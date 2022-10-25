Усі троє виродків мають сісти за умисне вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини, - Іллєнко

У справі щодо вбивства добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини прокуратура кваліфікувала дії лише одного злочинця за статтею "умисне вбивство". Двом іншим інкримінують "хуліганство".

Про це пише у фейсбуці свободівець Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що вбивці добровольця Олексія Щербини рішенням Голосіївського суду відправлені до СІЗО без права застави.

"Це добре, розголос спрацював. Але. Прокуратура кваліфікувала дії лише одного злочинця за статтею "умисне вбивство" - Вільцанюка. Двом іншим - Ігнатенку і Котирлу інкримінують… хуліганство. Хуліганство! Троє відморозків на лексусі серед білого дня в Києві напали на добровольця, а потім вбили його, і це називається не співучасть у вбивстві з обтяжуючими обставинами, а хуліганство", - пише він.

За його словами Ігнатенко - старший серед цих трьох. Інших двоє - охоронці-тітушки. Три судимості. Епізод з викраденням фермера, який вдалося порішати через "закінчення строків давності". 100% кримінальник. Сусіди свідчать, що хамив за українську мову та кривлявся на привітання "Слава Україні".

Котирло - тітушка. Проходив за статтею про тілесні ушкодження. Відмазався.

Вільцанюк - тітушка. Зараз під судом за шахрайство (дзвонив пенсіонерам і видурював з них гроші).

"Це не завадило йому отримати дозвіл на карабін під вже час воєнного стану. В суді по шахрайству за нього вписувались спортивні клуби, пов’язані з ОПЗЖ. Це саме ті тітухани медведчука і ківи, які за планом "спецоперації" мали "брать власть в Кієвє за трі дня" разом з російськими військами.

До речі, під суд на підртимку цих трьох покидьків приходили інші тітушки, які на восьмому місяці повномаштабної війни не відповідали на питання "чий Крим?". І це в Києві. Жесть", - продовжує Іллєнко.

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"Зухвале вбивство добровольця Олексія Щербини - це не просто відмороженість трьох конкретних бандитів. Це симптом і ще одне свідчення, що Москва розглядала і розглядає криміналітет в Україні як свою природню опору і союзника. І цей кримінал перейшов межу, вбивши добровольця. Усі троє виродків мають сісти за умисне вбивство. Усі, хто захочуть їх покривати - дуже про це пожалкують. І так, вся ця промосковська кримінальна мразота має бути нарешті розмазана по стінці. Усі вони відомі. Сподіваюсь, це зроблять відповідні державні органи в маштабах усієї країни. Якщо не зроблять вони - це зробимо ми", - резюмує він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.

Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави. Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство".