне.
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25.10.2022 09:05 Відповісти
Підкилимні переговори судячи з усього йдуть.
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25.10.2022 09:08 Відповісти
Взагалі-то матеріали ISW орієнтовані суто на західну аудиторію.
Кількість кацапських ударів по території України і тіпи застосованої зброї (дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети тощо) вказуються у щоденних зведеннях Генштабу та командувань за напрямками, а також у прес-релізах тих ОВА, які потрапили під обстріли.
Нафіга цензор.нет вперто і постійно годує своїх читачів цією "вторинною" "аналітичною" продукцією від ISW, яка цінність у цих матеріалах - ХЗ.
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25.10.2022 09:11 Відповісти
Якщо в них такий "інтелект", то які там дурні...?

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25.10.2022 09:12 Відповісти
В них все навпаки: "...кто зло называет добром, а добро - злом, тьму считает светом, а свет - тьмой...".
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25.10.2022 10:30 Відповісти
Ці аналітики костантують факти -- шо бачуть те и пишуть .
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25.10.2022 09:17 Відповісти
Может для западной публики эта информация и представляет ценность, но для нас она - как зайцу стоп-сгнал.
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25.10.2022 10:14 Відповісти
 
 