УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10899 відвідувачів онлайн
Новини
8 903 57
Іллєнко (45) Свобода (255) вбивство (3031) добровольці (877)

Усі троє виродків мають сісти за умисне вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини, - Іллєнко

щербина

У справі щодо вбивства добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини прокуратура кваліфікувала дії лише одного злочинця за статтею "умисне вбивство". Двом іншим інкримінують "хуліганство".

Про це пише у фейсбуці свободівець Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що вбивці добровольця Олексія Щербини рішенням Голосіївського суду відправлені до СІЗО без права застави.

"Це добре, розголос спрацював. Але. Прокуратура кваліфікувала дії лише одного злочинця за статтею "умисне вбивство" - Вільцанюка. Двом іншим - Ігнатенку і Котирлу інкримінують… хуліганство. Хуліганство! Троє відморозків на лексусі серед білого дня в Києві напали на добровольця, а потім вбили його, і це називається не співучасть у вбивстві з обтяжуючими обставинами, а хуліганство", - пише він.

За його словами Ігнатенко - старший серед цих трьох. Інших двоє - охоронці-тітушки. Три судимості. Епізод з викраденням фермера, який вдалося порішати через "закінчення строків давності". 100% кримінальник. Сусіди свідчать, що хамив за українську мову та кривлявся на привітання "Слава Україні".

Котирло - тітушка. Проходив за статтею про тілесні ушкодження. Відмазався.

Вільцанюк - тітушка. Зараз під судом за шахрайство (дзвонив пенсіонерам і видурював з них гроші).

"Це не завадило йому отримати дозвіл на карабін під вже час воєнного стану. В суді по шахрайству за нього вписувались спортивні клуби, пов’язані з ОПЗЖ. Це саме ті тітухани медведчука і ківи, які за планом "спецоперації" мали "брать власть в Кієвє за трі дня" разом з російськими військами.

До речі, під суд на підртимку цих трьох покидьків приходили інші тітушки, які на восьмому місяці повномаштабної війни не відповідали на питання "чий Крим?". І це в Києві. Жесть", - продовжує Іллєнко.

Також читайте: Вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини: Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство"

"Зухвале вбивство добровольця Олексія Щербини - це не просто відмороженість трьох конкретних бандитів. Це симптом і ще одне свідчення, що Москва розглядала і розглядає криміналітет в Україні як свою природню опору і союзника. І цей кримінал перейшов межу, вбивши добровольця. Усі троє виродків мають сісти за умисне вбивство. Усі, хто захочуть їх покривати - дуже про це пожалкують. І так, вся ця промосковська кримінальна мразота має бути нарешті розмазана по стінці. Усі вони відомі. Сподіваюсь, це зроблять відповідні державні органи в маштабах усієї країни. Якщо не зроблять вони - це зробимо ми", - резюмує він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.

Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави. Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство".

Усі троє виродків мають сісти за умисне вбивство добровольця ДФТГ Свобода Щербини, - Іллєнко 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+50
Если эти три выродка не сядут, а судья получит плюшку, то ВСЕМ добровольцам ДОБРОЙ ОХОТЫ.
показати весь коментар
25.10.2022 10:09
+36
Це все відбувається тому що ще багато зрадників та гнид залищаються на всіх рівнях влади в Україні...Маю надію що ненадовго...
показати весь коментар
25.10.2022 10:09
+27
Ублюдки, уголовники, титушня да еще и любители руццкого мира, общество не должно позволить спустить это дело на тормозах. Еще бы поинтересоваться, что это за такой "прокурор", который двум отморозкам хулиганку шьет.
показати весь коментар
25.10.2022 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если эти три выродка не сядут, а судья получит плюшку, то ВСЕМ добровольцам ДОБРОЙ ОХОТЫ.
показати весь коментар
25.10.2022 10:09 Відповісти
Бажано і на суддів, бо вони теж винні в тому, що у нас нема правосуддя. Якщо і з"являється порядний суддя, то він як свіжий огірок, кинутий в бочку з солоними
показати весь коментар
25.10.2022 10:19 Відповісти
то що трапилось і дії правоохоронних органів - це прояв десятиліть безкарності. Вони знають що за цим нічого не послідує. А розмови тут у Цензорі "Свобода повинна..Якщо не зроблять вони - це зробимо ми " і т.д. то бла-бла-бла. Багато добровольців з тої ж Свободи зараз на фронті і справа не в них. Лідери Свободи і інших організацій наприклад С14 за всі роки війни з 2014 не вчинили ніяких конкретних дій попри гучні заяви як зараз Іллєнка. Колоборанти, тітушки, прокацапські судді і прокурори надалі правлять кривавий бал
показати весь коментар
25.10.2022 10:51 Відповісти
Країна вже 11 рік живе з гангренним портновськофсбшним кримінальним кодексом і ніхто з влади його чомусь не змінює
показати весь коментар
25.10.2022 11:30 Відповісти
В цьому конкретному випадку вирок суду повинен бути не юридичний, а політичний.
показати весь коментар
16.08.2023 14:12 Відповісти
Це все відбувається тому що ще багато зрадників та гнид залищаються на всіх рівнях влади в Україні...Маю надію що ненадовго...
показати весь коментар
25.10.2022 10:09 Відповісти
Повністю підтримую
показати весь коментар
25.10.2022 10:10 Відповісти
Держава не зробить. Не сподівайтесь даремно. Тільки самим й тихо треба вичищати кримінальну мразоту інакше порядку не буде.
показати весь коментар
25.10.2022 10:11 Відповісти
Павло Дудра, а не колеги зеленожопого дают взятки и тихонько уходят в лес?
показати весь коментар
25.10.2022 10:54 Відповісти
Ублюдки, уголовники, титушня да еще и любители руццкого мира, общество не должно позволить спустить это дело на тормозах. Еще бы поинтересоваться, что это за такой "прокурор", который двум отморозкам хулиганку шьет.
показати весь коментар
25.10.2022 10:12 Відповісти
В Україні не працює законодавство а якщо і працює тільки не на користь громадян. Генпрокурор корупціонер. Про що може бути розмова...
показати весь коментар
25.10.2022 10:12 Відповісти
Це питання вже давно перезріло в Україні. В нас воєнний стан чи ні? Всю цю прокацаплену ригівську **здоту треба винищувати як скажених собак!
показати весь коментар
25.10.2022 10:14 Відповісти

Всіх тітушок треба утілізувати...А хто ж тоді владу буде захищати?
показати весь коментар
30.10.2022 17:57 Відповісти
"*********" за "групове вбивство"?!!! Суддю на мило, інших на гілляку!
показати весь коментар
25.10.2022 10:21 Відповісти
Це було в дворі. Це перше. А друге порівнюючи осіб, які були учасниками подій я б ніколи не подумав що бандюгани білі та пухнасті і на них наїхав військовий.
показати весь коментар
25.10.2022 10:29 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2022 10:32 Відповісти
Тобто допускаєте, що сторін лише дві, проте групи з боку однієї сторони немає?
показати весь коментар
25.10.2022 10:36 Відповісти
І це виправдовує вбивство, яке зробили не вихопивши зброю з кишені в стані афекту, а через деякий час коли принесли її з авто?
показати весь коментар
25.10.2022 10:50 Відповісти
Зараз війна і Закон має бути змінений відповідно до стану. Тобто людина у формі має бути в приорітетному стані і апріорі права.
показати весь коментар
25.10.2022 11:03 Відповісти
Yev Mir, а насколько отмороженые титушки вы не знаете?
показати весь коментар
25.10.2022 10:57 Відповісти
Дело не в том - кто на кого наехал, а в самом факте существования преступных группировок.
показати весь коментар
25.10.2022 10:36 Відповісти
Хмы... З iнших що, вийде погане мило?
показати весь коментар
25.10.2022 10:29 Відповісти
Справа Толстошеєва живе та процвітає й далі, не дивлячись на зміну влади
показати весь коментар
25.10.2022 10:22 Відповісти
В України є шанс скоротити кількість покидьків користуючись воєнним станом і налаштованістю людей. Треба цим користатись.
показати весь коментар
25.10.2022 10:26 Відповісти
Двом іншим мала інкримінована "злочинна бездіяльність".І "полювання"куди ефективніше не на тупих злочинців,а на продажних суддів.

Котрі"пом"якшують" статті від початку.
показати весь коментар
25.10.2022 10:31 Відповісти
Цій владі хоч розголос, хоч не розголос - пофіг. Продовжують кришувати сепарів і красти де тільки можна
показати весь коментар
25.10.2022 10:33 Відповісти
Під час війни за злочини всіх ворогів розстрілювати ,інакше це ніколи не скінчися.
показати весь коментар
25.10.2022 10:35 Відповісти
Разрешение на оружие у подсудимого, это финиш реформы МВД. Монастырский должен уйти в отставку.
показати весь коментар
25.10.2022 10:37 Відповісти
ця тітушня-петушня, не тільки мертвечуківська , а ще шуфричева, бойова, рабіновська, та сцурквсовмька, .коротше уся *********** гнилуха.
показати весь коментар
25.10.2022 10:41 Відповісти
очень хороший повод на 100% изменить всю судебно-прокурорскую систему и людей...
показати весь коментар
25.10.2022 10:43 Відповісти
Було б краще щоб не дожили до суду. В сізо двуярусні кроваті, з яких легко впасти. А Монастирського давно треба вигнати. Це дніще, під судом отримав дозвіл на зброю. І керівників спортивних клубів, що брали на поруки теж наказати.
показати весь коментар
25.10.2022 10:44 Відповісти
Спортивні клуби в Україні більш нагадують бандитські угрупування.
показати весь коментар
25.10.2022 10:56 Відповісти
Колись давно в Індонезії злочинці зникали з вулиць в невідомому напрямку тільки за наявність кримінальних тату на тілі. Місцеві казали що 20 років було тихо після цього. І зараз сумують за тим благословенним часом.
показати весь коментар
25.10.2022 10:54 Відповісти
"Зухвале вбивство добровольця Олексія Щербини - це не просто відмороженість трьох конкретних бандитів. Це симптом і ще одне свідчення, що Москва розглядала і розглядає криміналітет в Україні як свою природню опору і союзника.

Абсолютно не верный вывод. КАЖДАЯ строчка об истории этих субъектов вопит о том, что в Украине от коррупции сгнили все органы власти (от слова "без исключения"). "Москва" в этом виновата? Это они назначали коррумпированных ментов, следаков, прокуроров, судей? Москва просто этим пользуется.
показати весь коментар
25.10.2022 10:55 Відповісти
Пользуется и усиленно поддерживает это состояние.
показати весь коментар
25.10.2022 10:58 Відповісти
тільки суд Лінча поверне в цій державі істинне правосуддя
показати весь коментар
25.10.2022 10:57 Відповісти
Посадити... на палю.
показати весь коментар
25.10.2022 11:09 Відповісти
І де лінія фронту, та вже напевно що друга пацючача в тилу.Тільки самосуд бо таке бидло своє бидло відмаже.
показати весь коментар
25.10.2022 11:14 Відповісти
Передайте, будь ласка, пану Андрію:
Не гайте часу, одразу переходьте до: "Якщо це не зроблять вони - це зробимо ми"!
показати весь коментар
25.10.2022 11:34 Відповісти
хотілось би бачити певні дії від Свободи, а не балачки "от ми покажемо"
показати весь коментар
25.10.2022 11:57 Відповісти
Кияни, збирайтеся під будівлю суду під час судового засідання.
показати весь коментар
25.10.2022 12:17 Відповісти
Пожиттєво за вбивство військовослужбовця під час воєнного стану.
показати весь коментар
25.10.2022 12:23 Відповісти
відправити на передову і там зняти з них скальп
показати весь коментар
25.10.2022 12:27 Відповісти
При цій владі НІХТО не сяде!

Ви думаєте чому ці бики не боялися в воєнний час стріляти в військовослужбовця? БО ВОНИ **** ЗНАЮТЬ, ЩО ЇМ ВСЕ ЗІЙДЕ З РУК!
показати весь коментар
25.10.2022 12:36 Відповісти
сагласєн!!!!
показати весь коментар
25.10.2022 13:17 Відповісти
.
показати весь коментар
28.10.2022 12:45 Відповісти
Собаці собача смерть. Знайдіть його ....
показати весь коментар
29.10.2022 02:34 Відповісти
 
 