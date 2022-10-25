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Новини Війна
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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) знищення (6541) техніка (1780) втрати (4281)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 68 420 осіб, 248 гелікоптерів, 271 літак, 2611 танків, 1674 артсистеми, 5321 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 68 420 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 68420 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 2611 (+21) од,

бойових броньованих машин - 5321 (+26) од,

артилерійських систем - 1674 (+1) од,

РСЗВ - 377 (+2) од,

засоби ППО - 190 (+1) од,

літаків - 271 (+1) од,

гелікоптерів - 248 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1372 (+2),

крилаті ракети - 350 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4054 (+10) од,

спеціальна техніка - 149 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 68 420 осіб, 248 гелікоптерів, 271 літак, 2611 танків, 1674 артсистеми, 5321 броньована машина 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі
+19
Файно!
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25.10.2022 09:24
+17
Нічого собі! Майже 50 танко-бронетехніки за добу!!!
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25.10.2022 09:33
+14
Молодці. Обнадійливо.
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25.10.2022 09:26
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Файно!
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25.10.2022 09:24 Відповісти
Так,орків по осені рахують,вірніше мінусують
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25.10.2022 10:26 Відповісти
Йо!
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25.10.2022 11:22 Відповісти
Молодці. Обнадійливо.
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25.10.2022 09:26 Відповісти
Нічого собі! Майже 50 танко-бронетехніки за добу!!!
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25.10.2022 09:33 Відповісти
І майже 500 орків 200, а скільки загнулись без турнікетів і кваліфікованої допомоги ))
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25.10.2022 09:56 Відповісти
Мабуть, на Херсонщині піймали пару танкових рот без палива або на марші (драпали). Свинорилі навіть на Донбасі вже не хадять в атаки танковою навалою - мало залишилось...
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25.10.2022 09:57 Відповісти
Не вгадали, швидше за все Луганщина.
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25.10.2022 11:03 Відповісти
Слава Україні !!! Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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25.10.2022 09:43 Відповісти
Єдине болить за наші втрати.
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25.10.2022 09:43 Відповісти
нічого не вдієш !!! Справжня Незалежність України від недо-імперії )(уло паРаші-мацковії здобувається кровʼю українців на полі бою !!!
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25.10.2022 09:45 Відповісти
😰
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25.10.2022 10:19 Відповісти
Головне щоб не дарма. Бо перша війна на Донбасі теж коштували багатьох життів найкращих людей, але втомленний війною мудрий нарід погодився поступитись і зійтись десь по середині.
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25.10.2022 09:53 Відповісти
ясно що не відносимся,і ми за клоуна під час війни не голосували
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25.10.2022 10:43 Відповісти
На останній версії карти deep state вимальовуються два виступи для спроби оточення Сватового: на північний захід (с. Крохмальне) і на південний захід (с. Кармазинівка) від Сватового.
Судячи по вчорашнім зведенням ГШ, лінія оборони орків на цих двох ділянках вже прорвана. Сьогодні можуть бути позитивні новини.
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25.10.2022 09:51 Відповісти
Не хотів наперед казати, але якщо по deep state видно, то да, наші почали другу частину марлезонського балету, і це не Херсон.
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25.10.2022 11:07 Відповісти
с начала чм0билицации орки теряют почти по-полной БТГ
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25.10.2022 09:54 Відповісти
З початку вересня. З невеличкими перервами. Зайдіть на сайт Мінфін - там є добова статистика у вигляді графіку.
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25.10.2022 09:59 Відповісти
Было бы неплохо довести число потерь орков до уровня потерь в 3-х месячной Финской войне: тогда за 102 дня войны свинособаки потеряли 165 тысяч убитыми и 350 тысяч ранеными. 5 тысяч орков в день.
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25.10.2022 10:18 Відповісти
тоді війна було трохи інша !!! на 1000% вмативованими, патріотичними фінали керував генерал, ветеран 1Світоволї, потім Президент країни Суомі, Герой Густав фон-де Маненергейм, а червоними комуно-нацистами, окупантами дибіли на зразок йоськи сталіна (джугашвілі), жукова, ватутіна, вороштилова, будьоного ...
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25.10.2022 10:40 Відповісти
в нас нема такого морозу щоб допоміг нам
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25.10.2022 10:44 Відповісти
Файно наскирдували.
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25.10.2022 10:02 Відповісти
Почти 70 тысяч убитых, еще сюда следует добавить раненых, покалеченных. То есть в России исчез средних размеров город. И это были кацапы, которые могли работать, которые должны были воспитать своих детей, теперь это сироты, вдовы, разрушенные судьбы. Кого-то похоронили, а кто-то зарыт в канаве или просто сгорел в танке. И это все натворил нынешний преступный режим в России вместе с Путиным. Слава вооруженным силам Украины и ее народу!
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25.10.2022 10:10 Відповісти
70 тис чоловіків це обласний центр як мінімум.
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25.10.2022 11:06 Відповісти
Районный.
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25.10.2022 11:23 Відповісти
жаль нет статистики по месяцам и по трофейной технике
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25.10.2022 11:45 Відповісти
рекомендую ТГ канал Шрайк-Ньюс, там є
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25.10.2022 12:08 Відповісти
А ведь эта статистика не учитывает т. н. "отложенную смертность" - смерти раненых в больницах. А говорят, что смертность там от 5-10% в белорусских медучреждениях и 20-30% в Крыму и россии до 40-50% на территории ОРДиЛО и новооккупированных землях (из-за нехватки медперсонала, лекарств и т.п.).
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25.10.2022 12:26 Відповісти
Молюся за вас мої дорогі захисники
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25.10.2022 17:01 Відповісти
Ей кремлеботы, где они ломяться? Хотим тоже знать!
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25.10.2022 23:04 Відповісти
 
 