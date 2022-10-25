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обстріл (27070) Запорізька область (3347)

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

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У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Полтавка, Степове, Новоандріївка, Малинівка, Шевченкове, Успенівка, Преображенка, Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Дорожнянка, Червоне, Новоданилівка, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки, Приморське, Кам'янське. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 139 осіб, з них 20 - діти.

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Заводи на території Запорізької області треба евакуювати ще вчора, а не чекати на те що рф все знищить , а потім бідкатись у засобах масової інформації! Це що така навмисна політика від ОП Президента???
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25.10.2022 12:20 Відповісти
 
 