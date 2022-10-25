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авіація (4041) Велика Британія (5333) розвідка (3804) росія (63568) вертоліт (865)

РФ не в змозі підтримувати достатню перевагу в повітрі і дедалі частіше ризикує вертольотами, - британська розвідка

вертоліт,північ

РФ дедалі частіше вдається до високоризикованих вертолітних місій для безпосередньої підтримки військ у бою.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Так, британська розвідка наводить дані про втрати Росії серед вертольотів Ка-52. За її даними, з моменту вторгнення в Україну було зафіксовано щонайменше 23 підтверджені втрати російських ударних вертольотів Ка-52 "Алігатор". Це становить понад 25% діючого парку російських ВПС, який налічує 90 Ка-52, і майже половину загальних втрат російських вертольотів в Україні, кажуть у Міноборони Британії.

Російські ударні вертольоти, ймовірно, особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів, оскільки часто працюють в умовах меншого прикриття з боку бойових літаків, ніж це передбачено російською військовою доктриною.

"Росія все ще не в змозі підтримувати достатню перевагу в повітрі для того, щоб надійно здійснювати ефективну авіаційну підтримку поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються" - йдеться в огляді.

"Російське командування, ймовірно, дедалі частіше вдається до виконання високоризикованих бойових вертолітних місій як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою", - стверджує британська розвідка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій за добу російський ударний вертоліт Ка-52 збито на Херсонщині, - ПК "Південь"

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Топ коментарі
+3
Британська розвідка оперує на публіку відкритими джерелами (орікс). Бойові гринтокрили - це не тільки ка-52. Орікс зараховує тільки ті машини, по яких є купа інформації - аж до номеру двигуна та довжині члена коханця дружини пілота ...
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25.10.2022 10:23
+2
Аллигатор летать не рождён.
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25.10.2022 10:10
+1
Зовсім перестали зустрічатись згадки про Мі-24 та Мі-28.
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25.10.2022 11:07
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" в Україну було зафіксовано щонайменше 23 підтверджені втрати російських ударних вертольотів Ка-52 "Алігатор". Це становить понад 25% діючого парку російських ВПС, який налічує 90 Ка-52 Джерело: "
А враховуючи, що як правило 50 % їхньої техніки небоєздатні, то залишилось ще десь 25 боєздатних ))
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25.10.2022 10:00 Відповісти
по даним Генштабу знищено 248 фашистських гелікоптерів... по даних Британії, з них ніби то 23 ка-52 що майже 50% від всих їх втрат вертольотів... щось у мене з арифметикою не сходиться... де зарита правда????
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25.10.2022 10:09 Відповісти
Британська розвідка оперує на публіку відкритими джерелами (орікс). Бойові гринтокрили - це не тільки ка-52. Орікс зараховує тільки ті машини, по яких є купа інформації - аж до номеру двигуна та довжині члена коханця дружини пілота ...
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25.10.2022 10:23 Відповісти
Аллигатор летать не рождён.
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25.10.2022 10:10 Відповісти
Британська розвідка?,то та,яка не взмозі була запобігти теракту з "новічком"в Солсбері?
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25.10.2022 10:43 Відповісти
це пі...дьож ,що всі теракти можливо попередити.
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25.10.2022 10:50 Відповісти


"вибрики" гугл-перекладу.



"Росія все ще не в змозі підтримувати достатню перевагу в повітрі для того, щоб надійно здійснювати ефективну авіаційну підтримку поблизу лінії фронту, а її артилерійські ********** закінчуються"

ні.

є інший варіант перекладу.

як і раніше, не в змозі
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25.10.2022 10:48 Відповісти
Зовсім перестали зустрічатись згадки про Мі-24 та Мі-28.
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25.10.2022 11:07 Відповісти
 
 