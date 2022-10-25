СБУ знешкодила російських агентів у Миколаєві, які позиціонували себе як проросійське "підпілля"

Викрито двох мешканців м. Миколаєва, які, називаючи себе "підпіллям", виконували завдання для кураторів спецслужб країни-агресора за грошову винагороду.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисники займалися прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх матеріалах закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації.



Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за "блогерів", які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині.



У результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили "зв’язкових" російської агентури. Ними виявились декілька представників інформаційного агентства кремля "РИА Новости".



Ще одним завданням зловмисників був збір розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду.



Також вони "зливали" агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру.



За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані російськими спецслужбами.



Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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