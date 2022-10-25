СБУ знешкодила російських агентів у Миколаєві, які позиціонували себе як проросійське "підпілля"
Викрито двох мешканців м. Миколаєва, які, називаючи себе "підпіллям", виконували завдання для кураторів спецслужб країни-агресора за грошову винагороду.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Зловмисники займалися прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх матеріалах закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації.
Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за "блогерів", які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині.
У результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили "зв’язкових" російської агентури. Ними виявились декілька представників інформаційного агентства кремля "РИА Новости".
Ще одним завданням зловмисників був збір розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду.
Також вони "зливали" агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру.
За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані російськими спецслужбами.
Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Чому???
Після депортації у 1945-1947 роках в сибір та на північ і заполярьє підоросії, усього УКРАЇНСЬКОГО населення з Миколаївської області до неї почали завозити масово ешелонами сімї блокадників ленінграда та моряків з мурманська та архангельська Балтійського та Північного флотів разом зі сімями нквсників, смержу, та їх сексотів, а потім аж до 1980 року усіх відставників офіцерського складу балтійського та північного флотів підоросії разом з усією алкогольно-офіцерським складом замполітів та кгебістів на краще тепле життя...!!!
Так підоросія накачувала південь УКРАЇНИ та чорноморський флот своїми кацапомордими недоносками...!!!
А також у 1946 році на операцію "ЛІКВІДАЦІЯ" в Одеську та Миколаївські області були відкомандировані та перекинуті працівники та відставники з ліквідаційних команд нквс, смержу та усієї наволочі, що охороняли зони в сибірі та на півночі і заполярї підоросії з красноярського краю..!!
80% населення МИКОЛАЇВА це нащадки та зрадники з вище вказаної нуменклатури підоросів, що розповзлися і вкорінилися в органах влади, мвс, судах, прокуратурі, сбу та інших державних органах, а зараз зачаїлися і проводять свою підривну діяльність проти УКРАЇНИ разом зі своїми нащадками та посіпаками підоросо-колоборантами...!!!
Згадайте події 2013-2021 років в Миколаївській області з бійками тітушками і виступами проти УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ...!!!
Зайшовши з обшуком в любе помешкання, гараж, підвал, дачу чухраїнських-підоросів з вище вказаної номенклатури цих колаборантів + додавши бувших капітанів суден та начальників радіорубок, правоохоронні підрозділи УКРАЇНИ знайдуть дуже багато цікавих речей у цих колаборантів-чухраїнських-підоросів...!!!
Скільки десятків їх вже затримали в МИКОЛАЇВСЬКІЙ області...!!!
Їх треба не висліжувати та вишукувати, а провести операцію МІТЛА (з дому до дому, з квартири до квартири, від гаража до гаража, від дачі до дачі" і уся ця наволоч посипиться, як трухлявий пень...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СЛАВА ЗСУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ ЗАХИСНИКАМ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ УКРАЇНА...!!!
СМЕРТЬ усім колаборантам та чухраінським-підоросам-зрадникам УКРАЇНИ...!!!
НАПАД НА УКРАЇНУ це ОСТАННЄ СОЛО підоросії яка буде спалена аж до уральських гір та заполярья...!!!